Supergirl jednak będzie super? Pojawiły się pierwsze reakcje po pokazie testowym

Według doniesień, pokaz testowy odbył się bez większych problemów, a pierwsze opinie określają film jako dobry, choć nierówny. Poszczególne sceny mają wyraźnie się wyróżniać, ale całość nie zawsze trzyma ten sam poziom. Produkcja w obecnej wersji trwa około 2 godzin i 5 minut, co jednak może jeszcze ulec zmianie na dalszym etapie prac.

W ubiegłym tygodniu Warner Bros. wypuścił pierwszy zwiastun Supergirl, czyli drugiego kinowego filmu z nowego uniwersum DC. Co ciekawe, chociaż film będzie miał swoją premierę za pół roku, już teraz studio zorganizowało pierwszy pokaz testowy, po których do sieci trafiły reakcje widzów.

Tak, Supergirl miała pokaz testowy. Film trwa mniej więcej 2 godziny i 5 minut. Z tego, co słyszałem, odbiór nie był zachwycający, ale też nie można powiedzieć, że to zły film. Niektóre sceny wypadają znacznie lepiej od innych. Milly jest chwalona za swoją grę aktorską. Lobo ma dwie sceny walki. Złoczyńca wypada dość blado.

Innego zdania jest insider Cryptic HD QUALITY, który przyznał, że niektórzy widzowie nie są zachwyceni nowym filmem od DC:

Najwięcej pochwał zbiera Milly Alcock, która według widzów wyraźnie ciągnie film na swoich barkach i potrafi przyciągnąć uwagę nawet w słabszych momentach scenariusza. To dobra wiadomość dla DC Studios, bo Supergirl ma być jedną z kluczowych postaci nowego filmowego uniwersum.

Spore emocje wzbudza także obecność Lobo, w którego wciela się Jason Momoa. Dwie sceny walki sugerują, że twórcy traktują jego debiut jako coś więcej niż jednorazowy występ i wyraźnie przygotowują grunt pod przyszłe historie. Znacznie mniej entuzjazmu budzi natomiast główny antagonista, Krem of the Yellow Hills, grany przez Matthias Schoenaerts, który według opinii z pokazów nie zapada w pamięć.

Warto pamiętać, że podobne, mieszane reakcje towarzyszyły także testowym seansom Supermana, który ostatecznie zyskał przychylność widzów i krytyków. Pokazy próbne mają przede wszystkim pomóc twórcom wyłapać słabsze elementy i poprawić je przed premierą, nawet jeśli oznacza to dokrętki lub zmiany w montażu.

Reżyserem Supergirl jest Craig Gillespie, reżyser znany z Jestem najlepsza. Ja, Tonya oraz Cruelli. Scenariusz napisała Ana Nogueira, dla której jest to pierwszy pełnometrażowy projekt.

W obsadzie poza Milly Alcock znaleźli się także: Matthias Schoenaerts jako Krem of the Yellow Hills, Eve Ridley jako Ruthye Marye Knoll, Jason Momoa jako Lobo, Emily Beecham jako Alura In Ze, David Krumholtz jako Zor El oraz Ferdinand Kingsley jako Elias Knoll.

Przypomnijmy, że premiera Supergirl została zaplanowana na 26 czerwca 2026 roku.