Chłopcze! Sony chwali się wynikami sprzedaży God of War

Premiera God of War: Ragnarok zbliża się wielkimi krokami. Najnowsza odsłona przygód Kratosa zadebiutuje na rynku już 9 listopada. Z pewnością jest to jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów tego roku. W końcu przez lata seria doczekała się rzeszy oddanych fanów. Według raportu udostępnionego przez Sony, ostatnia część God of War sprzedała się w nakładzie 23 milionów egzemplarzy.

God of War – ilość sprzedanych kopii

Przypomnijmy, że God of War zadebiutowało na rynku w 2018 roku, a gra dostępna była wyłącznie na PlayStation 4. W styczniu tego roku doczekaliśmy się wersji na PC, która spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. O tym dlaczego, dowiecie się chociażby z przygotowanej przez nas recenzji. Chętnie posłuchamy też o Waszych wrażeniach i przemyśleniach na temat podróży Kratosa i Atreusa.



A jeśli jesteście żądni newsów na temat God of War: Ragnarok, poniżej znajdziecie najświeższe informacje. Wszystko wskazuje jednak na to, że będziemy mieć do czynienia z kolejnym udanym projektem. Miejmy nadzieję, że Sony szybko zapowie wersję na PC, dzięki czemu jeszcze więcej graczy będzie mogło poznać dalsze losy opowieści.