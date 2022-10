God of War: Ragnarok przecieka do sieci. Oficjalne stanowisko studia

Choć do premiery gry zostało jeszcze dziewięć dni, materiały przedstawiające rozgrywkę zaczęły pojawiać się w sieci.

Przecieki przed premierą to coś, z czym deweloperzy borykają się bardzo często. Nie inaczej jest w przypadku gry God of War: Ragnarok – Santa Monica Studio boryka się aktualnie z wyciekającymi do sieci materiałami oraz informacjami na temat fabuły produkcji. Choć twórcy starają się systematycznie usuwać wszelkie nagrania czy zrzuty ekranu, wszyscy doskonale wiemy, że w internecie nic nie ginie. Temat podjął więc sam Cory Barlog, ujawniając, kto jest winien całej tej sytuacji – sklepy.

Przecieki z God of War: Ragnarok w sieci

Okazuje się, że niektóre sklepy detaliczne rozpoczęły sprzedaż gry na dwa tygodnie przed jej oficjalnym debiutem. Barlog odniósł się do przypadku Call of Duty: Modern Warfare 2 – twórcy umieścili na płycie wyłącznie instalator, dzięki czemu gracze mogli odblokować produkcję wtedy, kiedy rzeczywiście powinni. Zaznaczył jednak, iż normalnie nie akceptuje takiej strategii, ale jest po prostu tak bardzo sfrustrowany. Nie musieliśmy też długo czekać na oficjalne stanowisko studia Santa Monica.

