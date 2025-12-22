10-letnia gra znowu stała się hitem! Wszystko za sprawą Władcy Pierścieni

10-letnia produkcja zaliczyła nagły wzrost popularności, a wszystko to dzięki kultowemu uniwersum Władcy Pierścieni.
Total War: Attila niespodziewanie zaliczyło wyraźny skok popularności na Steamie, a wszystko wskazuje na to, że odpowiada za to nowy mod osadzony w świecie Władcy Pierścieni. Gra zadebiutowała pierwotnie w lutym 2015 roku i została wówczas przyjęta raczej pozytywnie, choć hitem nigdy nie została. Chwalono ją za subtelne ulepszenia formuły serii, ale wielu krytyków podkreślało, że bardziej przypomina rozszerzenie Total War: Rome II niż pełnoprawną nową odsłonę.
Total War: Attila cieszy się ogromnym zainteresowaniem
Z danych serwisu SteamDB wynika, że rekord wszech czasów Total War: Attila to 26 346 graczy jednocześnie, osiągnięty w dniu premiery. Dla porównania Total War: Rome II zanotowało 118 240 graczy w szczycie, a Total War: Warhammer 113 019. Na tle największych odsłon serii Attila od zawsze wypadała skromniej pod względem liczby aktywnych użytkowników. Mimo to gra przeżywa obecnie zaskakujący renesans. Został on zauważony przez użytkownika Reddita AceOfSpades0319, który 14 grudnia opublikował na subreddicie Total War zrzut ekranu pokazujący 11 147 aktywnych graczy i jest to najwyższy wynik od marca 2016 roku. Według autora posta bezpośrednim powodem wzrostu była premiera moda The Dawnless Days, który trafił na Nexus Mods zaledwie dwa dni wcześniej.
The Dawnless Days (obecnie w wersji beta) to ambitna modyfikacja całkowicie przebudowująca Total War: Attila i przenosząca ją do świata Śródziemia stworzonego przez J.R.R. Tolkiena. Mod dodaje nowe budynki, frakcje, jednostki, postacie oraz wydarzenia, a także pełnowymiarową, autorską mapę Śródziemia. Kluczowym elementem jest kampania oparta na Wojnie o Pierścień, w której gracze mogą wybrać jedną z dziewięciu frakcji i wyruszyć w epicką podróż, aby powstrzymać siły ciemności lub zaprowadzić własne rządy terroru w całym Śródziemiu.
Choć od czasu publikacji posta na Reddicie liczba graczy nieco spadła, wyniki wciąż robią wrażenie jak na 10-letnią grę, która od premiery pozostawała w cieniu większych hitów serii. Nie wiadomo jak długo utrzyma się ten wzrost popularności, ale sprzyja mu fakt, że gra jest obecnie częścią Zimowej Wyprzedaży Steam 2025. Podstawową wersję Total War: Attila można teraz kupić za 44,99 złotych.
