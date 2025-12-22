10-letnia gra znowu stała się hitem! Wszystko za sprawą Władcy Pierścieni

Total War: Attila niespodziewanie zaliczyło wyraźny skok popularności na Steamie, a wszystko wskazuje na to, że odpowiada za to nowy mod osadzony w świecie Władcy Pierścieni. Gra zadebiutowała pierwotnie w lutym 2015 roku i została wówczas przyjęta raczej pozytywnie, choć hitem nigdy nie została. Chwalono ją za subtelne ulepszenia formuły serii, ale wielu krytyków podkreślało, że bardziej przypomina rozszerzenie Total War: Rome II niż pełnoprawną nową odsłonę.

Total War: Attila cieszy się ogromnym zainteresowaniem

Z danych serwisu SteamDB wynika, że rekord wszech czasów Total War: Attila to 26 346 graczy jednocześnie, osiągnięty w dniu premiery. Dla porównania Total War: Rome II zanotowało 118 240 graczy w szczycie, a Total War: Warhammer 113 019. Na tle największych odsłon serii Attila od zawsze wypadała skromniej pod względem liczby aktywnych użytkowników. Mimo to gra przeżywa obecnie zaskakujący renesans. Został on zauważony przez użytkownika Reddita AceOfSpades0319, który 14 grudnia opublikował na subreddicie Total War zrzut ekranu pokazujący 11 147 aktywnych graczy i jest to najwyższy wynik od marca 2016 roku. Według autora posta bezpośrednim powodem wzrostu była premiera moda The Dawnless Days, który trafił na Nexus Mods zaledwie dwa dni wcześniej.