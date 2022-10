God of War Ragnarok na nowym gameplayu! Mechaniki walki i wrogowie

God of War Ragnarok to jedna z najbardziej oczekiwanych premier tego roku. Tytuł trafia na PlayStation 4 i PlayStation 5 9 listopada. Natomiast pierwszych recenzji produkcji należy spodziewać się już na tydzień przed premierą. Teraz PlayStation pokazało świeży filmik z gry, na którym deweloperzy z Santa Monica Studio opowiadają o mechanikach walki i przeciwnikach Kratosa . Nagranie publikujemy na samym dole.

Z wideo dowiadujemy się między innymi, że zamierzeniem projektantów było dać graczom odczuć, że sterując Kratosem, rzeczywiście wcielają się w "boga wojny" w pełnym tego słowa znaczeniu. Gracz ma być świadomy siły tej postaci. Otrzymamy nowe możliwości wykorzystania broni i umiejętności, które zwiększą głębię walki. Spotkamy tu także wcześniej nieznanych przeciwników.

GoW Ragnarok – tryby graficzne

A jeśli chodzi o inne wieści na temat God of War Ragnarok, to niedawno pisaliśmy o trybach graficznych w produkcji. Okazało się, że nowy GoW zaoferuje ich cztery – i będą się one różnić w zależności od tego, czy mamy ekran obsługujący interfejs HDMI w wersji 2.0 lub 2.1.