God of War: Ragnarok otrzyma tryb fotograficzny, ale dopiero po premierze

Wczoraj do sieci trafił kolejny materiał poświęcony kulisom prac nad God of War: Ragnarok. Tym razem twórcy skupili się na walce oraz wrogach, z którymi będą musieli mierzyć się główni bohaterowie. Deweloperzy opublikowali również wiadomość, która powinna zainteresować wszystkich fanów trybu fotograficznego. Okazuje się bowiem, że nadchodząca kontynuacja przygód Kratosa i Atreusa – podobnie jak poprzednia odsłona serii – nie otrzyma wspomnianego narzędzia w dniu premiery.

Tryb fotograficzny pojawi się w God of War: Ragnarok wraz z jedną z popremierowych aktualizacji

Studio Sony Santa Monica zapewnia jednak, że gra God of War: Ragnarok zostanie wzbogacona o tryb fotograficzny wraz z jedną z popremierowych aktualizacji. Niestety na ten moment nie znamy dokładnej daty premiery wspomnianego patcha. Więcej informacji na temat możliwości samego narzędzia również mamy otrzymać za jakiś czas.



Możemy jednak zakładać, że tryb fotograficzny w God of War: Ragnarok będzie oferował podobne możliwości, co w przypadku poprzedniej odsłony serii. Gracze otrzymają więc m.in. możliwość nakładania różnego rodzaju filtrów czy zmiany wyrazu twarzy bohaterów. Z pewnością nie zabraknie także również takich funkcji jak regulacja głębi ostrości czy pola widzenia.



Na koniec przypomnijmy, że God of War: Ragnarok zadebiutuje na PlayStation 4 i PlayStation 5 już 9 listopada. Jeśli z niecierpliwością czekacie na premierę kontynuacji przygód Kratosa i Atreusa, to zapraszamy was do lektury: Pierwsze wrażenia z God of War: Ragnarök – gotowy na Fimbulwinter?

