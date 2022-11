God of War: Ragnarok zaoferuje 5 poziomów trudności. Twórcy zdradzają szczegóły

Jak widzimy, deweloperzy ze studia Sony Santa Monica przygotowali kilka opcji, by każdy z graczy mógł dokładnie dostosować poziom trudności do własnych umiejętności i preferencji, co z pewnością pozwoli większej liczbie użytkowników w pełni cieszyć się nadchodzącymi przygodami Kratosa i Atreusa.



Na koniec przypomnijmy, że God of War: Ragnarok zadebiutuje na PlayStation 4 i PlayStation 5 dokładnie 9 listopada. Zgodnie z zapowiedziami pierwsze recenzje gry mają pojawić się w sieci już w tym tygodniu. Jeśli natomiast z niecierpliwością czekacie na premierę kontynuacji przygód Kratosa i Atreusa, to zapraszamy was do lektury: Pierwsze wrażenia z God of War: Ragnarök – gotowy na Fimbulwinter?