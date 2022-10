God of War: Ragnarok zapewni kilkadziesiąt godzin zabawy. Znamy nowe szczegóły

Wczoraj Sony opublikowało premierowy zwiastun God of War: Ragnarok, który ma za zadanie przygotować graczy na zwieńczenie nordyckich przygód Kratosa. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje związane z długością rozgrywki. Okazuje się bowiem, że użytkownicy, którzy zamierzają ukończyć nadchodzącą kontynuację hitu z 2018 roku w 100%, muszą zarezerwować sobie naprawdę sporą ilość wolnego czasu.

Dziennikarze dzielą się szczegółami na temat czasu rozgrywki w God of War: Ragnarok

Jeden z najnowszych materiałów wideo przygotowanych przez serwis IGN został poświęcony grze God of War: Ragnarok. Dziennikarze podzielili się wrażeniami z pierwszych 5 godzin nadchodzącej kontynuacji przygód Kratosa i Atreusa, a także odpowiedzieli na kilka pytań związanych z produkcją studia Sony Santa Monica. Jak wspomnieliśmy wyżej, podczas rozmowy poruszono również kwestię związaną z długością rozgrywki.



Redaktorka IGN ujawniła, że stara się przejść God of War: Ragnarok na 100% i zdążyła już spędzić ze wspomnianą produkcją około 70 godzin. Dziennikarka podkreśliła jednak, że wciąż nie ukończyła swojego podejścia. Oczywiście na całkowity czas rozgrywki duży wpływ z pewnością będą mieć zarówno umiejętności, jak i styl gry danego użytkownika. Wygląda jednak na to, że kontynuacja przygód Kratosa i Atreusa będzie nieco dłuższa, niż zapowiadały to informacje ujawnione jakiś czas temu przez jednego z branżowych insiderów.



Na koniec przypomnijmy, że God of War: Ragnarok zadebiutuje na PlayStation 4 i PlayStation 5 już 9 listopada. Zgodnie z zapowiedziami pierwsze recenzje gry mają pojawić się w sieci już w przyszłym tygodniu. Jeśli natomiast z niecierpliwością czekacie na premierę kontynuacji przygód Kratosa i Atreusa, to zapraszamy was do lektury: Pierwsze wrażenia z God of War: Ragnarök – gotowy na Fimbulwinter?