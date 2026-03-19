Brak pamięci RAM? Proszę bardzo, już teraz można kupić „atrakcyjny” pusty moduł

Rynek pamięci najwyraźniej wszedł w etap, w którym nie wystarcza już sam realny niedobór i wysokie ceny. V-Color wprowadził zestawy „1+1”, czyli jeden działający moduł DDR5 i drugi, w pełni dekoracyjny, mający sprawiać wrażenie konfiguracji dwukanałowej.

Z perspektywy użytkownika brzmi to jak żart, ale logika producenta jest dość czytelna: kupujący dostaje tańszy punkt wejścia w DDR5, zachowuje spójny wizualnie zestaw z RGB i może później dołożyć drugi prawdziwy moduł. Warto zwrócić uwagę na fakt, że jest to odpowiedź na narastający kryzys pamięci, a sam producent przedstawia pakiet jako rozwiązanie dla graczy, którzy chcą „bardziej dostępnego” startu w DDR5.

Nie stać Ciebie na dwa moduły pamięci RAM? Spokojnie, możesz kupić atrapę

Na papierze oferta jest prosta: zestawy występują pod markami Manta XSky i XFinity, w wariantach 16 GB albo 24 GB. Na oficjalnej stronie V-Color widnieje też osobna pozycja „RGB Filler Kit [Dummy Kit]” (ang. Zestaw wypełniacza RGB [zestaw atrap]), wyceniona od 66 dolarów (ok. 250 złotych). To istotne, bo właśnie cena zdecyduje, czy mamy do czynienia z użytecznym kompromisem, czy raczej z dopłatą za efektowną iluzję.