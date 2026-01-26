PS6 dopiero w 2029 roku? RAM jest za drogi, a PS5 musi starczyć nam na dłużej

Na nową generację poczekamy prawdopodobnie znacznie dłużej, niż ktokolwiek przypuszczał.

David Gibson, starszy analityk w MST Financial, rzucił właśnie nowe światło na plany Sony. Choć branżowe plotki dotychczas uparcie celowały w 2027 rok jako datę premiery PS6, rzeczywistość ekonomiczna może brutalnie zweryfikować te plany. Powód? Ceny pamięci RAM, które przez nienasycony apetyt sektora AI wystrzeliły w kosmos. PlayStation 6 – problemy Sony Według raportu Gibsona dla SandStoneInsights, Sony spodziewa się, że cykl życia PlayStation 5 zostanie wydłużony. Firma notuje świetne wyniki finansowe dzięki sprzedaży gier własnych i od wydawców zewnętrznych, co daje im komfortową sytuację.

Sony spodziewa się przedłużenia cyklu życia PlayStation 5, a debiut PS6 może zostać opóźniony bardziej, niż wielu oczekiwało. W kuluarach mówi się, że nowa konsola może zadebiutować dopiero w 2028, a nawet 2029 roku. Dla Sony to bezpieczniejsze rozwiązanie niż wypuszczanie konsoli w absurdalnej cenie wynikającej z kosztów produkcji. Opóźnienie sprzętu zmienia też kalendarz wydawniczy. Przykładem jest Intergalactic: The Heretic Prophet – nowa marka od Naughty Dog. Jason Schreier z Bloomberga donosi, że gra celuje w połowę 2027 roku. Pierwotnie miał to być tytuł startowy nowej generacji, ale teraz wszystko wskazuje na to, że będzie to „łabędzi śpiew” (lub jeden z ostatnich wielkich hitów) PlayStation 5.

GramTV przedstawia:

Niestety, ambitne plany mają swoją cenę – pracownicy Naughty Dog mieli już w zeszłym roku mierzyć się z tygodniami obowiązkowych nadgodzin, by dowieźć wewnętrzne demo gry na czas. Warto też wspomnieć o technologii Power Saver Mode, która coraz częściej pojawia się w aktualizacjach gier na PS5. Według przecieków ma to być kluczowy element SDK dla nowej konsoli przenośnej od Sony, o której plotkuje się od miesięcy. Możliwe, że opóźnienie premiery pełnoprawnej konsoli zostanie nam “wynagrodzone” wydaniem handhelda. Wygląda na to, że PS5 Pro, które niedawno zadebiutowało, będzie miało znacznie więcej czasu na wykazanie się, niż myśleliśmy. Dzisiaj dowiedzieliśmy się także o wynikach sprzedaży PlayStation 5 oraz zaskakującym udziale wersji Pro.