PS6 dopiero w 2029 roku? RAM jest za drogi, a PS5 musi starczyć nam na dłużej

Na nową generację poczekamy prawdopodobnie znacznie dłużej, niż ktokolwiek przypuszczał.
David Gibson, starszy analityk w MST Financial, rzucił właśnie nowe światło na plany Sony. Choć branżowe plotki dotychczas uparcie celowały w 2027 rok jako datę premiery PS6, rzeczywistość ekonomiczna może brutalnie zweryfikować te plany. Powód? Ceny pamięci RAM, które przez nienasycony apetyt sektora AI wystrzeliły w kosmos.
PlayStation 6 – problemy Sony
Według raportu Gibsona dla SandStoneInsights, Sony spodziewa się, że cykl życia PlayStation 5 zostanie wydłużony. Firma notuje świetne wyniki finansowe dzięki sprzedaży gier własnych i od wydawców zewnętrznych, co daje im komfortową sytuację.
Sony spodziewa się przedłużenia cyklu życia PlayStation 5, a debiut PS6 może zostać opóźniony bardziej, niż wielu oczekiwało.
W kuluarach mówi się, że nowa konsola może zadebiutować dopiero w 2028, a nawet 2029 roku. Dla Sony to bezpieczniejsze rozwiązanie niż wypuszczanie konsoli w absurdalnej cenie wynikającej z kosztów produkcji.
Warto też wspomnieć o technologii Power Saver Mode, która coraz częściej pojawia się w aktualizacjach gier na PS5. Według przecieków ma to być kluczowy element SDK dla nowej konsoli przenośnej od Sony, o której plotkuje się od miesięcy. Możliwe, że opóźnienie premiery pełnoprawnej konsoli zostanie nam “wynagrodzone” wydaniem handhelda.
