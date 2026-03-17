Nadciąga następna fala RAM-ageddonu. Kolejny producent podnosi ceny

Jeden z największych producentów podzespołów komputerowych, tajwańska firma MSI zapowiada podwyżki cen swoich produktów gamingowych. Ponadto równocześnie ogranicza ofertę niskobudżetowych komponentów.

Decyzja ma związek z dramatycznym wzrostem cen pamięci RAM i ograniczoną podażą m.in. kart graficznych. Firma tłumaczy strategię presją kosztową, bowiem zamiast walczyć ceną, woli skupić ograniczone zasoby na średnim i wysokim segmencie, czyli tam gdzie są lepsze marże. To wyraźny sygnał, że 2026 rok będzie przełomowy dla rynku PC. Mniej tanich opcji, wyższe progi wejścia i przyspieszona selekcja producentów. MSI Tajwańska firma MSI zapowiada podwyżki cen i rezygnuje z niskobudżetowych rozwiązań Główną przyczyną tej decyzji jest gwałtowny wzrost cen modułów pamięci. Z raportów wynika, że standardowy moduł 16 GB, który jeszcze rok temu kosztował około 40 USD, teraz jest wart nawet 170–200 USD w transakcjach rynkowych. Taka skala podwyżki odwraca dotychczasowe kalkulacje kosztowe zarówno dla producentów m.in. kart graficznych, jak i gotowych setupów. Na to nakłada się zmniejszona dostępność jednostek GPU od głównych dostawców, co według przedstawicieli firmy przekłada się na realny spadek liczby dostępnych do kupienia produktów na półkach sklepowych nawet o kilkanaście procent.

W praktyce MSI deklaruje przemodelowanie portfolio: mniej artykułów dedykowanych niskobudżetowym konfiguracjom i większe nakłady na modele mid/high-end. Tam, zdaniem kierownictwa, klienci są skłonni zaakceptować wyższe ceny. Równocześnie spółka rozważa długoterminowe kontrakty na dostawy pamięci i zwiększenie ekspozycji na rynek serwerowy, aby zmniejszyć zależność od niestabilnych transakcji krótkoterminowych. To klasyczny zabieg w warunkach niepewności: podnieść marże, ograniczyć wolumen i zabezpieczyć łańcuch dostaw. Nie pozostanie to bez wpływu na rynek i samych graczy. Przede wszystkim budowa budżetowca do gier stanie się bardziej skomplikowana. Tańsze modele kart i laptopów będą rzadsze, a konsumenci zmuszeni będą wybierać między obniżonymi specyfikacjami i wyższą ceną. Po drugie segment pre-built PC i OEM może stać się bardziej atrakcyjną alternatywą względem samodzielnych składaków. Bierze się to z tego, że producenci będą mogli lepiej zarządzać zakupami hurtowymi. Po trzecie rynek wtórny może doświadczyć krótkoterminowego boomu cenowego (skalperzy, używane karty graficzne), co dodatkowo podniesie całkowity koszt wejścia dla budujących komputery. Wszystkie te czynniki składają się na możliwe skurczenie rynku konsumenckiego o kolejne 10-20 proc. I są to prognozy, które cytuje zarząd MSI. MSI zamierza zrezygnować z niskobudżetowych konfiguracji swojego sprzętu Decyzja ma sens z perspektywy zarządzania przychodami w warunkach kryzysu surowcowego. Z inwestycyjnego punktu widzenia, lepsze marże i przesunięcie mocy produkcyjnej w stronę wyższych półek mogą krótkoterminowo poprawić rentowność. Jednak dla osób z ograniczonym budżetem grozi to pogłębieniem wykluczenia cenowego. Segment casual i entry-level może być najmocniej dotknięty, co odbije się na sprzedaży gier, subskrypcji i akcesoriów.

GramTV przedstawia:

Równolegle warto obserwować, jak zareagują inni gracze z łańcucha dostaw: od decydujących o podaży producentów pamięci, przez dostarczających chipy AMD i NVIDIĘ, na dużych centrach danych kończąc, bowiem ich popyt napędza obecne napięcia. Jeżeli trend ze strony AI będzie się dalej utrzymywał, to w bliskim i średnim terminie raczej nie należy oczekiwać szybkiej ulgi cenowej. To nie jest zwykła korekta cen to redystrybucja rynku, zarysowana poprzez niedobór surowców i nową hierarchię popytu. Dla graczy oznacza to potrzask między chęcią posiadania a realnością budżetu. Dla producentów stanowi brutalną lekcję w planowaniu łańcucha dostaw. Jeśli rok 2026 ma być najtrudniejszym od powstania branży, to po stronie konsumentów zostaje strategia adaptacyjna, której podstawą będzie elastyczność. Większa akceptacja kompromisów w specyfikacji, wybór gotowych konfiguracji tam, gdzie to się opłaca i głosowanie portfelem. Co ważne, świadomość braku tanich rozwiązań należy przyjąć jako pewniak. Rynek zmienia bieg, a gracze, producenci i dostawcy będą musieli za nim nadążyć.

Piotr "SteamPunker" Konopnicki Strateg i erpegowy planista. Personalnie psychofan steampunku, któremu musiał dać ujście nawet w nicku. Hobbystycznie majsterkowicz komputerowy i "akolita" Apple. Po prostu lubię, kiedy coś działa.