Steam Deck drożeje. Ile teraz trzeba zapłacić za konsolę Valve?

Sam gigant z Bellevue zapewniał, iż to problemy jedynie okresowe. To oznaczałoby, że handheld prędzej czy później powróci do sprzedaży.
Ceny Steam Decka idą w górę. Na razie w Japonii
Pytanie tylko, w jakiej cenie? Okazuje się bowiem, że głębiej do kieszeni będą musieli sięgnąć użytkownicy z Japonii. Jeszcze tylko przez kilka dni będzie można nabyć tam Steam Decka w dotychczasowej cenie. Sprawa skomplikuje się 6 marca, bo to właśnie tego dnia w Kraju Kwitnącej Wiśni mają wejść w życie podwyżki.
