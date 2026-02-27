Steam Deck drożeje. Ile teraz trzeba zapłacić za konsolę Valve?

Jak drastyczne? Model OLED z 5125 GB na pokładzie zdrożeje o 15 tysięcy jenów, co w przeliczeniu daje około 343 zł. W efekcie z 84 800 jenów (ok. 1 944 zł) wejdzie na pułap cenowy 99 800 (ok. 2 288 zł). Jeżeli zaś chodzi o OLED-ową wersję z 1TB pamięci, to ta także będzie droższa o 15 tysięcy jenów. Tym samym cena 99 800 jenów zmieni się w 114 800 jenów (ok. 2 632 zł).

Zmiany te mają dotknąć nie tylko Japonię, ale również Koreę Południową oraz Tajwan. Samo Valve podwyżkę tłumaczy “rosnącymi kosztami logistyki oraz wahaniami kursów walut”. Na ten moment nie wiadomo, czy dojdzie do zmiany cen również w innych regionach. Logiczne wydaje się jednak, że to dopiero początek i prędzej czy późnej podobnie stanie się też w Europie.

Dotychczasowe ceny Steam Decka w Polsce:

256 GB LCD – 1 899,00 zł (wersja definitywnie wycofana ze sprzedaży)

– 1 899,00 zł (wersja definitywnie wycofana ze sprzedaży) 512 GB OLED – 2 599,00 zł

– 2 599,00 zł 1 TB OLED – 3 099,00 zł