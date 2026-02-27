Zaloguj się lub Zarejestruj

Steam Deck drożeje. Ile teraz trzeba zapłacić za konsolę Valve?

Maciej Petryszyn
2026/02/27 16:00
W ostatnich tygodniach sporo było doniesień na temat problemów z dostawami Steam Decka. W efekcie konsola Valve w wielu miejscach jest zwyczajnie niedostępna.

Sam gigant z Bellevue zapewniał, iż to problemy jedynie okresowe. To oznaczałoby, że handheld prędzej czy później powróci do sprzedaży.

Ceny Steam Decka idą w górę. Na razie w Japonii

Pytanie tylko, w jakiej cenie? Okazuje się bowiem, że głębiej do kieszeni będą musieli sięgnąć użytkownicy z Japonii. Jeszcze tylko przez kilka dni będzie można nabyć tam Steam Decka w dotychczasowej cenie. Sprawa skomplikuje się 6 marca, bo to właśnie tego dnia w Kraju Kwitnącej Wiśni mają wejść w życie podwyżki.

Jak drastyczne? Model OLED z 5125 GB na pokładzie zdrożeje o 15 tysięcy jenów, co w przeliczeniu daje około 343 zł. W efekcie z 84 800 jenów (ok. 1 944 zł) wejdzie na pułap cenowy 99 800 (ok. 2 288 zł). Jeżeli zaś chodzi o OLED-ową wersję z 1TB pamięci, to ta także będzie droższa o 15 tysięcy jenów. Tym samym cena 99 800 jenów zmieni się w 114 800 jenów (ok. 2 632 zł).

Zmiany te mają dotknąć nie tylko Japonię, ale również Koreę Południową oraz Tajwan. Samo Valve podwyżkę tłumaczy “rosnącymi kosztami logistyki oraz wahaniami kursów walut”. Na ten moment nie wiadomo, czy dojdzie do zmiany cen również w innych regionach. Logiczne wydaje się jednak, że to dopiero początek i prędzej czy późnej podobnie stanie się też w Europie.

Dotychczasowe ceny Steam Decka w Polsce:

  • 256 GB LCD – 1 899,00 zł (wersja definitywnie wycofana ze sprzedaży)
  • 512 GB OLED – 2 599,00 zł
  • 1 TB OLED – 3 099,00 zł
Warto jednak mieć na uwadze, że na ten moment i tak nie kupimy Steam Decka bezpośrednio od Valve. Od kilku dni na oficjalnej stronie Steama w Polsce przy każdej z wersji konsol widnieje adnotacja, że sprzęt jest “wyprzedany”. W tej sytuacji wszystkim zainteresowanym pozostaje nabycie handhelda u zewnętrznych sprzedawców, u których ceny są jednak wyższe niż u producenta.
Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/18223-valve-will-increase-the-price-of-steam-deck-in-japan-starting-march-6?utm_source=igStore&utm_campaign=home

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

