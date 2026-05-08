Nowa gra science fiction za darmo na Steam. Przypisz grę, zanim stanie się za chwilę płatna

Tym razem nie jest to pełnoprawna promocja na darmową grę, ale ostatni dzwonek na przypisanie gry free-to-play do swojego konta Steam, zanim produkcja stanie się płatna. Twórcy Roving Rovers - Australian Rover Challenge 2025, niezależnego symulatora kosmicznego mocno opartego na fizyce, który zadebiutował we wrześniu 2025 roku, poinformowali, że ich tytuł wkrótce stanie się płatny. Produkcja zostanie wyceniona na około 5 dolarów i chociaż nie jest to duża kwota, to po co przepłacać, skoro grę nadal można otrzymać całkowicie za darmo. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

Odkąd kontynuowaliśmy prace nad Roving Rovers po premierze w 2023 roku, jesteśmy gotowi na dużą aktualizację i ponowne wydanie gry.

Już w przyszłym tygodniu, 13 maja, możecie spodziewać się ogromnej aktualizacji, która wprowadzi między innymi:

Przebudowę całej kampanii pod kątem wygody i płynności rozgrywki

Zaktualizowaną narrację oraz pełny dubbing dla całej kampanii

Dodanie lokalnego trybu kooperacji dla maksymalnie 4 graczy

Naprawę wielu błędów i problemów technicznych

Liczne usprawnienia jakości rozgrywki

W ramach tej aktualizacji przenosimy również Roving Rovers z modelu darmowego na płatny. Gra otrzyma niewielką cenę wynoszącą około 5 dolarów.

Wszyscy gracze, którzy dodali grę do swojej biblioteki przed tą zmianą, zachowają dostęp do zaktualizowanej wersji. Osoby, które przypiszą ją do konta w ciągu najbliższego tygodnia, również otrzymają wszystkie przyszłe aktualizacje za darmo.

Patrząc dalej w przyszłość, planujemy nadal rozwijać Roving Rovers i stopniowo rozbudowywać kampanię do znacznie większej gry, gdy dopracujemy wszystkie mechaniki – czytamy w komunikacie na Steam.