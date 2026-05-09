Kolejna darmowa gra na Steam. Ta produkcja nie ma nawet roku, a już jest rozdawana w prezencie

Steam ruszył z nową ofertą na darmową grę. Sklep przyzwyczaił już graczy do częstego rozdawnictwa gier i użytkownicy mogą właśnie zdobyć kolejną produkcję całkowicie za darmo. Tym razem w prezencie rozdawane jest LivingBattle. To pierwszoosobowa strzelanka stworzona przez studio LivingEveryday, która miała swoją premierę we wrześniu ubiegłego roku. Gra wygląda na prototyp produkcji wykonany z gotowych już assetów, ale mimo to tytuł do tej pory był dostępny do kupienia za niecałe 73 zł. Jeżeli więc zbieracie gry na Steam, to jest to typowa okazja „+1”, gdyż zaprezentowane na karcie Steam screeny oraz zwiastuny nie zachęcają do rozgrywki. Wszystkie najważniejsze szczegóły promocji znajdziecie poniżej.

W tym otwartym świecie możesz używać broni do eliminowania ukrywających się żołnierzy, ale nie wszyscy przeciwnicy są żołnierzami, więc czasami trzeba zastosować inne metody. Do ukończenia jest wiele misji. Możesz swobodnie poruszać się samochodem lub motocyklem. Do dyspozycji są duża i mała mapa. Spróbuj ukończyć wszystkie misje. Dodatkowe funkcje: Cywile na drogach

Ruch samochodowy i motocyklowy na głównych drogach

Możliwość zmiany pojazdu po wcieleniu się w żołnierza

Strzelanie z perspektywy pierwszej i trzeciej osoby – czytamy w oficjalnym opisie.

Kolejna gra za darmo na Steam

Jeżeli jesteście chętni odebrać darmowe LivingBattle, to udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 12 maja do godziny 19:00 czasu polskiego.