Twórcy Northgard i Wartales wracają z ambitnym RPG. Farever może zainteresować fanów MMO i survivali

Nowe RPG akcji z elementami MMO już teraz przyciąga tysiące graczy na Steamie

Shiro Games, studio znane z Wartales oraz Northgard, udostępniło swoją nową produkcję we wczesnym dostępie. Farever to RPG akcji z elementami MMO, które już po pierwszych godzinach od premiery zaczęło zbierać pozytywne opinie na Steamie i przyciągać tysiące zainteresowanych graczy. Farever – nowe RPG od Shiro Games Produkcja zadebiutowała na Steamie 6 maja i została określona przez twórców mianem „MMO-lite”. Oznacza to, że Farever w nie znajdziemy serwerów pełnych setek graczy, lecz bardziej kameralną rozgrywkę, podczas której w świecie spotkamy jednocześnie najwyżej kilkanaście osób. Pierwsze opinie społeczności wskazują, że gra mocno przypomina połączenie Guild Wars 2 i Valheim. Z jednej, strony produkcja oferuje eksplorację otwartego świata, wykonywanie wspólnych misji oraz walki z bossami i lochami. Z drugiej, duży nacisk położono na crafting, zbieractwo surowców oraz budowanie własnej bazy.

W aktualnej wersji early access gracze Farever mogą rozwijać postać do 20 poziomu doświadczenia i wybierać pomiędzy czterema klasami – Wojownikiem, Magiem, Łotrem oraz Klerykiem. Twórcy przygotowali także dwa duże regiony do eksploracji, dziesięć lochów, system wierzchowców oraz towarzyszy pomagających podczas podróży. Shiro Games ma jednak znacznie ambitniejsze plany. Studio opublikowało roadmapę zakładającą około rok rozwoju gry we wczesnym dostępie. W tym czasie do Farever mają trafić nowe klasy, kolejne regiony, bardziej wymagające instancje, rozwinięte drzewka umiejętności, gildie, dom aukcyjny, system reputacji frakcji oraz tryby PvP. Nie obyło się jednak bez problemów technicznych. Gracze zwracają uwagę przede wszystkim na spadki płynności i kwestie związane z optymalizacją. Deweloperzy są świadomi tych problemów i zapowiedzieli regularne poprawki w kolejnych aktualizacjach.

Nie jesteś wyznaczonym bohaterem, tylko jednym z wielu! Odkrywaj rozległy, otwarty świat

pełen barwnych krajobrazów – sam lub wraz z sojusznikami – gdzie lochy, obozy wrogów

i tajemnicze miejsca rozsiane są po całym królestwie. Od zapomnianych

świątyń po podwodne jaskinie – Siagarta jest pełna cudów czekających na

odkrycie. Przyjrzyj się uważnie, a znajdziesz skarby i wyposażenie, które

pomogą ci w twojej przygodzie! Farever utrzymuje około 76% pozytywnych opinii na Steamie, a w szczytowym momencie w produkcji bawiło się jednocześnie ponad 7 tysięcy graczy. Gra jest obecnie dostępna na Steamie w promocyjnej cenie 58,49 zł.