Dwie gry za darmo w Epic Games Store. Ubiegłoroczna gra fantasy w prezencie

Tym razem sklep Epic Games ma dla swoich użytkowników aż dwie nowe gry do odebrania.

W pierwszy czwartek maja Epic Games Store postanowiło rozdać aż dwie nowe darmowe gry swoim użytkownikom. Już od godziny 17:00 czasu polskiego gracze będą mogli przypisać do swojego konta dwie ciekawe propozycje. Pierwszą z nich jest Arranger: A Role-Puzzling Adventure, czyli przygodowa gra z łamigłówkami od studia Furniture & Mattress LLC. Tytuł zadebiutował na rynku w lipcu 2024 roku. Świeższą produkcją jest druga z darmowych gier, czyli Trash Goblin. To strategiczno-przygodowa gra fantasy prowadzeniu własnego magicznego sklepu. Za produkcję odpowiada Spilt Milk Studios Ltd, a gra zadebiutowała na rynku pod koniec maja 2025 roku. Z okazji zbliżającej się pierwszej rocznicy gry, każdy chętny będzie mógł sprawdzić ten tytuł osobiście.

Arranger: A Role-Puzzling Adventure prezentuje historię Jemmy, nieprzystosowanej dziewczyny z małego miasteczka, która postanawia odkryć, kim naprawdę jest. Gdy opuszcza swoje małe, duszne miasteczko, odkrywa inspirujący świat – którym jednak rządzi dziwna i „statyczna” siła. Czy bohaterce uda się poruszyć kulturę stagnacji i znaleźć własne miejsce? Rozgrywka toczy się na wyjątkowej „siatce”, która obejmuje cały świat, łącząc dzięki temu ruch i eksplorację z walką. Kiedy Jemma się porusza, cały świat porusza się wraz z nią — zapewniając graczowi zarówno interesujący chaos, jak i regularny ciąg niewielkich, przemyślanych łamigłówek, które obracają się i reagują wraz z mechaniką gry.

Trash Goblin – za darmo

Trash Goblin to przyjemna i przytulna gra o prowadzeniu sklepiku, w którym odkrywasz i czyścisz świecidełka na sprzedaż! Modyfikuj je swoim przerabiaczem, aby sprostać ekscentrycznym wymaganiom swoich barwnych klientów, którzy ciągle przychodzą na zakupy. Wydawaj oszczędności, aby ulepszać swój sklepik, kupować nowe, lepsze narzędzia oraz dostosować wygląd sklepiku do swoich preferencji. Tutaj nie ma limitu czasowego, ryzyka czy „prawidłowego” sposobu gry — to nie symulator — tutaj jest tylko dobry klimat i mili klienci do obsłużenia.

Więcej darmowych gier w Epic Games Store

Warto przypomnieć, że sklep wciąż rozdaje darmową grę z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie odebrać Oddsparks: An Automation Adventure oraz bonus do gry Firestone Online Idle RPG.