Crimson Desert bez roadmapy. Twórcy nie chcą zgadywać, czego oczekują gracze

Crimson Desert po dłuższym czasie od premiery nadal regularnie pojawia się w dyskusjach, ale tym razem głównie z pozytywnych powodów. Pearl Abyss w ostatnich miesiącach wypuściło ogromną liczbę aktualizacji i poprawek, które znacząco zmieniły odbiór gry. Produkcja, która początkowo była oceniana jako solidna, ale momentami niedopracowana, stopniowo przeobraziła się w rozbudowaną sandboksową przygodę akcji, skutecznie zatrzymującą przy sobie graczy.

Crimson Desert – aktualizacje powstają na podstawie opinii graczy

W rozmowie z The Washington Post marketing director Pearl Abyss, Will Powers, wyjaśnił, dlaczego studio nie zdecydowało się na klasyczną roadmapę rozwoju. Według dewelopera publikowanie długoterminowego planu aktualizacji oznaczałoby z góry zakładanie, czego chcą gracze, a tego twórcy chcą uniknąć. Powers podkreśla, że niemal wszystkie poprawki i nowe elementy zawartości były tworzone na bieżąco w odpowiedzi na reakcje społeczności. Studio analizuje feedback i dostosowuje rozwój gry do tego, jak gracze faktycznie korzystają z Crimson Desert po premierze.