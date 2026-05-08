Zaloguj się lub Zarejestruj

Crimson Desert bez roadmapy. Twórcy nie chcą zgadywać, czego oczekują gracze

Mikołaj Berlik
2026/05/08 11:00
0
0

Pearl Abyss tłumaczy, dlaczego Crimson Desert rozwija się inaczej niż wiele współczesnych gier.

Crimson Desert po dłuższym czasie od premiery nadal regularnie pojawia się w dyskusjach, ale tym razem głównie z pozytywnych powodów. Pearl Abyss w ostatnich miesiącach wypuściło ogromną liczbę aktualizacji i poprawek, które znacząco zmieniły odbiór gry. Produkcja, która początkowo była oceniana jako solidna, ale momentami niedopracowana, stopniowo przeobraziła się w rozbudowaną sandboksową przygodę akcji, skutecznie zatrzymującą przy sobie graczy.

Crimson Desert
Crimson Desert

Crimson Desert – aktualizacje powstają na podstawie opinii graczy

W rozmowie z The Washington Post marketing director Pearl Abyss, Will Powers, wyjaśnił, dlaczego studio nie zdecydowało się na klasyczną roadmapę rozwoju. Według dewelopera publikowanie długoterminowego planu aktualizacji oznaczałoby z góry zakładanie, czego chcą gracze, a tego twórcy chcą uniknąć. Powers podkreśla, że niemal wszystkie poprawki i nowe elementy zawartości były tworzone na bieżąco w odpowiedzi na reakcje społeczności. Studio analizuje feedback i dostosowuje rozwój gry do tego, jak gracze faktycznie korzystają z Crimson Desert po premierze.

Deweloper zaznaczył również, że Pearl Abyss nie ma problemu z wdrażaniem pomysłów pochodzących bezpośrednio od społeczności. Według niego wiele firm z branży bywa zbyt „ego-driven”, przez co niechętnie korzysta z sugestii graczy, jeśli te nie wyszły od samych twórców. W przypadku Crimson Desert studio ma podchodzić do sprawy znacznie bardziej otwarcie.

GramTV przedstawia:

Wszystko – zarówno jeśli chodzi o aktualizacje, jak i zawartość – było modyfikowane na bieżąco w oparciu o opinie i reakcje graczy... Jeśli ustalasz z góry plan działania, opierasz się na domysłach. Nie opieramy się na domysłach dotyczących tego, czego chcą gracze.

Na ten moment Pearl Abyss nie zdradza, jakie większe aktualizacje pojawią się w kolejnych miesiącach. Crimson Desert pozostaje dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://gamingbolt.com/crimson-desert-lacks-roadmap-because-pearl-abyss-isnt-baking-in-assumptions-about-players-wants

Tagi:

News
PC
aktualizacja
wywiad
PlayStation 5
Pearl Abyss
Xbox Series X
Xbox Series S
Crimson Desert
aktualizacja gry
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112