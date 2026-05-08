Subnautica 2 już za chwilę zadebiutuje. Twórcy pokazują nowe materiały i studzą oczekiwania

Premiera survivalowego hitu zbliża się wielkimi krokami, ale deweloperzy jasno mówią o ograniczeniach zawartości.
Subnautica 2 zbliża się do premiery, a Unknown Worlds coraz mocniej podgrzewa atmosferę wokół swojego nowego survivalu. Tym razem studio pokazało wyjątkową współpracę z artystką Noh Mi-young, autorką popularnego webtoona LEVIATHAN, który skupia się na walce ludzi z gigantycznymi morskimi stworzeniami. Motyw idealnie pasuje do klimatu Subnautica 2, gdzie ponownie nie zabraknie ogromnych i przerażających Lewiatanów.
Subnautica 2 – twórcy przypominają o Early Access
Noh Mi-young przygotowała specjalną ilustrację inspirowaną światem gry. Jednocześnie studio postanowiło ostudzić oczekiwania części graczy przed premierą zaplanowaną na 14 maja. Deweloperzy podkreślili, że Subnautica 2 pozostanie we wczesnym dostępie przez minimum dwa lata. Oznacza to, że produkcja w dniu debiutu nie zaoferuje pełnej fabuły ani kompletnej zawartości. Unknown Worlds chce rozwijać grę razem ze społecznością, stopniowo dodając nowe biomy, stworzenia oraz elementy historii.
Autorzy odnieśli się także do krytyki dotyczącej wysokich wymagań sprzętowych. Subnautica 2 powstaje na Unreal Engine 5 i według deweloperów optymalizacja będzie jeszcze intensywnie rozwijana po premierze Early Accessu. Studio zapewnia, że poprawa wydajności to jeden z głównych priorytetów najbliższych miesięcy.
Subnautica 2 to podwodna gra przygodowa z elementami survivalu, której akcja rozgrywa się na zupełnie nowym, obcym świecie. Jest to kolejny rozdział w uniwersum Subnautica, stworzony przez studio Unknown Worlds.
Wypędzeni z domu przez trwający konflikt, Alterra oferuje wam szansę na nowe życie. Jednak gdy statek kolonialny CICADA przewozi was i waszych towarzyszy, Pionierów, do nowego domu, coś idzie nie tak. Sztuczna inteligencja statku nalega, by misja była kontynuowana. Osieroceni i stojący w obliczu niemal niemożliwych do pokonania przeciwności, musicie zrobić wszystko, co w waszej mocy, by przetrwać. Przyszłość ludzkości na tym świecie leży w waszych rękach.
Subnautica 2 trafi 14 maja na Xbox Series X|S oraz PC. Gra od początku będzie również dostępna w Xbox Game Pass.
