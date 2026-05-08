Subnautica 2 już za chwilę zadebiutuje. Twórcy pokazują nowe materiały i studzą oczekiwania

Subnautica 2 zbliża się do premiery, a Unknown Worlds coraz mocniej podgrzewa atmosferę wokół swojego nowego survivalu. Tym razem studio pokazało wyjątkową współpracę z artystką Noh Mi-young, autorką popularnego webtoona LEVIATHAN, który skupia się na walce ludzi z gigantycznymi morskimi stworzeniami. Motyw idealnie pasuje do klimatu Subnautica 2, gdzie ponownie nie zabraknie ogromnych i przerażających Lewiatanów.

Subnautica 2 – twórcy przypominają o Early Access

Noh Mi-young przygotowała specjalną ilustrację inspirowaną światem gry. Jednocześnie studio postanowiło ostudzić oczekiwania części graczy przed premierą zaplanowaną na 14 maja. Deweloperzy podkreślili, że Subnautica 2 pozostanie we wczesnym dostępie przez minimum dwa lata. Oznacza to, że produkcja w dniu debiutu nie zaoferuje pełnej fabuły ani kompletnej zawartości. Unknown Worlds chce rozwijać grę razem ze społecznością, stopniowo dodając nowe biomy, stworzenia oraz elementy historii.