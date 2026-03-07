Czy dostaniemy Steam Machine w 2026 roku? Valve zasiewa ziarno niepewności

Na stronie Steama pojawił się nowy wpis, który zatytułowano Steam – podsumowanie 2025 roku. W nim Valve poruszyło kwestię wszystkich zmian na platformie, ogłoszeń sprzętowych i innych ważnych rzeczy, które wydarzyły się na przestrzeni minionego roku. Sporą część rzeczonego podsumowania poświęcono zaprezentowanym kilka miesięcy temu kontrolerowi Steam Controller, goglom wirtualnej rzeczywistości Steam Frame oraz komputerowi Steam Machine. Szczególnie kwestia tego ostatniego jest tutaj ciekawa, bo przecież już wcześniej Valve pisało o możliwym opóźnieniu . Niemniej pierwsza wersja wpisu na blogu brzmiała już alarmująco:

Oto urządzenia, jakie ogłosiliśmy w 2025. Liczymy, że dostarczymy je w 2026, ale niedawno wspomnieliśmy o pojawieniu się wyzwań w związku z brakami pamięci i nośników danych. Podzielimy się nowinkami, gdy sfinalizujemy nasze plany.

Samo stwierdzenie o tym, że Valve “liczy”, iż zdoła dotrzymać tegorocznego terminu, dawał do zrozumienia, iż problemy są znaczące. Chodzi oczywiście o problemy związane z dostępnością pamięci RAM oraz cenami podzespołów, na co wpłynął gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji. Tak czy inaczej, takie ujęcie tematu sprawiało wrażenie, że przynajmniej część tegorocznych premier sprzętowych może się w tym roku nie odbyć. Sama firma chyba zdała sobie sprawę z tego, jak zabrzmiał ten komunikat, bo po krótkim czasie zmodyfikowała to zdanie. Obecnie brzmi ono już tak:

Oto urządzenia, jakie ogłosiliśmy w 2025. Niedawno wspomnieliśmy o pojawieniu się wyzwań w związku z brakami pamięci i nośników danych, ale wydamy wszystkie trzy produkty w tym roku. Podzielimy się nowinkami, gdy sfinalizujemy nasze plany.

Nowa wersja ma zatem o wiele bardziej optymistyczny wydźwięk. Szczególnie z uwagi na zapewnienie, że sprzęt od Steama ukaże się w tym roku. Przypomnijmy, że Steam Machine zapowiedziane jest na pierwszą połowę 2026, aczkolwiek jeszcze kilka tygodni temu Valve nie było w stanie określić konkretniejszego terminu. Jednocześnie podano wówczas, że cena steamowego PC może być droższa niż pierwotnie zakładano. Powód? Oczywiście wspomniane problemy na liniach dostaw. Pytanie tylko, o jak wysokiej cenie mowa, bo od tego w dużej mierze zależeć może ewentualny sukces maszyny.