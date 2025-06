W poszukiwaniu polskiego GOTY - najlepsze krajowe gry roku… do tej pory

Raczej na pewno nie będzie to najlepsze 12 miesięcy w historii. Ciężko przebić 2015 rok, w którym na rynek trafił Wiedźmin 3 oraz Dying Light. Nadal jednak mówimy o bardzo dobrym okresie. Jest też pewna szansa na to, że na rynek już trafiło tegoroczne GOTY. Jeden tytuł, pewnie wszyscy domyślacie się który, zdecydowanie odjechał poziomem.

Zapraszam więc na przegląd najlepszych polskich gier pierwszej połowy 2025 roku. Zapoznajcie się z listą i, jeśli coś wpadnie Wam w oko, rozważcie zakup. Warto wspierać polską branżę!

The Alters

11 bit studios

Zaczynamy od czerwcowego hitu, który pozwolił 11 bit studios wrócić z dalekiej podróży. Warszawski deweloper, znany i ceniony z takich gier jak Frostpunk czy This War of Mine, nie zaliczył ostatniego roku do udanych, o czym mogliście przeczytać tutaj. The Alters miało być okazją do odbudowy. Czy się udało? Artystycznie wydaje się, że nie ma na co narzekać. Gra zbiera bardzo dobre opinie w recenzjach mediów i graczy. Zachwytów nie ukrywał Myszasty, który w naszym teście wystawił silne 8/10.

Wraz z The Alters otrzymałem w zasadzie to, czego oczekiwałem po wcześniejszym kontakcie z wersją preview. Głęboką i ciekawą psychologiczną przygodówkę, stawiającą kilka ważnych i wciąż uniwersalnych pytań, oblaną surwiwalowym sosem i doprawioną szczyptą ekonomii. Ciut przeciągniętą, z jakimiś tam składnikami z dyskontu, ale według oryginalnego przepisu i bardzo smaczną. Dziękuję i proszę o więcej.

11 bit nie może narzekać na opinie graczy, a to przekłada się też na dobrą sprzedaż. The Alters cieszy się dużym zainteresowaniem na PC oraz konsolach, mimo obecności w Game Passie. Bez wątpienia będzie to jeden z faworytów do tytułu najlepszej polskiej gry 2025 roku.

Obok najważniejszych tytułów chciałby wspomnieć też kilka mniejszych produkcji, o których również warto pamiętać. Ciężko znaleźć coś podobnego do The Alters, a więc chwycę się fabuły i mocnego nacisku na nią. Fani dobrych opowieści mogą spojrzeć również na inne, tegoroczne polskie gry. Powrót do słowiańskich klimatów zagwarantuje The End of The Sun (nasza recenzja), a miłośnicy historii detektywistycznych powinni spojrzeć na Parallel Experiment. Na koniec zostaje Brassheart, które może przypaść do gustu fanom przygodówek point&click.

Tainted Grail: The Fall of Avalon

Questline, Awaken Realms

Zdecydowanie największa pozytywna niespodzianka roku, nawet jeśli osoby które śledziły temat od dawna wiedziały, że jest tutaj spory potencjał. Mimo że Tainted Grail wyszedł blisko remastera Obliviona, gracze i tak chętnie sięgnęli po ten fantasy RPG. Sprzedaż jest bardzo wysoka, na te moment wyraźnie lepsza niż The Alters (co na dystansie może się zmienić). Dla Awaken Realms to punkt zwrotny i droga do czołówki polskiego gamedev-u. Harpen w naszej recenzji wystawił 7/10 i wyróżnił dużą jakość gry mimo braku znaczących innowacji.