11 bit studios rozwija The Alters. Grudniowa aktualizacja trafia do gry

Mikołaj Berlik
2025/12/09 13:00
11 bit studios udostępniło darmowy patch do The Alters, rozbudowując grę o nowe mechaniki i zawartość fabularną.

11 bit studios udostępniło 8 grudnia dużą aktualizację do The Alters, która wzbogaca grę o darmową zawartość dla wszystkich posiadaczy tytułu. Patch wprowadza zarówno nowości fabularne, jak i mechaniczne, skupiając się na rozbudowie bazy oraz większej swobodzie w eksploracji i narracji.

The Alters

The Alters– co zmienia aktualizacja?

Największą nowością jest Gamer’s Den, czyli nowy moduł bazy zaprojektowany przez Scientista. To przestrzeń nastawiona na rozrywkę i poprawę morale Janów, w której można zagrać w nową grę karcianą. Z modułem powiązana jest również nowa historia poboczna utrzymana w klimacie noir – gracze wcielą się w Janaa Detektywa i spróbują rozwiązać tajemniczą sprawę.

Aktualizacja dodaje także długo wyczekiwany Photo Mode, oferujący kontrolę nad oświetleniem, kadrem i ustawieniem kamery. Dzięki temu można swobodnie dokumentować wydarzenia oraz tworzyć ujęcia inspirowane kluczowymi momentami fabularnymi. Oprócz tego wprowadzono nowy system zapisu, który umożliwia automatyczne zapisywanie gry przy wychodzeniu oraz w ważnych punktach historii.

Dla graczy The Alters preferujących spokojniejszą rozgrywkę przygotowano Relax Mode, ograniczający presję związaną z survivalem i zarządzaniem zasobami. Patch wprowadza również szerokie opcje personalizacji bazy – każdy moduł można teraz animować i stylizować przy pomocy nowych zestawów wizualnych. Całość uzupełniają nowe skafandry kosmiczne, pozwalające dostosować wygląd postaci do własnych preferencji.

Źródło:https://www.dsogaming.com/patches/the-alters-december-8th-update-adds-new-free-content/

