11 bit studios rozwija The Alters. Grudniowa aktualizacja trafia do gry

11 bit studios udostępniło 8 grudnia dużą aktualizację do The Alters, która wzbogaca grę o darmową zawartość dla wszystkich posiadaczy tytułu. Patch wprowadza zarówno nowości fabularne, jak i mechaniczne, skupiając się na rozbudowie bazy oraz większej swobodzie w eksploracji i narracji.

The Alters – co zmienia aktualizacja?

Największą nowością jest Gamer’s Den, czyli nowy moduł bazy zaprojektowany przez Scientista. To przestrzeń nastawiona na rozrywkę i poprawę morale Janów, w której można zagrać w nową grę karcianą. Z modułem powiązana jest również nowa historia poboczna utrzymana w klimacie noir – gracze wcielą się w Janaa Detektywa i spróbują rozwiązać tajemniczą sprawę.