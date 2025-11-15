Lista nowości na Xbox i PC. Kolejne premiery w Game Pass i polskie wyścigi

Już w przyszłym tygodniu na platformy Microsoftu trafi 40 nowych gier.
Microsoft zaprezentował listę gier, które w przyszłym tygodniu zadebiutują w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox. Zgodnie z przekazanymi informacjami w nadchodzących dniach użytkownicy wspomnianych platform będą mieli okazję zapoznać się z 40 produkcjami. Jednym z najciekawszych tytułów w zestawieniu wydaje się Moonlighter 2: The Endless Vault.
Zgodnie z zapowiedziami nowa produkcja studia Digital Sun Games zadebiutuje we wczesnym dostępie już 19 listopada 2025 roku. Moonlighter 2: The Endless Vault początkowo dostępne będzie tylko na komputerach osobistych, ale z czasem ma trafić również na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Warto także pamiętać, że wspomniana produkcja już w przyszłym tygodniu trafi w ręce abonentów PC Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate.
GramTV przedstawia:
20 listopada 2025 roku w ręce abonentów usługi Microsoftu trafi też Monsters are Coming! Rock & Road – tower defense z elementami roguelike, w którym gracze będą bronić przemieszczającego się zamku przed atakami potworów. Nie można zapomnieć również o konsolowej premierze polskiego JDM: Japanese Drift Master, która odbędzie się już 21 listopada 2025 roku. Pełną listę przyszłotygodniowych nowości na platformach Microsoftu znajdziecie poniżej lub na oficjalnej stronie marki Xbox.
Premiery gier na Xbox i PC (17-21 listopada 2025)
17 listopada – The Berlin Apartment (Optimized for Xbox Series X|S)
18 listopada – Remnants of the Rift (Optimized for Xbox Series X|S)
18 listopada – RoboHero (Optimized for Xbox Series X|S)
18 listopada – Sektori (Optimized for Xbox Series X|S)
18 listopada – Spikeball Smash (Xbox Play Anywhere)
18 listopada – Spongebob Squarepants: Titans of the Tide
18 listopada – The Cute Whale (Optimized for Xbox Series X|S)
19 listopada – Demonschool (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
19 listopada – Moonlighter 2: The Endless Vault - Game Preview (Game Pass)
19 listopada – Secrets of Blackrock Manor (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
19 listopada – Slide Stories: Neko and Friends
19 listopada – StarLight Riders: Hyper Jump (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
19 listopada – The Last Shot Arcades (Optimized for Xbox Series X|S)
19 listopada – Wiz Quest: Crystal Power (Optimized for Xbox Series X|S)
20 listopada – Bus World (Optimized for Xbox Series X|S)
20 listopada – Cat God Ranch (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery)
20 listopada – Football, Tactics & Glory – Treble Deluxe Edition (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery)
20 listopada – Kiosk (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
20 listopada – Monsters are Coming! Rock & Road (Game Pass)
20 listopada – Neon Inferno (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
20 listopada – Outlaw + Handful of Missions: Remaster (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
20 listopada – Pad Quad (Optimized for Xbox Series X|S)
20 listopada – Saborus (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
20 listopada – Samurai Academy: Paws of Fury (Optimized for Xbox Series X|S)
20 listopada – Solid Void – Art Nonograms
21 listopada – A Maze Against Time (Optimized for Xbox Series X|S)
21 listopada – Aery – Peace of Mind 4 (Optimized for Xbox Series X|S)
21 listopada – Burger Master
21 listopada – Castle Heroes
21 listopada – Chompy Chomp Chomp Party: Ultimate Tournament Edition (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
21 listopada – Croc’s Dynamite Blast
21 listopada – Diamond Painting AMSR (Xbox Play Anywhere)
21 listopada – Drizzlepath: Picturae (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
21 listopada – Empire Invasion
21 listopada – Fantasy Aquarium (Optimized for Xbox Series X|S)
21 listopada – JDM: Japanese Drift Master (Optimized for Xbox Series X|S)
21 listopada – NeonBlast
21 listopada – Sailing the Winds (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery)
21 listopada – Save Room – The Merchant (Optimized for Xbox Series X|S)
21 listopada – Terrifier: The Artcade Game (Optimized for Xbox Series X|S)
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!