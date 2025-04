11 bit studios zamyka rok rozczarowań - jak z wielkich ambicji wyszła wielka klapa

Jeśli komuś wydaje się, że nic pasjonującego nie może być w liczbach, mam zaskakującą informację. Takie konferencje i raporty to fantastyczne źródło wiedzy o tym jak funkcjonuje studio deweloperskie i jakimi kryteriami kieruje się podejmując decyzje. Gry, które później kupujemy, to efekt końcowy. One nie biorą się z próżni.

Aby lepiej zrozumieć w jak skomplikowanym położeniu znalazło się 11 bit studios, podzieliłem najważniejsze informacje na jedenaście punktów. Będzie troszkę o przeszłości, teraźniejszości oraz planach na przyszłość.

Wyniki finansowe

Zacznijmy od kilku liczb, aby pokazać kontekst sytuacji finansowej spółki. W 2024 roku udało się osiągnąć rekordowe przychody na poziomie 140 mln złotych - główna w tym zasługa, bez zaskoczenia, Frostpunka 2. Zysk netto wyniósł jednak tylko 6,8 mln złotych, a zysk operacyjny (EBITDA) to niecałe 17 mln zł. Co ciekawe, spółka pomyliła się w raporcie i podała tam, że te 17 mln zł było stratą, a nie zyskiem. Taki rezultat to bez wątpienia ogromne rozczarowanie pokazujące jak nieudane były niedawne premiery.

Należy jednak pamiętać, że wynik obciążyły ogromne odpisy - 49 mln złotych na skasowane Project 8 oraz 18 mln zł na dwie nierentowne gry z wydawnictwa, czyli The Thaumaturge oraz Creatures of Ava. Do tego w ostatniej chwili zmieniony został sposób księgowania kosztów produkcji Frostpunka 2, przez co w pierwszym roku amortyzowana jest większa część nakładów.

Aby jednak nie popadać w pesymizm, są też pozytywne liczby. 11 bit studios miało na koniec 2024 roku 70,4 mln zł rezerw, co zapewnia bezpieczeństwo finansowe. Pamiętajmy jednak, że na koniec 2021 roku było ponad 100 mln złotych. To tylko pokazuje, że ostatnie inwestycje nie były najbardziej udane.

Sprzedaż back catalogu

Co zapewniło rekordowe przychody? Prawie 70 mln zł wygenerował Frostpunk 2. Kolejne 28,7 mln zł dołożył pierwszy Frostpunk, którego popularność nie słabnie. Niecałe 10 mln zł dał The Thaumaturge, a 6 mln zł Indika. Co ciekawe, ciągle dobrze zarabia This War of Mine, który w 2024 roku przyniósł bitom aż 7 mln złotych. Pozostałe gry, a więc między innymi Childeren of Morta, Moonlighter, Niezwyciężony czy Creatures of Ava, dołożyły 19,8 mln zł. Jak więc widać, stare hity ciągle przynoszą mnóstwo pieniędzy, co tylko potwierdza jak wielka siła drzemie w tzw. longsellerach. W dzisiejszych czasach, jeśli trafi ci się hit, będzie zarabiać latami.

Porażki

Ostatni rok postrzegany był jako rozczarowujący dla 11 bit, a więc na konferencji inwestorskiej spółka musiała się wytłumaczyć z porażek. Prezes Przemysław Marszał wskazał trzy - skasowanie Project 8, opóźnienia premier (głównie The Alters) oraz słabe wyniki finansowe The Thaumaturge oraz Creatures of Ava. Oba tytuły są bardzo daleko od zwrotu kosztów. Warto przypomnieć, że jeszcze kilka miesięcy temu prezes zapowiadał, że Creatures of Ava zwróci się do końca roku. Finalnie okazało się, że do celu bardzo daleko.