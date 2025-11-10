Wyprzedaż polskich gier na GOG.com. Wybrane tytuły na PC z rabatami nawet do 95%

Mamy świetne wieści dla wszystkich patriotów i miłośników produkcji z naszego kraju. Na GOG.com ruszył polski tydzień, w ramach którego w niższej cenie można zdobyć „gry stworzone przez polskich twórców, gry inspirowane polską historią i kulturą” lub takie, w których można „grać jako Polska”. W ofercie znaleźć można m.in. takie tytuły jak Chernobylite, Forgive Me Father 2, Frostpunk 2, Tainted Grail: The Fall of Avalon, The Alters, The Thaumaturge czy The Invincible.
Polski tydzień na GOG.com kończy się 18 listopada 2025 roku o 9:00 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.
Wyprzedaż polskich gier na GOG.com – wybrane oferty:
- Beat Cop – 5 PLN (zamiast 49,99 PLN)
- Blair Witch – 22 PLN (zamiast 109,99 PLN)
- Call of Juarez Bundle – 23,39 PLN (zamiast 116,81 PLN)
- Chernobylite – 24 PLN (zamiast 119,99 PLN)
- Dying Light: Definitive Edition – 30 PLN (zamiast 149,99 PLN)
- Forgive Me Father 2 – 65,69 PLN (zamiast 109,49 PLN)
- Frostpunk 2 – 95,99 PLN (zamiast 159,99 PLN)
- Frostpunk: Game of the Year Edition – 19,69 PLN (zamiast 178,39 PLN)
- Lords of the Fallen Game of the Year Edition 2014 – 5 PLN (zamiast 99,99 PLN)
- Tainted Grail: Conquest – 14,39 PLN (zamiast 71,99 PLN)
- Tainted Grail: The Fall of Avalon – 144,09 PLN (zamiast 180,09 PLN)
- The Alters – 90,88 PLN (zamiast 121,09 PLN)
- The Invincible – 62,49 PLN (zamiast 125 PLN)
- The Thaumaturge – 69,99 PLN (zamiast 139,99 PLN)
- Timberborn – 84 PLN (zamiast 139,99 PLN)
