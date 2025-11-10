Wyprzedaż polskich gier na GOG.com. Wybrane tytuły na PC z rabatami nawet do 95%

Użytkownicy komputerów osobistych mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Frostpunk 2, Tainted Grail: The Fall of Avalon czy The Alters.

Mamy świetne wieści dla wszystkich patriotów i miłośników produkcji z naszego kraju. Na GOG.com ruszył polski tydzień, w ramach którego w niższej cenie można zdobyć „gry stworzone przez polskich twórców, gry inspirowane polską historią i kulturą” lub takie, w których można „grać jako Polska”. W ofercie znaleźć można m.in. takie tytuły jak Chernobylite, Forgive Me Father 2, Frostpunk 2, Tainted Grail: The Fall of Avalon, The Alters, The Thaumaturge czy The Invincible.

Polski tydzień na GOG.com kończy się 18 listopada 2025 roku o 9:00 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż polskich gier na GOG.com – wybrane oferty: