Wyprzedaż polskich gier na GOG.com. Wybrane tytuły na PC z rabatami nawet do 95%

Mikołaj Ciesielski
2025/11/10 20:45
Użytkownicy komputerów osobistych mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Frostpunk 2, Tainted Grail: The Fall of Avalon czy The Alters.

Mamy świetne wieści dla wszystkich patriotów i miłośników produkcji z naszego kraju. Na GOG.com ruszył polski tydzień, w ramach którego w niższej cenie można zdobyć „gry stworzone przez polskich twórców, gry inspirowane polską historią i kulturą” lub takie, w których można „grać jako Polska”. W ofercie znaleźć można m.in. takie tytuły jak Chernobylite, Forgive Me Father 2, Frostpunk 2, Tainted Grail: The Fall of Avalon, The Alters, The Thaumaturge czy The Invincible.

Polski tydzień na GOG.com kończy się 18 listopada 2025 roku o 9:00 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż polskich gier na GOG.com
Wyprzedaż polskich gier na GOG.com

Wyprzedaż polskich gier na GOG.com – wybrane oferty:

Źródło:https://www.gog.com/pl/promo/20251110_polish_week

Tagi:

PC
promocja
polskie gry
oferta
GOG.com
cyfrowa dystrybucja
wyprzedaż
promocje
GOG
okazja
Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

