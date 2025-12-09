Polski hit RPG otrzyma pierwszy fabularny dodatek. Zaoferuje aż 15 godzin nowej zabawy i zadebiutuje już za tydzień

Questline i Awaken Realms szykują dla fanów mrocznego Avalonu kolejną wyprawę, która tym razem zabierze graczy w głąb tajemniczego Sarras. Studio zapowiedziało pełnoprawne rozszerzenie Sanctuary of Sarras do Tainted Grail: The Fall of Avalon. Dodatek zadebiutuje 15 grudnia o godzinie 19 czasu polskiego i zaoferuje około 15 godzin świeżej zawartości. Twórcy wycenili DLC na 15 dolarów. Tainted Grail: The Fall of Avalon – studio zapowiedziało pierwszy fabularny dodatek do gry RPG Nowa przygoda stanowi osobny akt fabularny i rozwija wątki związane z dezerterami sprzed sześciu stuleci. Gracze będą tropić losy Nimue oraz jej towarzyszy, którzy niegdyś sprzeciwili się królowi Arturowi. Fabuła prowadzi do odkrycia zapomnianej krainy kształtowanej przez oceaniczne głębiny. To miejsce pełne monumentalnych ruin oraz pradawnych konstrukcji, które kryją wiele sekretów. Pod powierzchnią zaczyna też narastać kosmiczna groza.

Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarra wprowadza ponad 20 ręcznie projektowanych lochów i lokacji wewnętrznych. Na drodze staną nowi przeciwnicy oraz 4 potężni bossowie. W rozszerzeniu pojawi się także grupa nowych postaci pobocznych, które wzbogacą opowieść o dodatkowe zadania i wybory moralne. Wczytywanie ramki mediów. Twórcy przygotowali ponad 100 elementów ekwipunku. To zestawy broni i pancerzy oraz liczne akcesoria i zaklęcia. Wybór jest na tyle szeroki, że każdy gracz zyska możliwość wypracowania własnego stylu walki.

Rozszerzenie dodaje również system progresji oparty na trzech zróżnicowanych drzewkach umiejętności. Punkty rozwoju zdobywa się dzięki specjalnym kapliczkom, które dodatkowo osłabiają przeciwników. Gracz może aktywować tylko jedno drzewko naraz, jednak rozwijają się one równolegle. Podwodne istoty dopasowują się poziomem do bohatera, co gwarantuje utrzymanie wyzwania przez całą wyprawę. Aby wyruszyć do Sarras trzeba najpierw odblokować region Cuanacht w drugim akcie gry. Dopiero wtedy pojawi się możliwość wejścia do nowej krainy i rozpoczęcia historii przygotowanej z myślą o fanach mrocznego fantasy oraz klimatów kosmicznego horroru. Tainted Grail: The Fall of Avalon - recenzja gry. To nie jest tylko polski Skyrim

