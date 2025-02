Recenzja The End of the Sun - słowiański Ethan Carter

Czasami po ograniu gry pojawia się mętlik w głowie. Zwłaszcza jeśli liczba oczywistych problemów zrównuje się z bardzo dobrymi rozwiązaniami. Polecić czy nie polecić? Równie ważne jest to czy w ogóle takie gry mogą kogoś zainteresować. Z drugiej strony tak bliskie nam słowiańskie klimaty pojawiają się w elektronicznej rozrywce tak rzadko, że jak już są, koniecznie trzeba zwrócić na nie uwagę . W końcu Wiedźmin pokazał, że jest w tym ogromny potencjał. Tego samego nie zrobiło jednak Blacktail. Jak pójdzie indyczemu The End of the Sun?

Gry powinno się oceniać przez pryzmat tego jakie są, ale czasami warto też mieć z tyłu głowy jaki zespół za nimi stoi. W szczególności jeśli nie jest on ani liczny, ani doświadczony. The End of the Sun prawie w całości stworzyły raptem dwie osoby, z czego jedna ma na koncie starą strategię The Mims Beginning. Trudno spodziewać się po takim duecie cudów. Czy to dla kogoś wystarczający argument łagodzący pewne wyraźne niedociągnięcia? To już pozostawiam do indywidualnej oceny. Zacznijmy jednak od opisania czym w ogóle jest ten słowiański Ethan Carter.

Porównanie nie jest przypadkowe. The End of the Sun najbliżej do debiutanckiej gry The Astronauts. Podobnie jak w Zaginięciu Ethana Cartera pełnimy rolę kogoś w rodzaju detektywa. Tyle, że tutaj mamy słowiański świat, a więc protagonista jest Żercą, kapłanem z mocą odtwarzania pewnych wydarzeń z przeszłości, a nawet manipulowania nimi. Rozgrywkę zaczynamy poznając historię młodej pary, która zamiast założyć rodzinę, rozstaje się z trudnych do wytłumaczenia powodów. To właśnie wokół nich kręci się oś fabuły. Gra przedstawia jednak kilka linii czasu, dzięki czemu poznamy dzieciństwo bohaterów, ich starość, a nawet wątki związane z ich rodzicami. Cała fabuła jest przedstawiona właśnie w taki sposób - życie młodej pary jest poszatkowane, a my odkrywając nowe fragmenty musimy ułożyć to w spójną całość.

Podobieństwa do Zaginięcia Ethana Cartera widać też w innych miejscach. Podstawą gry są ogniska, przy których możemy wzniecić ogień, z którego wychodzą smugi dymu prowadzące do pewnych miejsc. Tam musimy odtwarzać historię z przeszłości. Sama obserwacja to za mało. W The End of the Sun kluczowe będzie przeszukiwanie okolicy w poszukiwaniu przydatnych przedmiotów, a czasami nawet rozwiązanie zagadki logicznej. Poziom trudności nie jest banalnie prosty i czasami wymaga chwili pomyślenia. Nie jest ona jednak na tyle długa, abym chociaż raz stracił cierpliwość i nie wiedział co mam zrobić. Przez grę przechodzi się więc całkiem płynnie. Ognisk jest też około 20, dzięki czemu zabawa, jak na fabularnego indyka, jest całkiem długa.

W tym miejscu warto wspomnieć o pierwszym problemie. Gra niewiele tłumaczy i początkowo trzeba się lekko pomęczyć, aby zrozumieć o co chodzi. Ogniska to jedno, ale w The End of the Sun jest też motyw czterech osi czasu, pomiędzy którymi trzeba przeskakiwać, bo każda ma swoje paleniska. Dodatkowo świat jest całkiem spory, a na mapie nie ma zaznaczonej naszej pozycji. Z czasem można się nauczyć okolicy na pamięć, ale początkowo można się poczuć lekko zdezorientowanym. Pierwsze mniej więcej pół godziny może być problemem, ale warto się przemęczyć, bo później jest już znacznie lepiej.

Stężenie Słowian w słowiańskiej grze

Jeśli więc ktoś tak jak ja lubi gry narracyjne, powinien dopisać The End of the Sun do listy gier do przejścia. Mimo początkowych problemów dosyć szybko złapała mnie ta historia. Niby nic niezwykłego, bo to z pozoru prosta relacja dwójki ludzi. Samo podzielenie tej opowieści na drobne kawałki sprawia jednak, że co chwilę dowiadujemy się czegoś nowego. Ciągle też coś nas motywuje do pójścia do kolejnego ogniska, aby dowiedzieć się więcej. Sam gameplay jest też bardzo płynny - nie jest prosty, ale też nie pozwala się nigdzie zaciąć. Niekiedy gra wymaga od gracza pokonywania zbyt dużych dystansów (mapa mogłaby być nieco mniejsza), ale i tak przy The End of the Sun spędzałem miło czas.