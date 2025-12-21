Najlepsze polskie gry 2025 roku – The Alters, Cronos , Dying Light, a może coś innego?

Koniec roku to czas podsumowań, a jako że polski gamedev zawsze miał szczególne miejsce na łamach Gram.pl, koniecznie musimy przyjrzeć się ostatnim dokonaniom rodzimych twórców. Tych było sporo, chociaż nie zawsze były tak imponujące jakbyśmy tego chcieli. Na szczęście nie zabrakło ciekawych i wartych celebrowania gier.

Aby docenić maksymalnie dużo tytułów wybrałem ich ponad 20 oraz podzieliłem na 7 kategorii. W każdej sukces i jakość powinniśmy rozumieć nieco inaczej. Będzie okazja na docenienie również mniejszych gier i budżetówek.

Jaka jest w takim razie najlepsza polska gra 2025 roku? Ja mam swojego faworyta. A na kogo Wy stawiacie?

Sektor wysokobudżetowy

Trudno powiedzieć od jakiej kwoty zaczyna się sektor AAA, a więc podejdziemy do tego orientacyjnie i umieścimy w nim trzy tytuły. Największy to bez wątpienia Dying Light: The Beast. Początkowo miał to być dodatek, ale finalnie wyszła z tego samodzielna produkcja w skali nieco mniejszej niż Dying Light 2. Ja nie poczułem się oczarowany, bo czuję jakby seria nie robiła zbyt dużego progresu. Mimo wszystko ogólna opinia jest bardzo pozytywna. Gracze doceniają różnorodne otoczenie i ciekawe misje. Nie możemy też zapominać o dużym sukcesie sprzedażowym, zdecydowanie większym niż wszystkie pozostałe gry.

Znacznie mniej powodów do optymizmu mają dwie pozostałe duże gry, które ciągle czekają na zwrot kosztów - The Alters oraz Cronos: The New Dawn. Z drugiej strony obie prezentują bardzo wysoki poziom artystyczny. Produkcja 11 bit studios to moim zdaniem najlepsza krajowa gra 2025 roku – niezwykle klimatyczna, z ciekawą historią i mnóstwem świeżych pomysłów. “Jedenastki” ciągle potrafią tworzyć wyjątkowe rzeczy i The Alters jest tego potwierdzeniem. Z kolei Bloober Team drugi rok z rzędu wydał duży horror i ponownie zaprezentował wysokie kompetencje. Oczywiście nie ma tak wybitnej jakości jak w Silent Hill 2, ale nadal Cronos nie ma się czego wstydzić. Szkoda tylko nieco zbyt wymagającej walki, od której odbiła się część graczy.