Początek roku jak marzenie, gwiezdne marzenie – polskie gry w styczniu

Polska branża jak nigdy może powiedzieć, że fantastycznie zaczęła rok. Wszystko za sprawą pierwszego kandydata do dużego hitu.
Styczeń nie jest zazwyczaj miesiącem dużych premier, ale tym razem było inaczej. Polski gamedev zaczął od mocnego uderzenia. Na tyle dużego, że o StarRupture można nazwać wręcz największą i najciekawszą premierą roku – nie tylko w naszym kraju, ale też globalnie. Gra jeszcze się nie zwróciła, ale to w tym przypadku nie jest powód do niepokoju.
Miesiąc to jednak nie tylko StarRupture. Dobrze zadebiutował Vampires: Bloodlord Rising, a miłośnicy strategii powinni zwrócić uwagę na Strategos. Miesiąc był więc całkiem udany i powinien być dobrym prognostykiem na cały rok.
Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic i dotyczą wyłącznie Steama. Stan na 1.02.2026.
Najważniejsze polskie premiery gier w styczniu 2026 roku
StarRupture (wczesny dostęp)
Creepy Jar
Oczekiwania po StarRupture były bardzo duże, ale ekipa Creepy Jar stanęła na wysokości zadania. Gra ruszyła z bardzo dużą liczbą graczy, szybko przebiła pół miliona sprzedanych kopii i ciągle dobrze się sprzedaje. To jednak typ gry, który powinien “pracować” przez kilka lat, a nie tylko w oknie premierowym. Wygląda to bardzo dobrze, a więcej szczegółów tej premiery opisałem w dedykowanym temu tematowi tekście. To na tyle ważna premiera, że warto było jej poświęcić osobny artykuł.
Oceny na Steam: 81% Sprzedaż na Steamie: 8,1 mln $ przychodu, 537 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 42 864 Platformy: PC Pierwsze wrażenia
Vampires: Bloodlord Rising (wczesny dostęp)
Mehuman Games
Zespół wcześniej odpowiedzialny za serię Lust zmienił szyld i związał się z niemieckim Toplitz Productions, który w Polsce dużo inwestuje w survivale (z Medieval Dynasty na czele). Vampires: Bloodlord Rising idzie w tym samym kierunku, ale dodatkowo kusi klimatem wampirów. Początki są udane – przede wszystkim bardzo dobre miejsce w bestsellerach Steama oraz wysoki peak graczy. Niepokoją mieszane recenzje na platformie Valve. Póki co to wczesny dostęp, ale jeśli ekipa Mehuman Games chce wycisnąć z tej gry pełen potencjał, musi szybko je poprawić.
Oceny na Steam: 69% Sprzedaż na Steamie: 337 tys. $ przychodu, 23 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 2 882 Platformy: PC
Occupy Mars: The Game (wersja 1.0)
Pyramid Games
W Lublinie też robi się gry – na przykład Occupy Mars. Swego czasu oczekiwania po tym tytule były bardzo duże, ale premiera we wczesnym dostępie nie zachwyciła. Później ciężko było się odbić, a więc nic dziwnego, że pełna wersja nie była wielkim wydarzeniem. Mimo wszystko półtorej tysiąca jednocześnie grających w wersję 1.0 to nie jest zły wynik. Z tego projektu można było jednak wyciągnąć jeszcze więcej, co najlepiej widać po słabych recenzjach “pełniaka”.
Oceny na Steam: 71% Sprzedaż na Steamie (razem z wczesnym dostępem): 1,7 mln $ przychodu, 90 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 1 498 Platformy: PC
I Hate This Place
Rock Square Thunder / Broken Mirror Games / Feardemic
Bardzo nieudany debiut Broken Mirror Games, nowej inicjatywy Bloober Team opartej na współpracy z zewnętrznymi deweloperami. To zresztą nawet nie jest klasyczny wydawca, co widać po podpisanej na ostatnią chwilę umowie dystrybucyjnej z Feardemic (wydawca też należący do Bloober Team). Gra jest całkiem ciekawa (polecam naszą recenzję), ale zabrakło jej widoczności. Na premierę oberwała też od graczy za błędy oraz relatywnie wysoką cenę. Myślę, że taki tytuł powinien kosztować nawet połowę mniej. Sprzedaż, niestety, wygląda słabo. Do wyniku ze Steama trzeba jednak doliczyć konsole.
Oceny na Steam: 61% Sprzedaż na Steamie: 16,7 tys. $ przychodu, 775 kopii Peak graczy na Steamie: 82 Platformy: PC, Xbox, PlayStation, Switch Nasza recenzja: 7,3/10
Strategos (wczesny dostęp)
Strategos Games
Mała, niezależna strategia, która stawia przede wszystkim na rozmach. Strategos oferuje nawet 120 różnych frakcji i setki jednostek na ekranie. Duża skala to znak rozpoznawczy tej produkcji i jej największy atut. Na rynku nie ma wielu takich produkcji, ale niestety nie przełożyło się to na wielką popularność. Nie pomogły bardzo dobre oceny. Jeśli więc ten pomysł wydaje Wam się interesujący, warto dać tej grze szansę.
Oceny na Steam: 85% Sprzedaż na Steamie: 81,9 tys. $ przychodu, 4 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 122 Platformy: PC
Ancient Farm
A2 Softworks / Ultimate Games
Kolejna gra farmerska, ale wyróżniająca się settingiem – tym razem jest to starożytny Egipt. Brzmi to bardzo ciekawie, a gracze potwierdzają, że pomysł ma potencjał. Niestety wszystko rozbiło się o przeciętne wykonanie, przez które Ancient Farm nie może rozwinąć skrzydeł. W efekcie wyszła z tego klasyczna produkcja, o której świat szybko zapomni.
Oceny na Steam: 59% Sprzedaż na Steamie: 55,4 tys. $ przychodu, 4,7 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 242 Platformy: PC
Moving Simulator
Corpix Games / PlayWay
Mały symulator przeprowadzek, który w mojej opinii marnuje potencjał tego pomysłu. To mogła być satysfakcjonująca gra o pakowaniu rzeczy, ale pomysł nie został należycie obudowany przyjemnymi mechanikami. W efekcie pograć można, ale nie jest to też gra, która w jakimkolwiek momencie zachwyca. Do przejścia w mniej więcej dwie godziny.
Oceny na Steam: 48% Sprzedaż na Steamie: 21,5 tys. $ przychodu, 3,3 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 124 Platformy: PC
Underground Garage (wersja 1.0)
BeardedBrothers.games
To jak Need for Speed, tyle że zamiast się ścigać, głównie siedzisz w garażu. Tak w bardzo dużym uproszczeniu można opisać Underground Garage. Ciekawy pomysł, który przyciągnął graczy, ale niestety zabrakło odpowiedniego wykonania. Gra przeszła przez wczesny dostęp, ale mimo to recenzje są bardzo słabe. Wersja 1.0 zdecydowanie rozczarowuje.
Oceny na Steam: 69% Sprzedaż na Steamie (tylko wersja 1.0): 23 tys. $ przychodu, 1,8 tys. kopii Sprzedaż na Steamie (razem z wczesnym dostępem): 806 tys. $ przychodu, 41 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 116 Platformy: PC
Ghost Keeper (wczesny dostęp)
Quest Craft / Gaming Factory
Kończymy kolejną premierą Gaming Factory, które w zeszłym roku wydało JDM: Japanese Drift Master. Widać jednak, że Ghost Keeper to pozostałość po dawnych czasach. To na pewno nie jest coś, na czym spółka chce budować swoje portfolio. Nie zmienia to faktu, że nie jest to zły tytuł. Wręcz przeciwnie, opinie graczy są bardzo pozytywne. Niewielki rozmach, skromny marketing oraz tylko wczesny dostęp sprawiają jednak, że niewielu graczy zainteresowało się tym tytułem.
Oceny na Steam: 93% Sprzedaż na Steamie: 6,6 tys. $ przychodu, 670 kopii Peak graczy na Steamie: 48 Platformy: PC
