Początek roku jak marzenie, gwiezdne marzenie – polskie gry w styczniu

Polska branża jak nigdy może powiedzieć, że fantastycznie zaczęła rok. Wszystko za sprawą pierwszego kandydata do dużego hitu.

Styczeń nie jest zazwyczaj miesiącem dużych premier, ale tym razem było inaczej. Polski gamedev zaczął od mocnego uderzenia. Na tyle dużego, że o StarRupture można nazwać wręcz największą i najciekawszą premierą roku – nie tylko w naszym kraju, ale też globalnie. Gra jeszcze się nie zwróciła, ale to w tym przypadku nie jest powód do niepokoju.

Miesiąc to jednak nie tylko StarRupture. Dobrze zadebiutował Vampires: Bloodlord Rising, a miłośnicy strategii powinni zwrócić uwagę na Strategos. Miesiąc był więc całkiem udany i powinien być dobrym prognostykiem na cały rok.

Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic i dotyczą wyłącznie Steama. Stan na 1.02.2026.

Najważniejsze polskie premiery gier w styczniu 2026 roku

StarRupture (wczesny dostęp)

Creepy Jar

Oczekiwania po StarRupture były bardzo duże, ale ekipa Creepy Jar stanęła na wysokości zadania. Gra ruszyła z bardzo dużą liczbą graczy, szybko przebiła pół miliona sprzedanych kopii i ciągle dobrze się sprzedaje. To jednak typ gry, który powinien “pracować” przez kilka lat, a nie tylko w oknie premierowym. Wygląda to bardzo dobrze, a więcej szczegółów tej premiery opisałem w dedykowanym temu tematowi tekście. To na tyle ważna premiera, że warto było jej poświęcić osobny artykuł.

Oceny na Steam: 81%

Sprzedaż na Steamie: 8,1 mln $ przychodu, 537 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 42 864

Platformy: PC

Pierwsze wrażenia

Vampires: Bloodlord Rising (wczesny dostęp)

Mehuman Games

Zespół wcześniej odpowiedzialny za serię Lust zmienił szyld i związał się z niemieckim Toplitz Productions, który w Polsce dużo inwestuje w survivale (z Medieval Dynasty na czele). Vampires: Bloodlord Rising idzie w tym samym kierunku, ale dodatkowo kusi klimatem wampirów. Początki są udane – przede wszystkim bardzo dobre miejsce w bestsellerach Steama oraz wysoki peak graczy. Niepokoją mieszane recenzje na platformie Valve. Póki co to wczesny dostęp, ale jeśli ekipa Mehuman Games chce wycisnąć z tej gry pełen potencjał, musi szybko je poprawić.

Oceny na Steam: 69%

Sprzedaż na Steamie: 337 tys. $ przychodu, 23 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 2 882

Platformy: PC

Occupy Mars: The Game (wersja 1.0)

Pyramid Games

W Lublinie też robi się gry – na przykład Occupy Mars. Swego czasu oczekiwania po tym tytule były bardzo duże, ale premiera we wczesnym dostępie nie zachwyciła. Później ciężko było się odbić, a więc nic dziwnego, że pełna wersja nie była wielkim wydarzeniem. Mimo wszystko półtorej tysiąca jednocześnie grających w wersję 1.0 to nie jest zły wynik. Z tego projektu można było jednak wyciągnąć jeszcze więcej, co najlepiej widać po słabych recenzjach “pełniaka”.

Oceny na Steam: 71%

Sprzedaż na Steamie (razem z wczesnym dostępem): 1,7 mln $ przychodu, 90 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 1 498

Platformy: PC

I Hate This Place

Rock Square Thunder / Broken Mirror Games / Feardemic

Bardzo nieudany debiut Broken Mirror Games, nowej inicjatywy Bloober Team opartej na współpracy z zewnętrznymi deweloperami. To zresztą nawet nie jest klasyczny wydawca, co widać po podpisanej na ostatnią chwilę umowie dystrybucyjnej z Feardemic (wydawca też należący do Bloober Team). Gra jest całkiem ciekawa (polecam naszą recenzję), ale zabrakło jej widoczności. Na premierę oberwała też od graczy za błędy oraz relatywnie wysoką cenę. Myślę, że taki tytuł powinien kosztować nawet połowę mniej. Sprzedaż, niestety, wygląda słabo. Do wyniku ze Steama trzeba jednak doliczyć konsole.

Oceny na Steam: 61%

Sprzedaż na Steamie: 16,7 tys. $ przychodu, 775 kopii

Peak graczy na Steamie: 82

Platformy: PC, Xbox, PlayStation, Switch

Nasza recenzja: 7,3/10

Strategos (wczesny dostęp)

Strategos Games