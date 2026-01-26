Dead by Daylight oddaje głos fanom. To my wybierzemy kolejnego mordercę i ocalałego

Behaviour Interactive przygotowało dla społeczności Dead by Daylight coś specjalnego.

Dead by Daylight zbliża się wielkimi krokami do swoich dziesiątych urodzin, a mimo to deweloperzy z Behaviour Interactive nie zwalniają tempa. Dopiero co w styczniu dostaliśmy kolejny świetny crossover ze Stranger Things, a już szykują się kolejne nowości. Tym razem jednak to my, gracze, mamy zasiąść za sterami projektowymi. Dead by Daylight – wybór następnych postaci Na oficjalnej stronie gry pojawiła się sekcja nazwana „The Grimoire” (Grymuar). To interaktywne narzędzie, dzięki któremu fani mogą głosować na modele postaci, które trafią do gry w ramach kolejnego dużego rozdziału. Wybór jest podzielony na dwie kategorie.

Kogo uratujemy, a kogo będziemy się bać?

Jeśli chodzi o Ocalałych, do wyboru mamy cztery archetypy postaci. Choć ich opisy są na razie dość oszczędne, możemy głosować na: Ariel,

Leo,

Malika,

Ninę.

GramTV przedstawia:

Każda z tych postaci reprezentuje nieco inny styl, więc warto zastanowić się, kto najlepiej pasowałby do mrocznego uniwersum Entity. Prawdziwe emocje zaczynają się jednak przy Mordercach. Tutaj deweloperzy nie pokazują nam pełnych modeli, a jedynie trzy tajemnicze „sylwetki” (silhouettes) oznaczone jako Alfa, Beta oraz Gamma. Trzeba przyznać, że kontury wyglądają odpowiednio niepokojąco i monumentalnie – niezależnie od tego, który projekt wygra, możemy spodziewać się czegoś, co godnie zastąpi ostatnio dodanego, makabrycznego ducha z Azji Południowo-Wschodniej, czyli The Krasue. Fakt, że po dekadzie od premiery Dead by Daylight wciąż potrafi przyciągnąć miliony graczy i oferować świeże podejście do zawartości, budzi podziw. Ostatnie lata to pasmo sukcesów – od autorskich morderców po legendarne licencje (wspomniany Vecna z najnowszego sezonu Stranger Things to strzał w dziesiątkę). Oddanie głosu społeczności w tak kluczowej kwestii jak wygląd postaci to miły ukłon w stronę wiernych fanów, którzy wspierają tytuł od lat. Przypomnijmy, że Dead by Daylight jest dostępne na konsolach Xbox i PlayStation.