Na Xbox Game Pass trafia jedna z najbardziej oryginalnych gier ostatnich lat

Nowy miesiąc, nowe rozdanie na Xbox Game Pass. To usługi trafiła właśnie bardzo ciekawa gra, dając graczom szansę na zanurzenie się w jednej z najbardziej oryginalnych produkcji ostatnich lat. Mowa o grze Indika. Za stworzenie gry odpowiada studio Odd Meter, a ważny polski akcent pojawia się w roli wydawcy – 11 bit studios wsparło produkcję, pomagając w dystrybucji i promocji. Tytuł trafił na platformę Microsoftu zarówno dla konsol Xbox Series X|S, jak i na PC oraz do chmury w ramach Game Pass Ultimate.

Indika już na Xbox Game Pass

Indika to fabularna przygodówka osadzona w alternatywnej Rosji XIX wieku. Gracze śledzą losy młodej zakonnicy, która wyrusza w surrealistyczną podróż pełną zarówno spokojnych, jak i niepokojących wydarzeń. Gra łączy czarny humor będąc też opowieścią o moralności, religii, czy władzy. Rozgrywka obejmuje eksplorację, proste zagadki, krótkie sekwencje akcji. Gra posiada też niewielkie elementy RPG.