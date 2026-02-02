Zaloguj się lub Zarejestruj

Na Xbox Game Pass trafia jedna z najbardziej oryginalnych gier ostatnich lat

Jakub Piwoński
2026/02/02 14:30
0
0

Polskie 11 bit studios wsparło tę produkcję.

Nowy miesiąc, nowe rozdanie na Xbox Game Pass. To usługi trafiła właśnie bardzo ciekawa gra, dając graczom szansę na zanurzenie się w jednej z najbardziej oryginalnych produkcji ostatnich lat. Mowa o grze Indika. Za stworzenie gry odpowiada studio Odd Meter, a ważny polski akcent pojawia się w roli wydawcy – 11 bit studios wsparło produkcję, pomagając w dystrybucji i promocji. Tytuł trafił na platformę Microsoftu zarówno dla konsol Xbox Series X|S, jak i na PC oraz do chmury w ramach Game Pass Ultimate.

Indika
Indika

Indika już na Xbox Game Pass

Indika to fabularna przygodówka osadzona w alternatywnej Rosji XIX wieku. Gracze śledzą losy młodej zakonnicy, która wyrusza w surrealistyczną podróż pełną zarówno spokojnych, jak i niepokojących wydarzeń. Gra łączy czarny humor będąc też opowieścią o moralności, religii, czy władzy. Rozgrywka obejmuje eksplorację, proste zagadki, krótkie sekwencje akcji. Gra posiada też niewielkie elementy RPG.

Produkcja spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród krytyków – na portalu Metacritic Indika uzyskała solidne oceny w postaci 80 pkt. Choć nie jest grą dla każdego, szybko zdobyła grono fanów ceniących eksperymentalne podejście do fabuły i stylu wizualnego.

GramTV przedstawia:

Dzięki obecności w Xbox Game Pass tytuł staje się dostępny dla szerokiego grona odbiorców, którzy bez dodatkowych kosztów mogą przekonać się, dlaczego Indika została okrzyknięta jedną z najbardziej oryginalnych gier minionego roku. To kolejny przykład, że abonament Microsoftu świetnie sprawdza się jako platforma do odkrywania nietypowych, autorskich produkcji.

News
Microsoft
11 bit studios
Xbox Game Pass
gra przygodowa
Rosja
INDIKA
Odd Meter
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




