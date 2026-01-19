Za darmo w Epic Games Store? Gracze woleli zapłacić na Steamie i zaskoczyli polskich twórców

Świąteczna promocja przełożyła się na wyraźny wzrost sprzedaży polskiej gry.
Blood West, polska strzelanka w klimacie „krwawego” Dzikiego Zachodu, była jednym z bożonarodzeniowych prezentów Epic Games Store. Gra była dostępna za darmo przez 24 godziny, jednak – jak wynika z wypowiedzi wydawcy – wielu graczy zamiast skorzystać z okazji, zdecydowało się kupić ją na Steamie oraz na konsolach.
Blood West – Epic pomógł Steamowi
Za dystrybucję gry odpowiada New Blood Interactive, wydawca specjalizujący się w mniejszych, retro-inspirowanych produkcjach. Jak przyznał prezes firmy Dave Oshry, udostępnienie Blood West za darmo w Epic Games Store przyniosło nieoczekiwany efekt: tego samego dnia sprzedaż gry na Steamie wzrosła dwukrotnie.
Wczytywanie ramki mediów.
Blood West zadebiutowało ponad dwa lata temu i od tamtej pory jest regularnie rozwijane przez warszawskie studio Hyperstrange. Gra doczekała się zapowiedzi dodatku DLC, kolejnych aktualizacji oraz wersji konsolowych. Standardowa cena na Steamie wynosi 99,99 zł, choć w trakcie wyprzedaży spadała nawet do 33,33 zł.
GramTV przedstawia:
Oshry podkreślił, że środki otrzymane od Epic Games Store w ramach świątecznego rozdawnictwa w całości trafiły do deweloperów. Dodatkowy wzrost sprzedaży na Steamie oraz konsolach zapewnił studiu dodatkowy budżet na dalszy rozwój gry, w tym nowe DLC. Jednocześnie wydawca nie ukrywa krytycznego podejścia do samego EGS-a, co dał do zrozumienia w komentarzach pod swoim wpisem.