Za darmo w Epic Games Store? Gracze woleli zapłacić na Steamie i zaskoczyli polskich twórców

Blood West, polska strzelanka w klimacie „krwawego” Dzikiego Zachodu, była jednym z bożonarodzeniowych prezentów Epic Games Store. Gra była dostępna za darmo przez 24 godziny, jednak – jak wynika z wypowiedzi wydawcy – wielu graczy zamiast skorzystać z okazji, zdecydowało się kupić ją na Steamie oraz na konsolach.

Blood West – Epic pomógł Steamowi

Za dystrybucję gry odpowiada New Blood Interactive, wydawca specjalizujący się w mniejszych, retro-inspirowanych produkcjach. Jak przyznał prezes firmy Dave Oshry, udostępnienie Blood West za darmo w Epic Games Store przyniosło nieoczekiwany efekt: tego samego dnia sprzedaż gry na Steamie wzrosła dwukrotnie.

