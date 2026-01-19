Zaloguj się lub Zarejestruj

Za darmo w Epic Games Store? Gracze woleli zapłacić na Steamie i zaskoczyli polskich twórców

Mikołaj Berlik
2026/01/19 12:30
Świąteczna promocja przełożyła się na wyraźny wzrost sprzedaży polskiej gry.

Blood West, polska strzelanka w klimacie „krwawego” Dzikiego Zachodu, była jednym z bożonarodzeniowych prezentów Epic Games Store. Gra była dostępna za darmo przez 24 godziny, jednak – jak wynika z wypowiedzi wydawcy – wielu graczy zamiast skorzystać z okazji, zdecydowało się kupić ją na Steamie oraz na konsolach.

Blood West
Blood West

Blood West – Epic pomógł Steamowi

Za dystrybucję gry odpowiada New Blood Interactive, wydawca specjalizujący się w mniejszych, retro-inspirowanych produkcjach. Jak przyznał prezes firmy Dave Oshry, udostępnienie Blood West za darmo w Epic Games Store przyniosło nieoczekiwany efekt: tego samego dnia sprzedaż gry na Steamie wzrosła dwukrotnie.

Blood West zadebiutowało ponad dwa lata temu i od tamtej pory jest regularnie rozwijane przez warszawskie studio Hyperstrange. Gra doczekała się zapowiedzi dodatku DLC, kolejnych aktualizacji oraz wersji konsolowych. Standardowa cena na Steamie wynosi 99,99 zł, choć w trakcie wyprzedaży spadała nawet do 33,33 zł.

Oshry podkreślił, że środki otrzymane od Epic Games Store w ramach świątecznego rozdawnictwa w całości trafiły do deweloperów. Dodatkowy wzrost sprzedaży na Steamie oraz konsolach zapewnił studiu dodatkowy budżet na dalszy rozwój gry, w tym nowe DLC. Jednocześnie wydawca nie ukrywa krytycznego podejścia do samego EGS-a, co dał do zrozumienia w komentarzach pod swoim wpisem.

Polskie Blood West jest dostępne wyłącznie na PC.

Źródło:https://www.pcgamer.com/gaming-industry/turns-out-having-your-game-be-free-on-epic-is-great-advertising-for-steam-sales-new-blood-chief-says-blood-west-sold-like-200-percent-more-the-day-it-was-a-freebie-on-egs/

Niakadan
Gramowicz
Dzisiaj 14:24

Ta gra była za darmo na primegamingu i średnia szerze już bym wolał kultową grę Rayman 3

GThoro
Gramowicz
Dzisiaj 13:46
noname napisał:

na seream mam zamiaru kasy wydawać pòki ich ten pseudo chat wysyła powtòrne powiadomienia o wiadomości ktòrą się odebrało , nieudanych wysyłaniu screanòw z swojej strony to niech się ta firemka goni

Godzilla had a stroke trying to read that and dieded.

noname
Gramowicz
Dzisiaj 12:47

na seream mam zamiaru kasy wydawać pòki ich ten pseudo chat wysyła powtòrne powiadomienia o wiadomości ktòrą się odebrało , nieudanych wysyłaniu screanòw z swojej strony to niech się ta firemka goni




