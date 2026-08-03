E-sport, Beksiński i liście. Polskie gry – premiery lipiec 2026

Lipiec to środek sezonu ogórkowego. Mimo wszystko polscy twórcy dostarczyli kilka ciekawych gier, w tym jeden zaskakująco duży hit.

Miesiąc temu wydawało się, że lipiec będzie wyjątkowo nudny jeśli chodzi o nowe premiery. Faktycznie zabrakło dużych tytułów. Branża jednak nie śpi. Zamiast hitów AAA dostaliśmy kilka mniejszych, ale również wartych sprawdzenia produkcji. Wśród nich jeden polsko-ukraiński hit dla miłośników e-sportu.

Zapraszam więc na podsumowanie polskich premier lipca. Widzicie na tej liście jakąś grę, którą zamierzacie sprawdzić lub już w nią graliście?

Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic i dotyczą wyłącznie Steama. Stan na 01.08.2026.

Najważniejsze polskie premiery – lipiec 2026

Esports Manager 2026 – Polsko-ukraiński hit, którego się nie spodziewaliśmy

Neurona Games | PC | 06.07.2026

Długo zastanawiałem się, czy uznać tę grę za polską, ale zdecydowałem, że jednak tak, zwłaszcza że takich historii mamy coraz więcej. Wśród wielu obywateli Ukrainy w naszym kraju są też deweloperzy. Niektórzy z nich założyli studio Neurona Games, które zadebiutowało bardzo popularnym symulatorem organizacji e-sportowej. Gra zebrała bardzo dobre opinie (chociaż jest jeszcze troszkę rzeczy do poprawy) i świetnie się sprzedaje. To nie tylko hit lipca, ale też jedna z najpopularniejszych polskich produkcji tego roku.

Oceny na Steam: 74%

Sprzedaż na Steamie: 3,2 mln $ przychodu, 247 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 10 149

Leafy Corner – Jakie kwiatki dla Pana/Pani?

Fireline Games | PC, Xbox Series X|S, PS5, Switch | 30.07.2026

Dobre wykonanie potrafi sprawić, że nawet niszowy temat dobrze się sprzeda. W Leafy Corner prowadzimy sklep z roślinami – pielęgnujemy je, doradzamy klientom i rozwijamy lokal. Duża część sukcesu to bardzo urocza oprawa wizualna, która relaksuje od samego patrzenia na nią. Gra trafiła na rynek pod koniec miesiąca, a więc jeszcze nie możemy w pełni ocenić jej sukcesu. Wszystko jednak wygląda na to, że jak na indyka możemy mówić o bardzo udanej premierze. O komentarz poprosiłem twórców, którzy krótko i treściwie wyrazili swoje zadowolenie z debiutu Leafy Corner.

Premiera Leafy Corner zdecydowanie przekroczyła nasze oczekiwania! Jesteśmy tylko dwuosobowym zespołem, który samodzielnie stworzył i wydał grę przy zerowym budżecie marketingowym, więc jesteśmy niesamowicie dumni z rezultatów. Najbardziej cieszą nas oceny graczy, utrzymujące się na poziomie 98% pozytywnych recenzji.

Oceny na Steam: 98%

Sprzedaż na Steamie: 168 tys. $ przychodu, 23 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 2 460

Tormentum II – Cierpienie, którego chcesz doświadczyć

OhNoo | PC | 23.07.2026

Długo duet OhNoo kazał nam czekać na Tormentum II, ale jak już dowiózł grę, zdecydowanie jest ona warta zagrania. Mroczny klimat w stylu Gigera i Beksińskiego oraz ciekawa historia to główne atuty Tormentum II. Miłośnicy gatunku point&click powinni sięgnąć po ten tytuł. O komentarz do premiery poprosiłem twórców, którzy w poniższy sposób ją ocenili. Przy okazji dali znać, że Tormentum II może pojawić się na konsolach, chociaż mówimy głównie o Nintendo.

Po ponad 11 latach sequel w końcu ujrzał światło dzienne. Nadal bez wydawcy i z praktycznie zerowym budżetem na marketing. Tym samym udowadniamy, że nawet dziś można dotrzeć do graczy dzięki jakości gry i wsparciu społeczności. Wystartowaliśmy bez recenzji, ponieważ grę dopracowywaliśmy do ostatniego momentu, a klucze dla prasy i twórców wysłaliśmy zaledwie dwa dni przed premierą. Oznaczało to, że gracze na Steamie kupowali Tormentum II praktycznie na słowo honoru. I po raz kolejny nam zaufali! Najlepiej pokazuje to średnia ocen na Steamie, która na ten moment wynosi 96%. Najwyższy peak jednocześnie grających wyniósł 115 osób. Dla wielu może to nie robić wrażenia, ale gry point & click rządzą się innymi prawami. Większość graczy przechodzi je w jednym lub dwóch dłuższych posiedzeniach, dlatego liczba jednocześnie grających nigdy nie będzie wysoka. Teraz przez chwilę skupimy się na portach na kolejne platformy, a potem ruszamy dalej z następnymi point & clickami. Czujemy, że mamy pewną misję – chcemy zapisać się w historii tego gatunku. Tak jak dziś z nostalgią wspominamy Dark Seed, tak mamy nadzieję, że za 15 lat z takim samym sentymentem będzie wspominana seria Tormentum. Patrząc na wiadomości od fanów, jesteśmy przekonani, że to już się dzieje. Dostajemy dziesiątki wiadomości od nich. Kilku ma nawet tatuaże z grafikami z Tormentum. Dla twórców to chyba największy możliwy komplement.

Oceny na Steam: 96%

Sprzedaż na Steamie: 36 tys. $ przychodu, 2,3 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 115

Shards of Order – Tutaj nic nie pozostaje martwe na zawsze

Fardust, Awaken Realms | PC | 28.07.2026

Twórcy Tainted Grail wydali w lipcu kolejną grę – tyle że w roli wydawcy, a nie dewelopera. Za Shards of Order, łączącym RPG z karciankowym systemem walki, stoi zespół Fardust. Gra jest stosunkowo mała, kosztuje niewiele (20 zł) i prezentuje nawet całkiem niezły poziom wykonania. Dla miłośników gatunku pozycja warta rozważenia.

Oceny na Steam: 90%

Sprzedaż na Steamie: 74 tys. $ przychodu, 8,3 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 682

Nasza recenzja: 8/10

Nightmare Frontier – Ostateczny koniec taktycznych strategii

Ice Code Games | PC | 22.07.2026