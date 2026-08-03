E-sport, Beksiński i liście. Polskie gry – premiery lipiec 2026

Lipiec to środek sezonu ogórkowego. Mimo wszystko polscy twórcy dostarczyli kilka ciekawych gier, w tym jeden zaskakująco duży hit.
Miesiąc temu wydawało się, że lipiec będzie wyjątkowo nudny jeśli chodzi o nowe premiery. Faktycznie zabrakło dużych tytułów. Branża jednak nie śpi. Zamiast hitów AAA dostaliśmy kilka mniejszych, ale również wartych sprawdzenia produkcji. Wśród nich jeden polsko-ukraiński hit dla miłośników e-sportu.
Zapraszam więc na podsumowanie polskich premier lipca. Widzicie na tej liście jakąś grę, którą zamierzacie sprawdzić lub już w nią graliście?
Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic i dotyczą wyłącznie Steama. Stan na 01.08.2026.
Najważniejsze polskie premiery – lipiec 2026
Esports Manager 2026 – Polsko-ukraiński hit, którego się nie spodziewaliśmy
Neurona Games | PC | 06.07.2026
Długo zastanawiałem się, czy uznać tę grę za polską, ale zdecydowałem, że jednak tak, zwłaszcza że takich historii mamy coraz więcej. Wśród wielu obywateli Ukrainy w naszym kraju są też deweloperzy. Niektórzy z nich założyli studio Neurona Games, które zadebiutowało bardzo popularnym symulatorem organizacji e-sportowej. Gra zebrała bardzo dobre opinie (chociaż jest jeszcze troszkę rzeczy do poprawy) i świetnie się sprzedaje. To nie tylko hit lipca, ale też jedna z najpopularniejszych polskich produkcji tego roku.
Oceny na Steam: 74% Sprzedaż na Steamie: 3,2 mln $ przychodu, 247 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 10 149
Leafy Corner – Jakie kwiatki dla Pana/Pani?
Fireline Games | PC, Xbox Series X|S, PS5, Switch | 30.07.2026
Dobre wykonanie potrafi sprawić, że nawet niszowy temat dobrze się sprzeda. W Leafy Corner prowadzimy sklep z roślinami – pielęgnujemy je, doradzamy klientom i rozwijamy lokal. Duża część sukcesu to bardzo urocza oprawa wizualna, która relaksuje od samego patrzenia na nią. Gra trafiła na rynek pod koniec miesiąca, a więc jeszcze nie możemy w pełni ocenić jej sukcesu. Wszystko jednak wygląda na to, że jak na indyka możemy mówić o bardzo udanej premierze. O komentarz poprosiłem twórców, którzy krótko i treściwie wyrazili swoje zadowolenie z debiutu Leafy Corner.
Premiera Leafy Corner zdecydowanie przekroczyła nasze oczekiwania! Jesteśmy tylko dwuosobowym zespołem, który samodzielnie stworzył i wydał grę przy zerowym budżecie marketingowym, więc jesteśmy niesamowicie dumni z rezultatów. Najbardziej cieszą nas oceny graczy, utrzymujące się na poziomie 98% pozytywnych recenzji.
Oceny na Steam: 98% Sprzedaż na Steamie: 168 tys. $ przychodu, 23 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 2 460
Tormentum II – Cierpienie, którego chcesz doświadczyć
OhNoo | PC | 23.07.2026
Długo duet OhNoo kazał nam czekać na Tormentum II, ale jak już dowiózł grę, zdecydowanie jest ona warta zagrania. Mroczny klimat w stylu Gigera i Beksińskiego oraz ciekawa historia to główne atuty Tormentum II. Miłośnicy gatunku point&click powinni sięgnąć po ten tytuł. O komentarz do premiery poprosiłem twórców, którzy w poniższy sposób ją ocenili. Przy okazji dali znać, że Tormentum II może pojawić się na konsolach, chociaż mówimy głównie o Nintendo.
Po ponad 11 latach sequel w końcu ujrzał światło dzienne. Nadal bez wydawcy i z praktycznie zerowym budżetem na marketing. Tym samym udowadniamy, że nawet dziś można dotrzeć do graczy dzięki jakości gry i wsparciu społeczności. Wystartowaliśmy bez recenzji, ponieważ grę dopracowywaliśmy do ostatniego momentu, a klucze dla prasy i twórców wysłaliśmy zaledwie dwa dni przed premierą. Oznaczało to, że gracze na Steamie kupowali Tormentum II praktycznie na słowo honoru. I po raz kolejny nam zaufali! Najlepiej pokazuje to średnia ocen na Steamie, która na ten moment wynosi 96%.
Najwyższy peak jednocześnie grających wyniósł 115 osób. Dla wielu może to nie robić wrażenia, ale gry point & click rządzą się innymi prawami. Większość graczy przechodzi je w jednym lub dwóch dłuższych posiedzeniach, dlatego liczba jednocześnie grających nigdy nie będzie wysoka. Teraz przez chwilę skupimy się na portach na kolejne platformy, a potem ruszamy dalej z następnymi point & clickami. Czujemy, że mamy pewną misję – chcemy zapisać się w historii tego gatunku. Tak jak dziś z nostalgią wspominamy Dark Seed, tak mamy nadzieję, że za 15 lat z takim samym sentymentem będzie wspominana seria Tormentum.
Patrząc na wiadomości od fanów, jesteśmy przekonani, że to już się dzieje. Dostajemy dziesiątki wiadomości od nich. Kilku ma nawet tatuaże z grafikami z Tormentum. Dla twórców to chyba największy możliwy komplement.
Oceny na Steam: 96% Sprzedaż na Steamie: 36 tys. $ przychodu, 2,3 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 115
Shards of Order – Tutaj nic nie pozostaje martwe na zawsze
Fardust, Awaken Realms | PC | 28.07.2026
Twórcy Tainted Grail wydali w lipcu kolejną grę – tyle że w roli wydawcy, a nie dewelopera. Za Shards of Order, łączącym RPG z karciankowym systemem walki, stoi zespół Fardust. Gra jest stosunkowo mała, kosztuje niewiele (20 zł) i prezentuje nawet całkiem niezły poziom wykonania. Dla miłośników gatunku pozycja warta rozważenia.
Oceny na Steam: 90% Sprzedaż na Steamie: 74 tys. $ przychodu, 8,3 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 682 Nasza recenzja: 8/10
Nightmare Frontier – Ostateczny koniec taktycznych strategii
Ice Code Games | PC | 22.07.2026
GramTV przedstawia:
Studio Ice Code Games specjalizuje się w taktycznych strategiach i ma kilka dobrych gier tego typu na koncie. Nightmare Frontier, który właśnie opuścił wczesny dostęp, też należy do udanych. Co jednak z tego skoro rynek dla takich tytułów dawno się skończył i niewielu graczy chce kupować podobne produkcje? W efekcie gra zaliczyła bardzo subtelną premierę, która może być dla dewelopera pocałunkiem śmierci. Szkoda.
Oceny na Steam: 72% Sprzedaż na Steamie: 25 tys. $ przychodu, 1,2 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 113
Bonehold – Oldschoolowa wyprawa po łupy
Pixel Jackal | PC | 28.07.2026
Coś dla miłośników starej szkoły – Bonehold to połączenie dungeon crawlera z action RPG i elementami roguelike. Wszystko w oprawie wizualnej inspirowanej klasykami sprzed trzech dekad. Miłośnicy boomer shooterów powinni tutaj znaleźć coś ciekawego dla siebie. Solidny tytuł, który być może wpadnie części z Was w oko.
Oceny na Steam: 90% Sprzedaż na Steamie: 16,8 tys. $ przychodu, 2 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 125
What Awaits, Aleksey? – Odkryjesz kim są spiskowcy?
JKBC | PC | 17.07.2026
Bardzo ciekawa gra przygodowa w realiach lat 70., w których na podstawie codziennie dostarczanych dowodów musimy poznać tożsamość spiskowców. Oprócz bardzo ładnej grafiki, What Awaits, Aleksey? ma do zaoferowania również nastawiony na łamigłówki gameplay, przeznaczony głównie dla miłośników nieco większego wyzwania. Jeśli szukacie czegoś, przy czym będzie można nieco pomyśleć, ta gra może być świetnym wyborem.
Oceny na Steam: 88% Sprzedaż na Steamie: 13 tys. $ przychodu, 1 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 50
Rachunek Prawdopodobieństwa – Znajdziesz 5 minut na refleksję?
Unspoken | PC | 3.07.2026
Kończymy mikroskopijnym visual novel – przejście całości zajmuje dosłownie 5 minut. Chociaż można spróbować jeszcze raz z innymi wyborami, na koniec niewiele one znaczą. Wspominam jednak o tej darmowej grze, ponieważ Rachunek Prawdopodobieństwa nie powstał po to, aby kogoś zabawiać, lecz skłaniać do myślenia. To krótka historia mająca na celu pokazać perspektywę dzieci żyjących w biedzie. Warto więc spróbować, bo idea tej gry jest bardzo szczytna.
Oceny na Steam: 90%
Pozostałe polskie premiery – lipiec 2026
Ghost Keeper
Something to Drink?
Samurai: Ronin's Path
Car Sales Simulator
Pixel Orbit
Lazy Kickers
Cult of Shadows
Horn of the Warlord
Love is a Demon
Alarm112: Fire Unit
Pit Panic
Delicious - Taste of Truth
Roll The Bones
Cobalt Miner
Watch Yo Plane
Drunk Dad vs Family
VOIDRAVE
Pocket Pond
Iron Graves
Verdantis
Harvester vs. Zombies
The Others Will Join Shortly
Dante's RUMBA
Golfish
Heroes of Retribution
EVERDARK
GrimVein
Nerds Revenge
Canyon Raid
Dropt
Celebrity Memory - 12in12 Game 1
Sprzedaż polskich gier w lipcu 2026
Śmiesznie wygląda wykres sprzedaży gier w lipcu – różnica między Esports Manager 2026 a całą resztą jest porażająca. Patrząc jednak szczegółowo, na pewno Leafy Corner ostatecznie wyciągnie taki wynik, który dla małego studia powinien być bardzo satysfakcjonujący.
Na wykresie całego roku widać, że StarRupture i Mouse: P.I. For Hire walczą między sobą o pierwsze miejsce i to potrwa przynajmniej do premiery The Blood of Dawnwalker. Wakacyjne wyprzedaże na Steamie dobrze też wykorzystał Timberborn, który wyraźnie poprawił wynik. Lipiec to również ostatni miesiąc, w którym nie trzeba mieć miliona dolarów przychodu, aby trafić do TOP 10.
Najbliższe polskie premiery – sierpień 2026
Sierpień zapowiada się na ważny miesiąc dla polskich gier – przed nami dwie bardzo mocno wyczekiwane premiery. Najpierw na rynek trafi IRON NEST. Chwilę później pojawi się Majster Simulator – w tym momencie to druga i trzecia najwyżej notowana polska gra na Globalnej Liście Życzeń Steama. Oba tytuły mają ogromną szansę na spektakularny sukces sprzedażowy i artystyczny. Pozostałe premiery będą dla nich tylko tłem, może z wyjątkiem wyjścia Yet Another Zombie Survivors z wczesnego dostępu.
03.08 – 25 Days in the DARK (MoczusYT, Andrzej Pliszka)
06.08 – IRON NEST: Heavy Turret Simulator (Nick Nieuwoudt, Dominik Latos)
06.08 – Star Haul Tycoon (sugames)
07.08 – ACRODRIFT: FPV Drone Simulator (Dueking Studio, Ultimate Games)
10.08 – Car Wash Simulator (Majestic Twelve, Wildlands Interactive)
12.08 – System Breakdown (Anarchy Creations)
12.08 – Weed Supermarket Simulator 1.0 (DreamWay Games, PlayWay)
13.08 – Majster Simulator (Gray2RGB, Simplicity Games, PlayWay)
14.08 – Bloodcrave (Blue Fiend Studios)
14.08 – Parking in Tight Spaces (Hungry Devs, PlayWay)
14.08 – Strange Zoo (Pomerania Games)
17.08 – Robugs (Marcin Rodzon)
17.08 – Cosmic Crusher (Mateusz P.)
19.08 – Arcade Shop Simulator (Bartosz Kamiński)
19.08 – The Hidden Camp (E and B Games)
20.08 – Yet Another Zombie Survivors 1.0 (Awesome Games Studio)
25.08 – FEED THE AI (Weird Kid Games)
26.08 – Find My Frogs: Branches (My Eye Studio)
27.08 – AstroScaper (Fun Fortress)
31.08 – Until North Ends (Unknown Hex)
Bez dokładnej daty premiery: EXORCISMUS: Vade Retro Satana (Airem) Sherlock Fox: Twisted Stories (Obloczek LLC)
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