Pocketpair wydaje nową grę od polskiego studia. Clicky Islands łączy automatykę rodem z Factorio i city builder, a demo jest już dostępne

Clicky Islands wyróżnia się prostą, pikselową oprawą graficzną, ale oferuje zaskakująco rozbudowaną rozgrywkę . Gracze rozpoczynają od ręcznego rozwijania swojej wyspy, by z czasem stopniowo automatyzować kolejne procesy. Mechanika przypomina rozwiązania znane z Factorio, jednak całość wzbogacono o elementy clickera oraz klasycznej gry o budowie miasta.

Choć Pocketpair kojarzy się dziś przede wszystkim z sukcesem Palworld, firma coraz śmielej rozwija działalność wydawniczą. Najnowszym projektem w jej portfolio jest Clicky Islands – produkcja przygotowywana przez dwuosobowe polskie studio Karrot Games.

Twórcy podkreślają, że kluczową rolę odgrywa obserwowanie, jak początkowo ręcznie zarządzana osada z czasem zaczyna funkcjonować niemal całkowicie samodzielnie. John "Bucky" Buckley, odpowiedzialny za komunikację i wydawnictwo w Pocketpair, określił grę jako połączenie clickera, gry incremental, automatyzacji oraz city buildera. Jak sam przyznał, jest to produkcja, która potrafi błyskawicznie wciągnąć na długie godziny.

Najlepszą wiadomością dla zainteresowanych jest fakt, że demo Clicky Islands jest już dostępne na Steamie. Wersja demonstracyjna pozwala sprawdzić podstawowe mechaniki i przekonać się, czy nietypowe połączenie gatunków rzeczywiście działa w praktyce.