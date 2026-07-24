Pocketpair wydaje nową grę od polskiego studia. Clicky Islands łączy automatykę rodem z Factorio i city builder, a demo jest już dostępne

Choć Pocketpair kojarzy się dziś przede wszystkim z sukcesem Palworld, firma coraz śmielej rozwija działalność wydawniczą. Najnowszym projektem w jej portfolio jest Clicky Islands – produkcja przygotowywana przez dwuosobowe polskie studio Karrot Games.
Clicky Islands – Factorio spotyka clickera i city buildera
Clicky Islands wyróżnia się prostą, pikselową oprawą graficzną, ale oferuje zaskakująco rozbudowaną rozgrywkę. Gracze rozpoczynają od ręcznego rozwijania swojej wyspy, by z czasem stopniowo automatyzować kolejne procesy. Mechanika przypomina rozwiązania znane z Factorio, jednak całość wzbogacono o elementy clickera oraz klasycznej gry o budowie miasta.
Twórcy podkreślają, że kluczową rolę odgrywa obserwowanie, jak początkowo ręcznie zarządzana osada z czasem zaczyna funkcjonować niemal całkowicie samodzielnie. John "Bucky" Buckley, odpowiedzialny za komunikację i wydawnictwo w Pocketpair, określił grę jako połączenie clickera, gry incremental, automatyzacji oraz city buildera. Jak sam przyznał, jest to produkcja, która potrafi błyskawicznie wciągnąć na długie godziny.
Najlepszą wiadomością dla zainteresowanych jest fakt, że demo Clicky Islands jest już dostępne na Steamie. Wersja demonstracyjna pozwala sprawdzić podstawowe mechaniki i przekonać się, czy nietypowe połączenie gatunków rzeczywiście działa w praktyce.
Clicky Islands to wyjątkowe połączenie rozgrywki typu incremental, mechaniki clickerowej, elementów budowania miasta oraz zarządzania zasobami. Wcielasz się w rolę gubernatora mianowanego przez króla, którego zadaniem jest odkrycie i zagospodarowanie nowej wyspy dla jego przyszłego królestwa.
Twoim celem jest rozbudowa wioski na wielu etapach, aż stanie się ona królestwem. Aby to osiągnąć, będziesz łączyć klasyczną mechanikę typu „clicker”, pomoc rekrutowanych jednostek oraz potężne drzewko umiejętności meta-progresji, które zapewnia różne wzmocnienia.
Każda wyspa jest generowana proceduralnie w unikalny sposób, zgodnie z atutami odblokowanymi przez ciebie w drzewku meta.
GramTV przedstawia:
Na razie twórcy nie ujawnili daty premiery pełnej wersji Clicky Islands.
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