Manor Lords z ogromną aktualizacją. Twórcy dzielą się listą nowości zmierzającą do gry

Budowa, hodowla krów, ser i nowa mapa już w drodze.

Twórca Manor Lords, Grzegorz Styczeń, zaprezentował pierwsze szczegóły kolejnej dużej aktualizacji gry. Po zakończeniu prac nad przebudową techniczną produkcji deweloper jest gotowy do udostępnienia nowych funkcji w wersji beta. Aktualizacja wprowadzi m.in. plac budowy, hodowlę krów, produkcję sera, nową mapę oraz rozbudowany system sezonowych zadań. Manor Lords – plac budowy i bardziej realistyczne wznoszenie budynków Jedną z największych nowości będzie Construction Yard. Budynki zostaną podzielone na podstawowe i zaawansowane, a te drugie będą wymagały wykwalifikowanych budowniczych zatrudnionych właśnie na placu budowy. Pracownicy będą korzystać z ręcznych wózków transportowych oraz zaprzęgów wołów z wozami do przewożenia większej ilości drewna. Sam proces budowy stanie się znacznie bardziej realistyczny – robotnicy będą m.in. przynosić wodę ze studni, mieszać zaprawę, a kolejne etapy prac wzbogacą rusztowania, dźwigi i historycznie odwzorowane place budowy.

Aktualizacja wprowadzi długo wyczekiwaną hodowlę krów. Zwierzęta będzie można importować oraz rozmnażać na pastwiskach. Pracownicy gospodarstw będą zbierać mleko, a w razie potrzeby krowy będzie można również przeznaczyć na ubój, pozyskując wołowinę.

GramTV przedstawia:

Zmian doczekają się także same pastwiska. Ich budowa będzie wymagała desek, koszt będzie zależny od wielkości, a dodatkowo pojawią się zimowe schronienia dla zwierząt oraz poprawione zachowanie stad. Do listy upraw dołączy owies, który będzie łatwiejszy w hodowli niż część obecnych zbóż. Po omłocie owies posłuży nie tylko jako pożywienie dla mieszkańców, ale także do produkcji paszy dla zwierząt. Od tej pory hodowcy będą musieli regularnie karmić bydło i owce, ponieważ zimą zwierzęta mogą umrzeć z głodu. Według planów dewelopera wersja beta aktualizacji ma wystartować pod koniec lipca, a stabilna wersja trafi do wszystkich graczy pod koniec sierpnia. Po jej premierze twórca Manor Lords zamierza rozpocząć prace nad kolejnym etapem rozwoju gry, obejmującym nowe Development Perks, czyli system rozwoju regionów i dodatkowych specjalizacji.