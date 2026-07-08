Wernisaż wystawy Join the Game: 40 Years of Polish Games w Centralnym Przystanku Historia już otwarty

A my jako patron medialny zapraszamy do odwiedzenia interaktywnej ekspozycji.
Dwa dni temu, 6 lipca, w Centralnym Przystanku Historia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie odbyło się oficjalne otwarcie wernisażu wystawy „Join the Game: 40 Years of Polish Games”, poświęconej czterem dekadom rozwoju polskich gier wideo.
Join the Game: 40 Years of Polish Games pokazuje historię polskiego gamingu
Wystawa „Join the Game: 40 Years of Polish Games” ma przypominać, że gry wideo są dziś nie tylko rozrywką, ale również ważnym elementem kultury, technologii i współczesnej historii Polski. Ekspozycja została przygotowana z myślą o graczach, fanach popkultury, edukatorach oraz wszystkich osobach zainteresowanych rozwojem nowych technologii.
Na miejscu odwiedzający znajdą stanowiska z grami wideo, które pozwalają spojrzeć na polską branżę z perspektywy jej największych przemian. Ważnym elementem wystawy jest także interaktywna mapa prezentująca krajowe lokalizacje pojawiające się w rodzimych produkcjach. Całość uzupełnia film z fragmentami 44 gier wydanych na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat, dzięki czemu można prześledzić drogę od pierwszych projektów po tytuły, które rozsławiły polskich twórców na świecie.
Twórcy ekspozycji nie zapomnieli również o początkach. Wśród przygotowanych atrakcji znalazły się eksponaty przenoszące zwiedzających do 1986 roku, czyli symbolicznego momentu narodzin polskiej branży gier wideo. Dzięki temu wystawa łączy nostalgię z edukacją i pokazuje, jak szybko lokalne inicjatywy przeobraziły się w sektor o międzynarodowym znaczeniu.
GramTV przedstawia:
Organizatorem wydarzenia jest Instytut Przemysłów Kreatywnych, a partnerem Instytut Pamięci Narodowej. Partnerstwo podkreśla edukacyjny i kulturotwórczy charakter projektu, który ma sprzyjać budowaniu świadomości technologicznej, przełamywaniu stereotypów i wzmacnianiu międzypokoleniowego dialogu.
Wystawę można oglądać do 23 września 2026 roku w Centralnym Przystanku Historia przy ul. Marszałkowskiej 107 w Warszawie. Wstęp jest wolny. Partnerami wydarzenia są AMD, Actina, Iiyama i Yumisu.
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