Wernisaż wystawy Join the Game: 40 Years of Polish Games w Centralnym Przystanku Historia już otwarty

Wystawa „Join the Game: 40 Years of Polish Games” ma przypominać, że gry wideo są dziś nie tylko rozrywką, ale również ważnym elementem kultury, technologii i współczesnej historii Polski. Ekspozycja została przygotowana z myślą o graczach, fanach popkultury, edukatorach oraz wszystkich osobach zainteresowanych rozwojem nowych technologii.

Dwa dni temu, 6 lipca, w Centralnym Przystanku Historia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie odbyło się oficjalne otwarcie wernisażu wystawy „Join the Game: 40 Years of Polish Games”, poświęconej czterem dekadom rozwoju polskich gier wideo.

Na miejscu odwiedzający znajdą stanowiska z grami wideo, które pozwalają spojrzeć na polską branżę z perspektywy jej największych przemian. Ważnym elementem wystawy jest także interaktywna mapa prezentująca krajowe lokalizacje pojawiające się w rodzimych produkcjach. Całość uzupełnia film z fragmentami 44 gier wydanych na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat, dzięki czemu można prześledzić drogę od pierwszych projektów po tytuły, które rozsławiły polskich twórców na świecie.

Twórcy ekspozycji nie zapomnieli również o początkach. Wśród przygotowanych atrakcji znalazły się eksponaty przenoszące zwiedzających do 1986 roku, czyli symbolicznego momentu narodzin polskiej branży gier wideo. Dzięki temu wystawa łączy nostalgię z edukacją i pokazuje, jak szybko lokalne inicjatywy przeobraziły się w sektor o międzynarodowym znaczeniu.