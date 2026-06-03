Obstawiam, że ten szrot da się wyklepać. Polskie gry – premiery maja 2026

Dobra informacja dla wszystkich leni – można odwalić fuszerkę, a i tak będzie dobrze. Mamy na to dowody.
Gier wychodzi już tak dużo, że praktycznie zanikł sezon ogórkowy. Jeśli jednak on występuje, najpewniej ma miejsce w okolicach maja, czerwca czy lipca. Widać to po ostatnich dokonaniach polskich twórców, którzy ewidentnie zwolnili tempo. Poprzedni miesiąc przyniósł więc tylko jedną, istotną premierę. Nawet w bardzo swojskim klimacie.
Zanim zaczniemy, warto powiedzieć kilka słów o innych, ważnych wydarzeniach. W maju, oprócz zapowiedzi dodatku do Wiedźmina 3, rodzimy gamedev żył między innymi kolejnym rozdawnictwem od PlayWay. Po tym jak wydawca udostępnił za darmo House Flipper, tym razem rozdawał Car Mechanic Simulator 2018. Oczywiście w ramach promocji nowej odsłony i Auto Fuszerki. W szczytowym momencie peak na Steamie przekroczył 24 tysiące osób.
Na poniższej liście premier zabrakło Froggy Hates Snow. Grę stworzył ukraiński twórca, ale działający w Polsce. Nie potraktowałem więc tego jako rodzimą produkcję. Wspominam jednak o tym tytule, zwłaszcza że zebrał dobre noty i na pewno warto się nad nim pochylić. W szczególności jeśli Wy też nienawidzicie śniegu.
Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic i dotyczą wyłącznie Steama. Stan na 02.06.2026.
Najważniejsze polskie premiery – maj 2026
Auto Fuszerka – Car Mechanic Simulator cofnięty do lat 90.
Little Dog Games, Simplicity Games, PlayWay | PC | 28.04.2026
Zdecydowanie premiera miesiąca. Auto Fuszerka łączy mechaniki znane z Car Mechanic Simulator ze swojskimi klimatami Polski lat 90. Nic więc dziwnego, że duży udział (42% sprzedaży!) w sukcesie tej produkcji mają rodzimi gracze. Obcokrajowcy też docenili unikatowy klimat, dzięki czemu to jedna z najlepszych premier od PlayWay w ostatnim czasie. Po dobrym przyjęciu wydaje się, że teraz twórcy poświęcą sporo czasu na ulepszanie swojej produkcji, a także przygotują wersję konsolową.
Oceny na Steam: 91% Sprzedaż na Steamie: 877 tys. $ przychodu, 65 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 6 038
Project: Mist – Sierota po twórcach Tainted Grail
Chicken Launcher | PC | 19 maja
Bardzo żałuję, że drogi Awaken Realms i Chicken Launcher rozeszły się. Po sukcesie Tainted Grail: The Fall of Avalon wrocławskie studio na pewno ma środki na to, aby rozwinąć Project: Mist do poziomu godnego tego pomysłu. Niestety deweloper sam nie sprostał oczekiwaniom i stworzył grę, która przegrała przede wszystkim bugami i problemami technicznymi. Mimo dużego, przedpremierowego zainteresowania, wydaje się, że jednak ciężko będzie wyciągnąć ten projekt na prostą.
Oceny na Steam: 66% Sprzedaż na Steamie: 94 tys. $ przychodu, 4,5 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 220
The House Always Wins – Stwórz kasyno, które zawsze wygrywa
Toxic Studio | PC | 21 maja
GramTV przedstawia:
Kolejny symulator – ten jednak koncentruje się na temacie kasyn. W The House Always Wins stworzymy własną świątynię hazardu i zarobimy mnóstwo wirtualnych pieniędzy. Dużym atutem gry jest kooperacja dla nawet czterech graczy. Wyniki, jak na sektor budżetowy, całkiem niezłe. Warto dodać, że Toxic Studio to spółka zarejestrowana w Polsce, ale prowadzona głównie przez twórców pochodzących z Ukrainy.
Oceny na Steam: 81% Sprzedaż na Steamie: 504 tys. $ przychodu, 46 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 1 722
Gold Gold Adventure Gold – Majesty w stylistyce anime
Can Can Can a Man | PC | 15 maja
Fani Majesty, jesteście? Gold Gold Adventure Gold powinno być czymś dla Was. To nie tylko sprawdzona w klasyku formuła, ale też urzekająca oprawa wizualna. Niestety grze ewidentnie zabrakło jeszcze kilku miesięcy na dopracowanie wszystkich szczegółów. Zespół Can Can Can a Man nie może więc zaliczyć tego wyjścia z wczesnego dostępu do najbardziej udanych. Jeśli jednak interesuje Was tematyka, przynajmniej dodajcie grę do listy życzeń. Może za jakiś czas, po kilku aktualizacjach, warto będzie dać jej szansę.
Oceny na Steam: 70% Sprzedaż na Steamie razem z wczesnym dostępem: 305 tys. $ przychodu, 19 tys. kopii Sprzedaż na Steamie, tylko wersja 1.0: 185 tys. $ przychodu, 13 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 462
Aztecs: The Last Sun – Strategia zapomniana jak Aztecy
Play2Chill | PC | 22 maja
Wszystko wskazuje na to, że niemiecki Toplitz, wydawca tej gry, jeszcze przed premierą postawił na niej krzyżyk. W efekcie Aztecs: The Last Sun może i jest całkiem przyzwoitym city builderem, ale przez kompletny brak marketingu wyjście z wczesnego dostępu przeszło totalnie bez echa. Nie przesadzę jeśli napiszę, że nikt nie zainteresował się tym tytułem.
Oceny na Steam: 70% Sprzedaż na Steamie razem z wczesnym dostępem: 57 tys. $ przychodu, 4 tys. kopii Sprzedaż na Steamie, tylko wersja 1.0: 2,5 tys. $ przychodu, 2,5 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 75
Do You even Forklift? – Nie wymaga pozwoleń na wózek widłowy
Garage 5, Take It Studio | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch | 28 maja
Rzadko się zdarza, że mały indyk, w sumie zrobiony przez jedną osobę, na premierę wylądował na aż trzech konsolach. Takiego przywileju dostąpiło Do You even Forklift?, które łączy mechanikę wózka widłowego z japońskim klimatem. Na Steamie mało kto w ogóle odkrył ten tytuł, a więc tym bardziej polecam poznać go – to bardzo relaksująca produkcja z zagadkami logicznymi, która łączy prostą koncepcję ze sprawną realizacją.
Oceny na Steam: 100% Sprzedaż na Steamie: 1,7 tys. $ przychodu, 260 kopii Peak graczy na Steamie: 9