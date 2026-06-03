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Obstawiam, że ten szrot da się wyklepać. Polskie gry – premiery maja 2026

Mateusz Mucharzewski
2026/06/03 09:00
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Dobra informacja dla wszystkich leni – można odwalić fuszerkę, a i tak będzie dobrze. Mamy na to dowody.

Obstawiam, że ten szrot da się wyklepać. Polskie gry – premiery maja 2026

Gier wychodzi już tak dużo, że praktycznie zanikł sezon ogórkowy. Jeśli jednak on występuje, najpewniej ma miejsce w okolicach maja, czerwca czy lipca. Widać to po ostatnich dokonaniach polskich twórców, którzy ewidentnie zwolnili tempo. Poprzedni miesiąc przyniósł więc tylko jedną, istotną premierę. Nawet w bardzo swojskim klimacie.

Zanim zaczniemy, warto powiedzieć kilka słów o innych, ważnych wydarzeniach. W maju, oprócz zapowiedzi dodatku do Wiedźmina 3, rodzimy gamedev żył między innymi kolejnym rozdawnictwem od PlayWay. Po tym jak wydawca udostępnił za darmo House Flipper, tym razem rozdawał Car Mechanic Simulator 2018. Oczywiście w ramach promocji nowej odsłony i Auto Fuszerki. W szczytowym momencie peak na Steamie przekroczył 24 tysiące osób.

Na poniższej liście premier zabrakło Froggy Hates Snow. Grę stworzył ukraiński twórca, ale działający w Polsce. Nie potraktowałem więc tego jako rodzimą produkcję. Wspominam jednak o tym tytule, zwłaszcza że zebrał dobre noty i na pewno warto się nad nim pochylić. W szczególności jeśli Wy też nienawidzicie śniegu.

Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic i dotyczą wyłącznie Steama. Stan na 02.06.2026.

Najważniejsze polskie premiery – maj 2026

Auto Fuszerka – Car Mechanic Simulator cofnięty do lat 90.

Little Dog Games, Simplicity Games, PlayWay | PC | 28.04.2026

Zdecydowanie premiera miesiąca. Auto Fuszerka łączy mechaniki znane z Car Mechanic Simulator ze swojskimi klimatami Polski lat 90. Nic więc dziwnego, że duży udział (42% sprzedaży!) w sukcesie tej produkcji mają rodzimi gracze. Obcokrajowcy też docenili unikatowy klimat, dzięki czemu to jedna z najlepszych premier od PlayWay w ostatnim czasie. Po dobrym przyjęciu wydaje się, że teraz twórcy poświęcą sporo czasu na ulepszanie swojej produkcji, a także przygotują wersję konsolową.

Little Dog Games, Simplicity Games, PlayWay | PC | 28.04.2026, Obstawiam, że ten szrot da się wyklepać. Polskie gry – premiery maja 2026

Oceny na Steam: 91%
Sprzedaż na Steamie: 877 tys. $ przychodu, 65 tys. kopii
Peak graczy na Steamie: 6 038

Project: Mist – Sierota po twórcach Tainted Grail

Chicken Launcher | PC | 19 maja

Bardzo żałuję, że drogi Awaken Realms i Chicken Launcher rozeszły się. Po sukcesie Tainted Grail: The Fall of Avalon wrocławskie studio na pewno ma środki na to, aby rozwinąć Project: Mist do poziomu godnego tego pomysłu. Niestety deweloper sam nie sprostał oczekiwaniom i stworzył grę, która przegrała przede wszystkim bugami i problemami technicznymi. Mimo dużego, przedpremierowego zainteresowania, wydaje się, że jednak ciężko będzie wyciągnąć ten projekt na prostą.

Chicken Launcher | PC | 19 maja, Obstawiam, że ten szrot da się wyklepać. Polskie gry – premiery maja 2026

Oceny na Steam: 66%
Sprzedaż na Steamie: 94 tys. $ przychodu, 4,5 tys. kopii
Peak graczy na Steamie: 220

The House Always Wins – Stwórz kasyno, które zawsze wygrywa

Toxic Studio | PC | 21 maja

GramTV przedstawia:

Kolejny symulator – ten jednak koncentruje się na temacie kasyn. W The House Always Wins stworzymy własną świątynię hazardu i zarobimy mnóstwo wirtualnych pieniędzy. Dużym atutem gry jest kooperacja dla nawet czterech graczy. Wyniki, jak na sektor budżetowy, całkiem niezłe. Warto dodać, że Toxic Studio to spółka zarejestrowana w Polsce, ale prowadzona głównie przez twórców pochodzących z Ukrainy.

Toxic Studio | PC | 21 maja, Obstawiam, że ten szrot da się wyklepać. Polskie gry – premiery maja 2026

Oceny na Steam: 81%
Sprzedaż na Steamie: 504 tys. $ przychodu, 46 tys. kopii
Peak graczy na Steamie: 1 722

Gold Gold Adventure Gold – Majesty w stylistyce anime

Can Can Can a Man | PC | 15 maja

Fani Majesty, jesteście? Gold Gold Adventure Gold powinno być czymś dla Was. To nie tylko sprawdzona w klasyku formuła, ale też urzekająca oprawa wizualna. Niestety grze ewidentnie zabrakło jeszcze kilku miesięcy na dopracowanie wszystkich szczegółów. Zespół Can Can Can a Man nie może więc zaliczyć tego wyjścia z wczesnego dostępu do najbardziej udanych. Jeśli jednak interesuje Was tematyka, przynajmniej dodajcie grę do listy życzeń. Może za jakiś czas, po kilku aktualizacjach, warto będzie dać jej szansę.

Can Can Can a Man | PC | 15 maja, Obstawiam, że ten szrot da się wyklepać. Polskie gry – premiery maja 2026

Oceny na Steam: 70%
Sprzedaż na Steamie razem z wczesnym dostępem: 305 tys. $ przychodu, 19 tys. kopii
Sprzedaż na Steamie, tylko wersja 1.0: 185 tys. $ przychodu, 13 tys. kopii
Peak graczy na Steamie: 462

Aztecs: The Last Sun – Strategia zapomniana jak Aztecy

Play2Chill | PC | 22 maja

Wszystko wskazuje na to, że niemiecki Toplitz, wydawca tej gry, jeszcze przed premierą postawił na niej krzyżyk. W efekcie Aztecs: The Last Sun może i jest całkiem przyzwoitym city builderem, ale przez kompletny brak marketingu wyjście z wczesnego dostępu przeszło totalnie bez echa. Nie przesadzę jeśli napiszę, że nikt nie zainteresował się tym tytułem.

Play2Chill | PC | 22 maja, Obstawiam, że ten szrot da się wyklepać. Polskie gry – premiery maja 2026

Oceny na Steam: 70%
Sprzedaż na Steamie razem z wczesnym dostępem: 57 tys. $ przychodu, 4 tys. kopii
Sprzedaż na Steamie, tylko wersja 1.0: 2,5 tys. $ przychodu, 2,5 tys. kopii
Peak graczy na Steamie: 75

Do You even Forklift? – Nie wymaga pozwoleń na wózek widłowy

Garage 5, Take It Studio | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch | 28 maja

Rzadko się zdarza, że mały indyk, w sumie zrobiony przez jedną osobę, na premierę wylądował na aż trzech konsolach. Takiego przywileju dostąpiło Do You even Forklift?, które łączy mechanikę wózka widłowego z japońskim klimatem. Na Steamie mało kto w ogóle odkrył ten tytuł, a więc tym bardziej polecam poznać go – to bardzo relaksująca produkcja z zagadkami logicznymi, która łączy prostą koncepcję ze sprawną realizacją.

Garage 5, Take It Studio | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch | 28 maja, Obstawiam, że ten szrot da się wyklepać. Polskie gry – premiery maja 2026

Oceny na Steam: 100%
Sprzedaż na Steamie: 1,7 tys. $ przychodu, 260 kopii
Peak graczy na Steamie: 9

Pozostałe polskie premiery – maj 2026

  • Dice Have No Eyes
  • Pharmacy Store Simulator
  • Mr Toilet
  • Inkwellers
  • Arcane Plunder
  • Halls of Nyarlathotep
  • The Last Nordic Tribe
  • Beat Your Boss
  • N.E.R.D
  • Humans vs Orcs
  • Stairway to Heaven
  • Flowfects
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Tagi:

Felieton
polskie gry
PlayWay
Play2Chill
Chicken Launcher
Polskie premiery miesiąca
Auto Fuszerka
Little Dog Games
Aztecs: The Last Sun
Gold Gold Adventure Gold
Cheap Car Repair
The House Always Wins
Project: Mist
Can Can Can a Man
Do You even Forklift?
Mateusz Mucharzewski

Prześwietlam polski gamedev - piszę o grach, biznesie i kulisach branży, do których inni nie docierają. Rozmawiam z twórcami i analizuję co dzieje się za zamkniętymi drzwiami.

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 09:29

Spojrzałem po obrazku już myślałem, że gra Mirek Handlarz Symulator opuściła krainę bycia wiecznym trailerem i zaczęła być prawdziwa grą. 

Dla tych, co nie wiedzą o czym mowa link na YT (koniecznie z włączonym dźwiękiem): https://www.youtube.com/watch?v=zeGZH7bd_BM




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