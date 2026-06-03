Obstawiam, że ten szrot da się wyklepać. Polskie gry – premiery maja 2026

Dobra informacja dla wszystkich leni – można odwalić fuszerkę, a i tak będzie dobrze. Mamy na to dowody.

Gier wychodzi już tak dużo, że praktycznie zanikł sezon ogórkowy. Jeśli jednak on występuje, najpewniej ma miejsce w okolicach maja, czerwca czy lipca. Widać to po ostatnich dokonaniach polskich twórców, którzy ewidentnie zwolnili tempo. Poprzedni miesiąc przyniósł więc tylko jedną, istotną premierę. Nawet w bardzo swojskim klimacie.

Zanim zaczniemy, warto powiedzieć kilka słów o innych, ważnych wydarzeniach. W maju, oprócz zapowiedzi dodatku do Wiedźmina 3, rodzimy gamedev żył między innymi kolejnym rozdawnictwem od PlayWay. Po tym jak wydawca udostępnił za darmo House Flipper, tym razem rozdawał Car Mechanic Simulator 2018. Oczywiście w ramach promocji nowej odsłony i Auto Fuszerki. W szczytowym momencie peak na Steamie przekroczył 24 tysiące osób.

Na poniższej liście premier zabrakło Froggy Hates Snow. Grę stworzył ukraiński twórca, ale działający w Polsce. Nie potraktowałem więc tego jako rodzimą produkcję. Wspominam jednak o tym tytule, zwłaszcza że zebrał dobre noty i na pewno warto się nad nim pochylić. W szczególności jeśli Wy też nienawidzicie śniegu.

Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic i dotyczą wyłącznie Steama. Stan na 02.06.2026.

Najważniejsze polskie premiery – maj 2026

Auto Fuszerka – Car Mechanic Simulator cofnięty do lat 90.

Little Dog Games, Simplicity Games, PlayWay | PC | 28.04.2026

Zdecydowanie premiera miesiąca. Auto Fuszerka łączy mechaniki znane z Car Mechanic Simulator ze swojskimi klimatami Polski lat 90. Nic więc dziwnego, że duży udział (42% sprzedaży!) w sukcesie tej produkcji mają rodzimi gracze. Obcokrajowcy też docenili unikatowy klimat, dzięki czemu to jedna z najlepszych premier od PlayWay w ostatnim czasie. Po dobrym przyjęciu wydaje się, że teraz twórcy poświęcą sporo czasu na ulepszanie swojej produkcji, a także przygotują wersję konsolową.

Oceny na Steam: 91%

Sprzedaż na Steamie: 877 tys. $ przychodu, 65 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 6 038

Project: Mist – Sierota po twórcach Tainted Grail

Chicken Launcher | PC | 19 maja

Bardzo żałuję, że drogi Awaken Realms i Chicken Launcher rozeszły się. Po sukcesie Tainted Grail: The Fall of Avalon wrocławskie studio na pewno ma środki na to, aby rozwinąć Project: Mist do poziomu godnego tego pomysłu. Niestety deweloper sam nie sprostał oczekiwaniom i stworzył grę, która przegrała przede wszystkim bugami i problemami technicznymi. Mimo dużego, przedpremierowego zainteresowania, wydaje się, że jednak ciężko będzie wyciągnąć ten projekt na prostą.

Oceny na Steam: 66%

Sprzedaż na Steamie: 94 tys. $ przychodu, 4,5 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 220

The House Always Wins – Stwórz kasyno, które zawsze wygrywa

Toxic Studio | PC | 21 maja