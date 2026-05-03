Polskie gry – premiery kwietnia 2026. Mysi detektyw detronizuje Jezusa i całą resztę

Kwietniowe polskie premiery gier napawają optymizmem. Na rynek trafił przede wszystkim Mouse: P.I. For Hire, który zebrał fantastyczne oceny i sprzedaje się w imponującym tempie. To bez wątpienia gra, o której usłyszymy jeszcze wiele razy. Milion sprzedanych egzemplarzy wydaje się bardzo realnym celem na najbliższe miesiące.

Oprócz gry Fumi Games polscy producenci dostarczyli jeszcze kilka innych, ciekawych tytułów. W wielu przypadkach liczby nie są tak imponujące jak u bohatera miesiąca, ale z informacji od samych twórców wiem, że wielu z nich jest zadowolonych. To dobry prognostyk na przyszłość. Poniższe zestawienie pełne jest więc ciekawych gier i informacji, które każdy zainteresowany rodzimą branżą gier wideo powinien poznać.

Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic i dotyczą wyłącznie Steama. Stan na 01.05.2026.

Najważniejsze polskie premiery – kwiecień 2026

Mouse: P.I. For Hire – boomer shooter inspirowany starymi kreskówkami

Fumi Games | PC, Xbox Series, PS5, Switch 2 | 16.04.2026

Gwiazda miesiąca i mocny kandydat do tytułu najlepszej polskiej gry 2026 roku. Mouse: P.I. For Hire zebrał bardzo dobre noty i gdyby nie kilka absurdalnych recenzji (na przykład ta od IGN, który zarzucał grze za dużo strzelania i … sera), wynik na Metacritic byłby bardzo okazały. Świetnie też wygląda sprzedaż. Wydawca gry, australijski PlaySide, po pierwszym weekendzie poinformował o sprzedaży 360 tysięcy kopii, z czego 44% to konsole. Możemy więc szacować, że obecnie wynik to około pół miliona. Warto też pamiętać, że Mouse nadal dobrze wygląda na listach bestsellerów. Genialna gra i hit sprzedażowy.

Oceny na Steam: 98%

Metacritic: 81%

Sprzedaż na Steamie: 8,8 mln $ przychodu, 340 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 13 755

Nasza recenzja: 9,2/10

Solar Expanse - Space Exploration Manager – Strategia o eksploracji kosmosu

SpaceOps / Games Operators | PC | 09.04.2026

Doświadczony zespół, wcześniej związany z Jutsu Games, przygotował nową, kosmiczną strategię i wydał ją w idealnym momencie – akurat po tym, jak ludzkość po raz kolejny wybrała się na Księżyc. Timing być może pomógł, ale na pewno największe znaczenie miała wysoka jakość gry. Wielu graczy zwraca uwagę, że na rynku brakowało takiej kosmicznej strategii. Solar Expanse zapełnia więc lukę. Na razie jest to tylko wczesny dostęp, a więc gra jeszcze będzie mocno rozwijana.

Oceny na Steam: 85%

Sprzedaż na Steamie: 505 tys. $ przychodu, 33 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 1 692

Farmer’s Dynasty 2 – Nowa dynastia farmerów

UMEO Studios | PC | 02.04.2026

Niemiecki Toplitz Productions ma w Polsce kilka projektów z gatunku Dynasty, zapoczątkowanego przez serię Medieval Dynasty. Nowa tego typu gra powstała w UMEO Studios. W zasadzie to mówimy o kolejnym podejściu tego dewelopera do tematu farmy. Premiera pokazała, że wielu graczy czekało na ten tytuł. Początek był więc dobry, ale premierowe emocje szybko przygasły. Gra korzysta ze sprawdzonych rozwiązań, ale ma jeszcze sporo błędów i niedoróbek, które należy szybko wyeliminować. To jednak wczesny dostęp, a więc pewne rzeczy możemy wybaczyć.