Polskie gry – premiery kwietnia 2026. Mysi detektyw detronizuje Jezusa i całą resztę

W kwietniu polscy deweloperzy pracowali na pełnych obrotach, dostarczając nowy, wielki hit i cały szereg mniejszych gier, które powinniście znać.
Kwietniowe polskie premiery gier napawają optymizmem. Na rynek trafił przede wszystkim Mouse: P.I. For Hire, który zebrał fantastyczne oceny i sprzedaje się w imponującym tempie. To bez wątpienia gra, o której usłyszymy jeszcze wiele razy. Milion sprzedanych egzemplarzy wydaje się bardzo realnym celem na najbliższe miesiące.
Oprócz gry Fumi Games polscy producenci dostarczyli jeszcze kilka innych, ciekawych tytułów. W wielu przypadkach liczby nie są tak imponujące jak u bohatera miesiąca, ale z informacji od samych twórców wiem, że wielu z nich jest zadowolonych. To dobry prognostyk na przyszłość. Poniższe zestawienie pełne jest więc ciekawych gier i informacji, które każdy zainteresowany rodzimą branżą gier wideo powinien poznać.
Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic i dotyczą wyłącznie Steama. Stan na 01.05.2026.
Najważniejsze polskie premiery – kwiecień 2026
Mouse: P.I. For Hire – boomer shooter inspirowany starymi kreskówkami
Fumi Games | PC, Xbox Series, PS5, Switch 2 | 16.04.2026
Gwiazda miesiąca i mocny kandydat do tytułu najlepszej polskiej gry 2026 roku. Mouse: P.I. For Hire zebrał bardzo dobre noty i gdyby nie kilka absurdalnych recenzji (na przykład ta od IGN, który zarzucał grze za dużo strzelania i … sera), wynik na Metacritic byłby bardzo okazały. Świetnie też wygląda sprzedaż. Wydawca gry, australijski PlaySide, po pierwszym weekendzie poinformował o sprzedaży 360 tysięcy kopii, z czego 44% to konsole. Możemy więc szacować, że obecnie wynik to około pół miliona. Warto też pamiętać, że Mouse nadal dobrze wygląda na listach bestsellerów. Genialna gra i hit sprzedażowy.
Oceny na Steam: 98% Metacritic: 81% Sprzedaż na Steamie: 8,8 mln $ przychodu, 340 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 13 755 Nasza recenzja:9,2/10
Solar Expanse - Space Exploration Manager – Strategia o eksploracji kosmosu
SpaceOps / Games Operators | PC | 09.04.2026
Doświadczony zespół, wcześniej związany z Jutsu Games, przygotował nową, kosmiczną strategię i wydał ją w idealnym momencie – akurat po tym, jak ludzkość po raz kolejny wybrała się na Księżyc. Timing być może pomógł, ale na pewno największe znaczenie miała wysoka jakość gry. Wielu graczy zwraca uwagę, że na rynku brakowało takiej kosmicznej strategii. Solar Expanse zapełnia więc lukę. Na razie jest to tylko wczesny dostęp, a więc gra jeszcze będzie mocno rozwijana.
Oceny na Steam: 85% Sprzedaż na Steamie: 505 tys. $ przychodu, 33 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 1 692
Farmer’s Dynasty 2 – Nowa dynastia farmerów
UMEO Studios | PC | 02.04.2026
Niemiecki Toplitz Productions ma w Polsce kilka projektów z gatunku Dynasty, zapoczątkowanego przez serię Medieval Dynasty. Nowa tego typu gra powstała w UMEO Studios. W zasadzie to mówimy o kolejnym podejściu tego dewelopera do tematu farmy. Premiera pokazała, że wielu graczy czekało na ten tytuł. Początek był więc dobry, ale premierowe emocje szybko przygasły. Gra korzysta ze sprawdzonych rozwiązań, ale ma jeszcze sporo błędów i niedoróbek, które należy szybko wyeliminować. To jednak wczesny dostęp, a więc pewne rzeczy możemy wybaczyć.
Oceny na Steam: 73% Sprzedaż na Steamie: 519 tys. $ przychodu, 26 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 4 359
Scriptorium: Master of Manuscripts – Symulator średniowiecznego twórcy manuskryptów
Yaza Games | PC | 16.04.2026
Twórcy z Yaza Games chyba nie spodziewali się, że ich nowa, mała gra wykręci takie wyniki. Zespół wyciągnął ze swojej poprzedniej produkcji, strategii Inkulinati, to co najlepsze, czyli styl artystyczny. Z tego powstał urokliwy symulator tworzenia średniowiecznych manuskryptów. Oczywiście z wielkim przymrużeniem oka. Gracze chwalą relaksującą rozrywkę i bardzo duże możliwości kreatywnego wyżycia się.
Oceny na Steam: 98% Sprzedaż na Steamie: 349 tys. $ przychodu, 34 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 668
Alaska Gold Fever – Symulator szczytu gorączki złota
Baked Games | PC | 14.04.2026
Twórcy Prison Simulator wracają z nowym projektem – symulatorem, który przenosi nas w sam środek gorączki złota. To bez wątpienia największy projekt dewelopera. Spodziewam się jednak, że wyniki sprzedaży nie są aż tak dobre, aby móc się nimi chwalić. Inne aspekty wyglądają jednak nieźle. Poniżej znajdziecie komentarz Przemysława Bienieka, CEO Baked Games, który specjalnie dla nas ocenił premierę Alaska Gold Fever.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z premiery Alaska Gold Fever. Odbiór graczy jest pozytywny – obecnie utrzymujemy około 80% pozytywnych ocen na Steam, co traktujemy jako dobry wynik i solidną bazę do dalszego rozwoju gry.
Dodatkowo osiągnęliśmy peak ponad 2000 jednocześnie grających graczy, co jest wynikiem lepszym niż w przypadku naszych poprzednich tytułów! Widzimy również bardzo dobre zaangażowanie graczy oraz długi czas spędzany w grze. Od premiery wprowadziliśmy wiele hotfixów i aktualizacji bazujących na feedbacku społeczności, w tym nowe funkcje, jak Fast Travel czy dodatkowe zadania.
Intensywnie pracujemy nad dalszym rozwojem gry i traktujemy premierę jako początek dłuższej drogi. Już w maju planujemy wypuścić duży update, który wprowadzi nową mechanikę kopania oraz kilka innych nowości i usprawnień.
Oceny na Steam: 80% Sprzedaż na Steamie: 321 tys. $ przychodu, 25 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 2 228
