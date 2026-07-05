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Piłkarze nie grają na mundialu, a i tak zawiedli. Polskie gry – premiery czerwca 2026

Mateusz Mucharzewski
2026/07/05 12:30
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Czerwiec minął bez hitów, ale za to z ciekawymi branżowymi tematami. Niestety wśród nich finansowe katastrofy.

Wakacje nie są dobrym momentem na wypuszczanie nowych gier. Na ogłoszenia i zapowiedzi to dobry czas, ale na wydawanie nowych rzeczy już nie. Polscy deweloperzy nie wyłamali się z tego schematu i w czerwcu nie udostępnili zbyt wielu ciekawych produkcji. Pojawił się jednak jeden ważny temat, jeden zaskakująco udany indyk i piłkarska wtopa równie duża, co przegrana Polaków w barażach do Mundialu.

Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic i dotyczą wyłącznie Steama. Stan na: 02.07.2026.

Najważniejsze polskie premiery – czerwiec 2026

House Flipper Remastered Collection – Ile jeszcze można to sprzedawać?

Frozen Way, Frozen District, PlayWay | PC, PS5, Xbox | 04.06.2026

Największą premierą czerwca była kolejna produkcja z serii House Flipper. Tym razem jest to remaster jedynki w pakiecie z dodatkami. Nie ukrywam, że nie wiem jaką niby wartość ma nieść ten projekt, zwłaszcza że oryginał niedawno był rozdawany za darmo. Przy relatywnie wysokiej cenie oraz bugach sprzedaż mocno rozczarowała. Po kolejnej grze z tej serii oczekiwano zdecydowanie więcej. Tyle dobrego, że Frozen Way raczej na tym projekcie zarobi. Nie będzie to jednak punkt zwrotny dla dewelopera, który dotychczas osiągał zyski głównie na dodatkach DLC do oryginalnego House Flippera.

Frozen Way, Frozen District, PlayWay | PC, PS5, Xbox | 04.06.2026, Piłkarze nie grają na mundialu, a i tak zawiedli. Polskie gry – premiery czerwca 2026

Oceny na Steam: 65%
Sprzedaż na Steamie: 1,7 mln $ przychodu, 40 tys. kopii
Peak graczy na Steamie: 2 580

Arms of God – Diabelsko udany indyk

Dark Jay Studio, Galaktus | PC | 8.06.2026

Kolejny bullet heaven – reprezentant gatunku, w którym jest ogromny ścisk. Mimo wszystko Arms of God wyjątkowo mocno przebił się do świadomości miłośników tego typu rozgrywki, co zaowocowało zaskakująco udaną premierą. Gra zebrała bardzo pozytywne opinie i może się pochwalić dobrymi wynikami sprzedaży. Na razie jest to wczesny dostęp, a więc wydaje się, że w przyszłości jeszcze wiele razy usłyszymy o produkcji Dark Jay Studio.

Dark Jay Studio, Galaktus | PC | 8.06.2026, Piłkarze nie grają na mundialu, a i tak zawiedli. Polskie gry – premiery czerwca 2026

Oceny na Steam: 89%
Sprzedaż na Steamie: 783 tys. $ przychodu, 91 tys. kopii
Peak graczy na Steamie: 2 580

COPA CITY – Najgorszy piłkarski występ sezonu

Triple Espresso | PC, PS5, Xbox | 16.06.2026

Mówi się, że budżet COPA CITY mieści się w przedziale 30-50 mln zł. Jeśli to prawda, komuś najwyraźniej bardzo zabrakło wyobraźni. Taka gra, z tym budżetem, nie ma prawa zarobić na siebie. Nawet gdyby oceny były pozytywne. Te jednak wskazują liczne problemy, na czele z bardzo słabym samouczkiem, nudną pętlą rozgrywki i częstymi problemami z orientacją, co należy zrobić. COPA CITY to projekt ludzi ze świata piłki nożnej (głównie związanych z Legią Warszawa), którym ewidentnie zabrakło wiedzy o branży. Sprzedaż jest koszmarnie zła.

Triple Espresso | PC, PS5, Xbox | 16.06.2026, Piłkarze nie grają na mundialu, a i tak zawiedli. Polskie gry – premiery czerwca 2026

Oceny na Steam: 71%
Sprzedaż na Steamie: 200 tys. $ przychodu, 7,2 tys. kopii
Peak graczy na Steamie: 395
Nasza recenzja: 5/10

Survival Machine – Dyskretna premiera wersji 1.0

Grapes Pickers, Games Operators | PC | 12.06.2026

Kiedy Survival Machine trafił do wczesnego dostępu, wydawało się, że w tej kooperacyjnej grze jest pewien potencjał. Premiera pełnej wersji rozwiała jednak wątpliwości – skromny marketing sprawił, że o wersji 1.0 nie usłyszało zbyt wiele osób, co z kolei skończyło się bardzo dyskretnym debiutem. Gracze zawiedli się też na jakości, co zaowocowało mieszanymi ocenami na Steamie.

Grapes Pickers, Games Operators | PC | 12.06.2026, Piłkarze nie grają na mundialu, a i tak zawiedli. Polskie gry – premiery czerwca 2026

Oceny na Steam: 70%
Sprzedaż na Steamie (tylko wersja 1.0): 100 tys. $ przychodu, 6 tys. kopii
Sprzedaż na Steamie (razem z EA): 1 mln $ przychodu, 72 tys. kopii
Peak graczy na Steamie: 961

Astro Colony – Jeszcze jedna dyskretna premiera wersji 1.0

Terad Games | PC | 2.06.2026

Niemal identyczna sytuacja jak w przypadku Survival Machine. Wczesny dostęp okazał się sporym sukcesem, ale deweloperowi nie udało się tego przekuć na świetny wynik pełnej wersji. Ponownie też gracze zawiedli się na jakości. Efekt? Całościowo gra dobrze się sprzedała, ale sama wersja 1.0 dużo nie dołożyła do wyniku.

Terad Games | PC | 2.06.2026, Piłkarze nie grają na mundialu, a i tak zawiedli. Polskie gry – premiery czerwca 2026

Oceny na Steam: 80%
Sprzedaż na Steamie (tylko wersja 1.0): 60 tys. $ przychodu, 3 tys. kopii
Sprzedaż na Steamie (razem z EA): 2,3 mln $ przychodu, 60 tys. kopii
Peak graczy na Steamie: 2 751

Idle Chapel – Dark fantasy klikadło

Outer Choir | PC | 22.06.2026

Idlery to bardzo mały, kiepsko rozpoznawalny gatunek, ale ma swoją oddaną publikę, która sprawdza kolejne tego typu klikadła. Skorzystało na tym Idle Chapel, które kusi pixelartowym światem dark fantasy. Po tak małej grze nie można oczekiwać cudów, a więc patrząc przez ten pryzmat wydaje się, że należy uznać tę premierę za udaną.

Outer Choir | PC | 22.06.2026, Piłkarze nie grają na mundialu, a i tak zawiedli. Polskie gry – premiery czerwca 2026

Oceny na Steam: 78%
Sprzedaż na Steamie: 27 tys. $ przychodu, 7 tys. kopii
Peak graczy na Steamie: 421

Medic: Pacific War – Czy w okopach jest z nami lekarz?

Hypnotic Ants | PC | 4.06.2026

Symulator medyka w trakcie II wojny światowej brzmi jak coś, co może rozbudzić wyobraźnię graczy. Faktycznie Medic: Pacific War spotkał się z ciepłym przyjęciem, nawet mimo pewnych problemów z optymalizacją czy prostymi mechanikami. Gra nadal jest we wczesnym dostępie, a więc powinna być jeszcze dopracowana. Szkoda, że zabrakło jej widoczności, co zaowocowało niską sprzedażą.

Hypnotic Ants | PC | 4.06.2026, Piłkarze nie grają na mundialu, a i tak zawiedli. Polskie gry – premiery czerwca 2026

GramTV przedstawia:

Oceny na Steam: 71%
Sprzedaż na Steamie: 28 tys. $ przychodu, 3,5 tys. kopii
Peak graczy na Steamie: 421

Focus Grove – Małe, a cieszy i relaksuje

Little Lantern | PC | 1.06.2026

Kolejna malutka gra, która swoim urokiem przyciągnęła nieco graczy. Focus Grove to uroczy i relaksujący symulator prowadzenia farmy. Z tą różnicą, że ta produkcja powiązana jest z naszymi codziennymi obowiązkami, dzięki czemu pozwala połączyć granie z nauką czy pracą.

Little Lantern | PC | 1.06.2026, Piłkarze nie grają na mundialu, a i tak zawiedli. Polskie gry – premiery czerwca 2026

Oceny na Steam: 97%
Sprzedaż na Steamie: 23 tys. $ przychodu, 3,5 tys. kopii
Peak graczy na Steamie: 316

Ashes of Morgravia – Wieczna noc i boskie tajemnice

background blur. | PC | 22.06.2026

Ashes of Morgravia nie jest wielkim sukcesem, ale zdecydowałem, że warto podpromować tego mrocznego indyka. To mała, dość prosta i krótka gra w świecie dark fantasy, w której będziemy budować własne zestawy kart oraz poznamy historię o świecie niekończącej się nocy. Odkryjemy też kilka pradawnych tajemnic bogów. Mała rzecz, ale warta zainteresowania dla miłośników gier niezależnych.

background blur. | PC | 22.06.2026, Piłkarze nie grają na mundialu, a i tak zawiedli. Polskie gry – premiery czerwca 2026

Oceny na Steam: 69%
Sprzedaż na Steamie: 8,7 tys. $ przychodu, 1 tys. kopii
Peak graczy na Steamie: 27

Hobby Horse – Wio koniku!

Games Incubator | PC | 2.06.2026

Gra o szybkim pokonywaniu torów przeszkód na koniu. Tyle, że konia nie ma – jest za to jego drewniana atrapa. Brzmi to niezwykle nietypowo i tak jest w rzeczywistości. Mimo oryginalnego pomysłu Hobby Horse to jednak prosta w konstrukcji zręcznościówka z całkiem ładną oprawą wizualną. Nietypowy projekt jak na Games Incubator, chociaż wyniki sprzedaży raczej nie sprawią, że deweloper odejdzie od tanich symulatorów.

Games Incubator | PC | 2.06.2026, Piłkarze nie grają na mundialu, a i tak zawiedli. Polskie gry – premiery czerwca 2026

Oceny na Steam: 92%
Sprzedaż na Steamie: 6,2 tys. $ przychodu, 600 kopii
Peak graczy na Steamie: 68

SPORTAL – Sportowy boomer shooter

Sleepwalking Potatoes, Retrovibe | PC, PS5, Xbox | 11.06.2026

Jeśli połączymy boomer shooter z krwawym sportem, w efekcie powstanie właśnie SPORTAL. Rozgrywka to arenowy roguelike, w którym zbieramy ulepszenia, aby dotrzeć do kolejnych bossów i skopać im tyłki. Gra ma oldschoolową otoczkę oraz sporą dawkę humoru. To jednak za mało, aby przekonać do siebie szerszą publikę. Bardzo słaba premiera, chociaż sytuację mogą lekko uratować konsole.

Sleepwalking Potatoes, Retrovibe | PC, PS5, Xbox | 11.06.2026, Piłkarze nie grają na mundialu, a i tak zawiedli. Polskie gry – premiery czerwca 2026

Oceny na Steam: 97%
Sprzedaż na Steamie: 5,2 tys. $ przychodu, 800 kopii
Peak graczy na Steamie: 18

Pozostałe polskie premiery – czerwiec 2026

  • Fire Pit: Throw Things Into The Fire
  • WorldDrive: Real Open-World Driving Simulator
  • Dart Racer
  • Elementalist
  • ORBITAL
  • Joey The Duck
  • Fish & Hike
  • Tilt It! Golf
  • Enduro Unleashed
  • Blast Head
  • Incremental Ragebait
  • Your Own Cozy Motel
  • Abyss Born
  • KSEF
  • Eyes Of The ElderWood
  • ComboChain Pulse
  • Once upon a Dungeon - Infinity
  • Threshold of Awakening
  • Bee Streamer Idler
  • SPACEFIGHTER - The Bullet Hell
  • Dark Descent
  • Jumping Wroc Cat - Big Silesian Tour
  • Tiny Cats vs Toys
Eyes Of The ElderWood
Eyes Of The ElderWood

Sprzedaż polskich gier w czerwcu 2026

Czerwcowe premiery na Steamie wygenerowały razem raptem 3 mln dolarów, z czego połowę House Flipper Remastered Collection. Na pewno oczekiwania były dużo większe. Oprócz Arms of God niewielu może mówić o sprzedażowym sukcesie.

Sprzedaż polskich gier w czerwcu 2026, Piłkarze nie grają na mundialu, a i tak zawiedli. Polskie gry – premiery czerwca 2026

Mimo tej mizerii mamy aż dwie nowe gry w TOP 10. W czołówce z kolei Mouse: P.I. For Hire znacząco zbliża się do StarRupture – jeśli produkcja Creepy Jar nie przyspieszy po dużej aktualizacji, niedługo może stracić pozycję lidera. Na półmetku roku tegoroczne premiery razem wygenerowały 49 mln dolarów przychodu na Steamie. Kwota na pewno radykalnie zwiększy się po dużych debiutach – The Blood of Dawnwalker, Valor Mortis, CMS 2026 czy Holstin.

Najbliższe polskie premiery – lipiec 2026

W czerwcu nie było dużo ciekawych premier, ale lipiec niestety wygląda na jeszcze skromniejszy miesiąc. Na pierwszy plan wysuwa się długo wyczekiwane Tormentum II. Warto też rzucić okiem na Leafy Corner.

03.07 – Rachunek Prawdopodobieństwa (Unspoken)
03.07 – GrimVein (Indie Eagle)
06.07 – Esports Manager 2026 (Neurona Games)
06.07 – Age of New Worlds (ernest.dev)
07.07 – Nerds Revenge (Adrenaline Games)
08.07 – Pocket Pond (Indovers Studio)
10.07 – Harvester vs. Zombies (FunJolly Games)
10.07 – Verdantis (Adam Góral)
10.07 – Golfish (Revulo Games)
13.07 – Lazy Kickers (Sos Sosowski)
14.07 – Something to Drink? (Adam’s Games)

Tormentum II
Tormentum II

17.07 – Love is a Demon (Fantastic Humans)
20.07 – Pixel orbit (YaxWorks)
20.07 – Watch Yo Plane (4ydam, Jakub T)
21.07 – Cobalt Miner (Digital Deer Studio)
23.07 – Tormentum II (OhNoo Studio)
23.07 – Find My Frogs: Branches (My Eye Studio)
27.07 – FEED THE AI (Weird Kid Games)
28.07 – Shards of Order (Fardust, Awaken Realms)
28.07 – Benehold (Pixel Jackal)
30.07 – Leafy Corner (Fireline Games)
31.07 – Cosmic Crusher (Mateusz P.)
31.07 – Alarm112: Fire Unit (Control Room Labs)

Leafy Corner
Leafy Corner

Sprawdź premiery pozostałych miesięcy:

Tagi:

Felieton
polskie gry
PlayWay
Frozen District
Games Operators
Galaktus Games
Retrovibe
Frozen Way
Polskie premiery miesiąca
Games Incubator
Copa City
Triple Espresso
House Flipper Remastered Collection
Survival Machine
Grapes Pickers
Medic: Pacific War
SPORTAL
Sleepwalking Potatoes
Hobby Horse
Ashes of Morgravia
background blur.
Focus Grove
Little Lantern
Hypnotic Ants
Idle Chapel
Outer Choir
Astro Colony
Terad Games
Arms of God
Dark Jay Studio
Mateusz Mucharzewski

Prześwietlam polski gamedev - piszę o grach, biznesie i kulisach branży, do których inni nie docierają. Rozmawiam z twórcami i analizuję co dzieje się za zamkniętymi drzwiami.

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