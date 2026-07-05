Piłkarze nie grają na mundialu, a i tak zawiedli. Polskie gry – premiery czerwca 2026

Czerwiec minął bez hitów, ale za to z ciekawymi branżowymi tematami. Niestety wśród nich finansowe katastrofy.

Wakacje nie są dobrym momentem na wypuszczanie nowych gier. Na ogłoszenia i zapowiedzi to dobry czas, ale na wydawanie nowych rzeczy już nie. Polscy deweloperzy nie wyłamali się z tego schematu i w czerwcu nie udostępnili zbyt wielu ciekawych produkcji. Pojawił się jednak jeden ważny temat, jeden zaskakująco udany indyk i piłkarska wtopa równie duża, co przegrana Polaków w barażach do Mundialu.

Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic i dotyczą wyłącznie Steama. Stan na: 02.07.2026.

Najważniejsze polskie premiery – czerwiec 2026

House Flipper Remastered Collection – Ile jeszcze można to sprzedawać?

Frozen Way, Frozen District, PlayWay | PC, PS5, Xbox | 04.06.2026

Największą premierą czerwca była kolejna produkcja z serii House Flipper. Tym razem jest to remaster jedynki w pakiecie z dodatkami. Nie ukrywam, że nie wiem jaką niby wartość ma nieść ten projekt, zwłaszcza że oryginał niedawno był rozdawany za darmo. Przy relatywnie wysokiej cenie oraz bugach sprzedaż mocno rozczarowała. Po kolejnej grze z tej serii oczekiwano zdecydowanie więcej. Tyle dobrego, że Frozen Way raczej na tym projekcie zarobi. Nie będzie to jednak punkt zwrotny dla dewelopera, który dotychczas osiągał zyski głównie na dodatkach DLC do oryginalnego House Flippera.

Oceny na Steam: 65%

Sprzedaż na Steamie: 1,7 mln $ przychodu, 40 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 2 580

Arms of God – Diabelsko udany indyk

Dark Jay Studio, Galaktus | PC | 8.06.2026

Kolejny bullet heaven – reprezentant gatunku, w którym jest ogromny ścisk. Mimo wszystko Arms of God wyjątkowo mocno przebił się do świadomości miłośników tego typu rozgrywki, co zaowocowało zaskakująco udaną premierą. Gra zebrała bardzo pozytywne opinie i może się pochwalić dobrymi wynikami sprzedaży. Na razie jest to wczesny dostęp, a więc wydaje się, że w przyszłości jeszcze wiele razy usłyszymy o produkcji Dark Jay Studio.

Oceny na Steam: 89%

Sprzedaż na Steamie: 783 tys. $ przychodu, 91 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 2 580

COPA CITY – Najgorszy piłkarski występ sezonu

Triple Espresso | PC, PS5, Xbox | 16.06.2026

Mówi się, że budżet COPA CITY mieści się w przedziale 30-50 mln zł. Jeśli to prawda, komuś najwyraźniej bardzo zabrakło wyobraźni. Taka gra, z tym budżetem, nie ma prawa zarobić na siebie. Nawet gdyby oceny były pozytywne. Te jednak wskazują liczne problemy, na czele z bardzo słabym samouczkiem, nudną pętlą rozgrywki i częstymi problemami z orientacją, co należy zrobić. COPA CITY to projekt ludzi ze świata piłki nożnej (głównie związanych z Legią Warszawa), którym ewidentnie zabrakło wiedzy o branży. Sprzedaż jest koszmarnie zła.

Oceny na Steam: 71%

Sprzedaż na Steamie: 200 tys. $ przychodu, 7,2 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 395

Nasza recenzja: 5/10

Survival Machine – Dyskretna premiera wersji 1.0

Grapes Pickers, Games Operators | PC | 12.06.2026

Kiedy Survival Machine trafił do wczesnego dostępu, wydawało się, że w tej kooperacyjnej grze jest pewien potencjał. Premiera pełnej wersji rozwiała jednak wątpliwości – skromny marketing sprawił, że o wersji 1.0 nie usłyszało zbyt wiele osób, co z kolei skończyło się bardzo dyskretnym debiutem. Gracze zawiedli się też na jakości, co zaowocowało mieszanymi ocenami na Steamie.

Oceny na Steam: 70%

Sprzedaż na Steamie (tylko wersja 1.0): 100 tys. $ przychodu, 6 tys. kopii

Sprzedaż na Steamie (razem z EA): 1 mln $ przychodu, 72 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 961

Astro Colony – Jeszcze jedna dyskretna premiera wersji 1.0

Terad Games | PC | 2.06.2026

Niemal identyczna sytuacja jak w przypadku Survival Machine. Wczesny dostęp okazał się sporym sukcesem, ale deweloperowi nie udało się tego przekuć na świetny wynik pełnej wersji. Ponownie też gracze zawiedli się na jakości. Efekt? Całościowo gra dobrze się sprzedała, ale sama wersja 1.0 dużo nie dołożyła do wyniku.

Oceny na Steam: 80%

Sprzedaż na Steamie (tylko wersja 1.0): 60 tys. $ przychodu, 3 tys. kopii

Sprzedaż na Steamie (razem z EA): 2,3 mln $ przychodu, 60 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 2 751

Idle Chapel – Dark fantasy klikadło

Outer Choir | PC | 22.06.2026

Idlery to bardzo mały, kiepsko rozpoznawalny gatunek, ale ma swoją oddaną publikę, która sprawdza kolejne tego typu klikadła. Skorzystało na tym Idle Chapel, które kusi pixelartowym światem dark fantasy. Po tak małej grze nie można oczekiwać cudów, a więc patrząc przez ten pryzmat wydaje się, że należy uznać tę premierę za udaną.

Oceny na Steam: 78%

Sprzedaż na Steamie: 27 tys. $ przychodu, 7 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 421

Medic: Pacific War – Czy w okopach jest z nami lekarz?

Hypnotic Ants | PC | 4.06.2026

Symulator medyka w trakcie II wojny światowej brzmi jak coś, co może rozbudzić wyobraźnię graczy. Faktycznie Medic: Pacific War spotkał się z ciepłym przyjęciem, nawet mimo pewnych problemów z optymalizacją czy prostymi mechanikami. Gra nadal jest we wczesnym dostępie, a więc powinna być jeszcze dopracowana. Szkoda, że zabrakło jej widoczności, co zaowocowało niską sprzedażą.