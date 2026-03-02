Szakal na zboczu góry – polskie gry w lutym

Dwie gry warte sprawdzenia, a do tego kilka z gwiazdką – tylko dla chętnych.

Miesiąc temu, podsumowując styczeń, zapowiadałem, że luty nie będzie ekscytujący. No i tak faktycznie się stało. Z perspektywy rodzimej branży był to raczej spokojny okres, bez większych debiutów i ekscytacji. W zasadzie wyjątkowo godne uwagi są tylko dwa tytuły, które na pewno będą przewijać się w podsumowaniach całego roku.

Jakie to gry? Przekonacie się nieco niżej. Za miesiąc z kolei podsumujemy marzec, który mimo opóźnienia Mouse: P.I. For Hire i Copa City, nadal zapowiada się niezwykle interesująco.

Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic i dotyczą wyłącznie Steama. Stan na 1.03.2026.

Najważniejsze polskie premiery gier w lutym 2026 roku

Laysara: Summit Kingdom

Quite OK Games

Największa premiera miesiąca to wyjście z wczesnego dostępu city buildera Laysara: Summit Kingdom. W dodatku z rozmachem, bo gra od razu wylądowała na konsolach. Najważniejszy jednak będzie rynek komputerów osobistych. Już Early Access potwierdził, że to kompetentna gra, a pełna wersja tego nie zmieniła. Nie wydaje się jednak, aby był to nowy klasyk gatunku. Solidna produkcja, którą miłośnicy budowania miast powinni sprawdzić.

O komentarz do premiery poprosiłem twórców gry – poniżej możecie znaleźć opinię Macieja Pryca, szef studia Quite OK Games.

Premiera pełnej wersji gry przebiła nasze oczekiwania – w weekend przebiliśmy trzy istotne granice: tysiąc recenzji na Steam, tysiąc równocześnie grających graczy i 100 tysięcy sprzedanych kopii gry. Co jednak cieszy najbardziej, to dobry odbiór trybu kampanii, który zadebiutował właśnie przy okazji premiery wersji 1.0. Włożyliśmy mnóstwo pracy, żeby w trakcie tych 15 misji gracze mieli okazje płynnie wejść w świat Laysary, poznać mechaniki gry i porządnie pogłówkować tworząc rozbudowane sieci połączeń produkcyjnych i handlowych. Cieszymy się, że udało nam się "dowieźć".

Oceny na Steam: 82%

Sprzedaż na Steamie: brak danych ze względu na krótki czas od premiery

Peak graczy na Steamie: 1 024

Platformy: PC, PS5, Xbox Series, Switch

Jackal

Transhuman Design

Michał Marcinkowski, legenda polskiej sceny indie, wraca z kolejnym projektem. Tym razem twórca Soldata stworzył coś dla pojedynczego gracza. Jackal to bardzo udana odpowiedź na Hotline Miami, tylko że z innym designem i realiami. Nadal jednak jest to bardzo dynamiczna gra, w której ginie się szybko, ale też szybko zabija wrogów. Kampania jest relatywnie krótka i starcza na około 2 godziny, ale daje dużo radości i satysfakcji. Jackal można więc zdecydowanie uznać za bardzo dobrą premierę. Sprzedaż, dla malutkiego dewelopera, też wygląda całkiem nieźle.

Oceny na Steam: 91%

Sprzedaż na Steamie: 146 tys. $ przychodu, 11,8 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 200

Platformy: PC

ASTROBOTANICA

Space Goblin Studio