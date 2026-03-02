Zaloguj się lub Zarejestruj

Szakal na zboczu góry – polskie gry w lutym

Mateusz Mucharzewski
2026/03/02 18:00
0
0

Dwie gry warte sprawdzenia, a do tego kilka z gwiazdką – tylko dla chętnych.

Szakal na zboczu góry – polskie gry w lutym

Miesiąc temu, podsumowując styczeń, zapowiadałem, że luty nie będzie ekscytujący. No i tak faktycznie się stało. Z perspektywy rodzimej branży był to raczej spokojny okres, bez większych debiutów i ekscytacji. W zasadzie wyjątkowo godne uwagi są tylko dwa tytuły, które na pewno będą przewijać się w podsumowaniach całego roku.

Jakie to gry? Przekonacie się nieco niżej. Za miesiąc z kolei podsumujemy marzec, który mimo opóźnienia Mouse: P.I. For Hire i Copa City, nadal zapowiada się niezwykle interesująco.

Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic i dotyczą wyłącznie Steama. Stan na 1.03.2026.

Najważniejsze polskie premiery gier w lutym 2026 roku

Laysara: Summit Kingdom

Quite OK Games

Największa premiera miesiąca to wyjście z wczesnego dostępu city buildera Laysara: Summit Kingdom. W dodatku z rozmachem, bo gra od razu wylądowała na konsolach. Najważniejszy jednak będzie rynek komputerów osobistych. Już Early Access potwierdził, że to kompetentna gra, a pełna wersja tego nie zmieniła. Nie wydaje się jednak, aby był to nowy klasyk gatunku. Solidna produkcja, którą miłośnicy budowania miast powinni sprawdzić.

Quite OK Games, Szakal na zboczu góry – polskie gry w lutym

O komentarz do premiery poprosiłem twórców gry – poniżej możecie znaleźć opinię Macieja Pryca, szef studia Quite OK Games.

Premiera pełnej wersji gry przebiła nasze oczekiwania – w weekend przebiliśmy trzy istotne granice: tysiąc recenzji na Steam, tysiąc równocześnie grających graczy i 100 tysięcy sprzedanych kopii gry. Co jednak cieszy najbardziej, to dobry odbiór trybu kampanii, który zadebiutował właśnie przy okazji premiery wersji 1.0. Włożyliśmy mnóstwo pracy, żeby w trakcie tych 15 misji gracze mieli okazje płynnie wejść w świat Laysary, poznać mechaniki gry i porządnie pogłówkować tworząc rozbudowane sieci połączeń produkcyjnych i handlowych. Cieszymy się, że udało nam się "dowieźć".

Oceny na Steam: 82%
Sprzedaż na Steamie: brak danych ze względu na krótki czas od premiery
Peak graczy na Steamie: 1 024
Platformy: PC, PS5, Xbox Series, Switch

Jackal

Transhuman Design

Michał Marcinkowski, legenda polskiej sceny indie, wraca z kolejnym projektem. Tym razem twórca Soldata stworzył coś dla pojedynczego gracza. Jackal to bardzo udana odpowiedź na Hotline Miami, tylko że z innym designem i realiami. Nadal jednak jest to bardzo dynamiczna gra, w której ginie się szybko, ale też szybko zabija wrogów. Kampania jest relatywnie krótka i starcza na około 2 godziny, ale daje dużo radości i satysfakcji. Jackal można więc zdecydowanie uznać za bardzo dobrą premierę. Sprzedaż, dla malutkiego dewelopera, też wygląda całkiem nieźle.

Transhuman Design, Szakal na zboczu góry – polskie gry w lutym

Oceny na Steam: 91%
Sprzedaż na Steamie: 146 tys. $ przychodu, 11,8 tys. kopii
Peak graczy na Steamie: 200
Platformy: PC

ASTROBOTANICA

Space Goblin Studio

GramTV przedstawia:

Oczekiwania wobec tego survivala na pewno były nieco większe. Dużym problemem przy premierze były niskie oceny na Steamie, które jednak w miarę szybko udało się poprawić. Mimo wszystko problemem ASTROBOTANICA jest zdecydowanie zbyt niskie zainteresowanie graczy. To póki co wczesny dostęp, ale trudno oczekiwać, aby później było lepiej. O komentarz do premiery poprosiłem twórców ze Space Goblin Studio, który możecie przeczytać niżej.

Cieszymy się, że jako mały zespół mogliśmy w końcu zadebiutować w Early Access. Jesteśmy zadowoleni z odbioru gry i niezwykle wdzięczni za feedback, który dostaliśmy od graczy. Chcemy rozwijać projekt ramię w ramię z naszym community. Widzimy też duże zainteresowanie przyszłością gry (wishlista, która wzrosła o dodatkowe 15%). Społeczność jest cały czas aktywna w kontakcie z nami – gracze potrafią spędzać w grze po kilka godzin i regularnie dzielą się uwagami.

Na ten moment priorytetem są hotfixy, ale już niedługo wdrożymy pierwszy większy update z najistotniejszymi zmianami, w tym pogłębieniem rozgrywki oraz tłumaczeniami na kolejne języki, m.in. język polski.

Space Goblin Studio, Szakal na zboczu góry – polskie gry w lutym

Oceny na Steam: 72%
Sprzedaż na Steamie: 29 tys. $ przychodu, 1,9 tys. kopii
Peak graczy na Steamie: 187
Platformy: PC

Hordes of Hunger

Hyperstrange

Hyperstrange – studio z tak wieloma grami na koncie – zdecydowanie stać na więcej. Niestety Hordes of Hunger zawiódł na całej linii. Jeśli w zeszłym roku śledziliście miesięczne podsumowania, być może pamiętacie tę grę. Już wtedy, na poziomie wczesnego dostępu, nie wyglądało to najlepiej. Wydaje się, że deweloper spisał tę grę na straty i przyspieszył wydanie wersji 1.0. Nadal więc brakuje tam wyraźnego pomysłu i ciekawej zawartości. O Hordes of Hunger szybko niestety zapomnimy.

Hyperstrange, Szakal na zboczu góry – polskie gry w lutym

Oceny na Steam: 76%
Sprzedaż na Steamie (tylko wersja 1.0): 6 tys. $ przychodu, 600 kopii
Sprzedaż na Steamie (razem z wczesnym dostępem): 117 tys. $ przychodu, 10,3 tys. kopii
Peak graczy na Steamie: 158 (w okresie wczesnego dostępu)
Platformy: PC

Last Mage

Weird Johnny Studio

Całkiem dobrze wyglądający miks bullet heaven z roguelike. Do tego ważnym wyróżnikiem Last Mage jest rozbudowane zarządzanie ekwipunkiem, które wymaga tworzenia najefektywniejszych kombinacji. Ma to w sobie spory potencjał, który doceniają gracze, którzy dali szansę tej grze. Z drugiej strony narzekają też na małą ilość zawartości. Miejmy więc nadzieję, że w trakcie wczesnego dostępu twórcy uporają się z tymi problemami i wykorzystają potencjał pomysłu.

Weird Johnny Studio, Szakal na zboczu góry – polskie gry w lutym

Oceny na Steam: 61%
Sprzedaż na Steamie: 15,9 tys. $ przychodu, 2 tys. kopii
Peak graczy na Steamie: 240
Platformy: PC

Pozostałe drobne premiery lutego:

  • The Pirate: Republic of Nassau
  • Lost Flame
  • Ryby dla Debili
  • FastCato
  • Holy Justice: Galaxy Outcast
  • Our Little Brothers
  • Pixel Canyon
  • Demiurges
  • There's No Differences: Dragons
  • Rescue Heli RH407
  • Just Dismantle
  • AMEN 11 11
  • Wish Me Well
  • The Dream Office
  • Which Country Is Larger?
  • Cyber Farmer
  • Cats Ritual
  • CHWÆST: A Creeping Parasite Horror
Strona 1/2
Następna strona

Tagi:

Felieton
polskie gry
PlayWay
Transhuman Design
Hyperstrange
Polskie premiery miesiąca
Quite OK Games
Hordes of Hunger
Astrobotanica
My Café Manager Simulator
OUT OF ORDINARY
Last Mage
Weird Johnny Studio
Space Goblin Studio
Mateusz Mucharzewski

Tłumaczę graczom i pasjonatom gier, co dzieje się w polskim oraz światowym gamedevie – profesjonalnie, ciekawie i merytorycznie.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112