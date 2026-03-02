Szakal na zboczu góry – polskie gry w lutym

Dwie gry warte sprawdzenia, a do tego kilka z gwiazdką – tylko dla chętnych.
Miesiąc temu, podsumowując styczeń, zapowiadałem, że luty nie będzie ekscytujący. No i tak faktycznie się stało. Z perspektywy rodzimej branży był to raczej spokojny okres, bez większych debiutów i ekscytacji. W zasadzie wyjątkowo godne uwagi są tylko dwa tytuły, które na pewno będą przewijać się w podsumowaniach całego roku.
Jakie to gry? Przekonacie się nieco niżej. Za miesiąc z kolei podsumujemy marzec, który mimo opóźnienia Mouse: P.I. For Hire i Copa City, nadal zapowiada się niezwykle interesująco.
Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic i dotyczą wyłącznie Steama. Stan na 1.03.2026.
Najważniejsze polskie premiery gier w lutym 2026 roku
Laysara: Summit Kingdom
Quite OK Games
Największa premiera miesiąca to wyjście z wczesnego dostępu city buildera Laysara: Summit Kingdom. W dodatku z rozmachem, bo gra od razu wylądowała na konsolach. Najważniejszy jednak będzie rynek komputerów osobistych. Już Early Access potwierdził, że to kompetentna gra, a pełna wersja tego nie zmieniła. Nie wydaje się jednak, aby był to nowy klasyk gatunku. Solidna produkcja, którą miłośnicy budowania miast powinni sprawdzić.
O komentarz do premiery poprosiłem twórców gry – poniżej możecie znaleźć opinię Macieja Pryca, szef studia Quite OK Games.
Premiera pełnej wersji gry przebiła nasze oczekiwania – w weekend przebiliśmy trzy istotne granice: tysiąc recenzji na Steam, tysiąc równocześnie grających graczy i 100 tysięcy sprzedanych kopii gry. Co jednak cieszy najbardziej, to dobry odbiór trybu kampanii, który zadebiutował właśnie przy okazji premiery wersji 1.0. Włożyliśmy mnóstwo pracy, żeby w trakcie tych 15 misji gracze mieli okazje płynnie wejść w świat Laysary, poznać mechaniki gry i porządnie pogłówkować tworząc rozbudowane sieci połączeń produkcyjnych i handlowych. Cieszymy się, że udało nam się "dowieźć".
Oceny na Steam: 82% Sprzedaż na Steamie: brak danych ze względu na krótki czas od premiery Peak graczy na Steamie: 1 024 Platformy: PC, PS5, Xbox Series, Switch
Jackal
Transhuman Design
Michał Marcinkowski, legenda polskiej sceny indie, wraca z kolejnym projektem. Tym razem twórca Soldata stworzył coś dla pojedynczego gracza. Jackal to bardzo udana odpowiedź na Hotline Miami, tylko że z innym designem i realiami. Nadal jednak jest to bardzo dynamiczna gra, w której ginie się szybko, ale też szybko zabija wrogów. Kampania jest relatywnie krótka i starcza na około 2 godziny, ale daje dużo radości i satysfakcji. Jackal można więc zdecydowanie uznać za bardzo dobrą premierę. Sprzedaż, dla malutkiego dewelopera, też wygląda całkiem nieźle.
Oceny na Steam: 91% Sprzedaż na Steamie: 146 tys. $ przychodu, 11,8 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 200 Platformy: PC
ASTROBOTANICA
Space Goblin Studio
GramTV przedstawia:
Oczekiwania wobec tego survivala na pewno były nieco większe. Dużym problemem przy premierze były niskie oceny na Steamie, które jednak w miarę szybko udało się poprawić. Mimo wszystko problemem ASTROBOTANICA jest zdecydowanie zbyt niskie zainteresowanie graczy. To póki co wczesny dostęp, ale trudno oczekiwać, aby później było lepiej. O komentarz do premiery poprosiłem twórców ze Space Goblin Studio, który możecie przeczytać niżej.
Cieszymy się, że jako mały zespół mogliśmy w końcu zadebiutować w Early Access. Jesteśmy zadowoleni z odbioru gry i niezwykle wdzięczni za feedback, który dostaliśmy od graczy. Chcemy rozwijać projekt ramię w ramię z naszym community. Widzimy też duże zainteresowanie przyszłością gry (wishlista, która wzrosła o dodatkowe 15%). Społeczność jest cały czas aktywna w kontakcie z nami – gracze potrafią spędzać w grze po kilka godzin i regularnie dzielą się uwagami.
Na ten moment priorytetem są hotfixy, ale już niedługo wdrożymy pierwszy większy update z najistotniejszymi zmianami, w tym pogłębieniem rozgrywki oraz tłumaczeniami na kolejne języki, m.in. język polski.
Oceny na Steam: 72% Sprzedaż na Steamie: 29 tys. $ przychodu, 1,9 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 187 Platformy: PC
Hordes of Hunger
Hyperstrange
Hyperstrange – studio z tak wieloma grami na koncie – zdecydowanie stać na więcej. Niestety Hordes of Hunger zawiódł na całej linii. Jeśli w zeszłym roku śledziliście miesięczne podsumowania, być może pamiętacie tę grę. Już wtedy, na poziomie wczesnego dostępu, nie wyglądało to najlepiej. Wydaje się, że deweloper spisał tę grę na straty i przyspieszył wydanie wersji 1.0. Nadal więc brakuje tam wyraźnego pomysłu i ciekawej zawartości. O Hordes of Hunger szybko niestety zapomnimy.
Oceny na Steam: 76% Sprzedaż na Steamie (tylko wersja 1.0): 6 tys. $ przychodu, 600 kopii Sprzedaż na Steamie (razem z wczesnym dostępem): 117 tys. $ przychodu, 10,3 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 158 (w okresie wczesnego dostępu) Platformy: PC
Last Mage
Weird Johnny Studio
Całkiem dobrze wyglądający miks bullet heaven z roguelike. Do tego ważnym wyróżnikiem Last Mage jest rozbudowane zarządzanie ekwipunkiem, które wymaga tworzenia najefektywniejszych kombinacji. Ma to w sobie spory potencjał, który doceniają gracze, którzy dali szansę tej grze. Z drugiej strony narzekają też na małą ilość zawartości. Miejmy więc nadzieję, że w trakcie wczesnego dostępu twórcy uporają się z tymi problemami i wykorzystają potencjał pomysłu.
Oceny na Steam: 61% Sprzedaż na Steamie: 15,9 tys. $ przychodu, 2 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 240 Platformy: PC
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!