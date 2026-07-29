Dni Polskich Gier Wideo oficjalnie zapowiedziane. Rząd chce promować rodzimy gamedev

Wydarzenie to po raz pierwszy odbędzie się jeszcze w tym roku. A odpowiadać będzie za nie administracja rządowa.

Nadchodzą Dni Polskich Gier Wideo

Organizatorem inicjatywy jest państwowy Instytut Przemysłów Kreatywnych, który nadzoruje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To rozwinięcie koncepcji, która pojawiła się już w ubiegłym roku, a która dotyczyła stworzenia cyklicznego wydarzenia, będącego miejscem promocji polskiego gamingu zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. Potem temat wrócił przy okazji zwołanego przez MKiDN Okrągłego Stołu z polską branżą gier wideo. Efektem są właśnie Dni Polskich Gier Wideo, w którego organizację wkład mają również największe polskie studia produkujące gry oraz organizacje działające w otoczeniu polskiego gamedevu.