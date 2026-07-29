Dni Polskich Gier Wideo oficjalnie zapowiedziane. Rząd chce promować rodzimy gamedev

Nadchodzą Dni Polskich Gier Wideo. To rządowa inicjatywa, której zadaniem jest promocja rodzimego gamedevu.
Wydarzenie to po raz pierwszy odbędzie się jeszcze w tym roku. A odpowiadać będzie za nie administracja rządowa.
Nadchodzą Dni Polskich Gier Wideo
Organizatorem inicjatywy jest państwowy Instytut Przemysłów Kreatywnych, który nadzoruje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To rozwinięcie koncepcji, która pojawiła się już w ubiegłym roku, a która dotyczyła stworzenia cyklicznego wydarzenia, będącego miejscem promocji polskiego gamingu zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. Potem temat wrócił przy okazji zwołanego przez MKiDN Okrągłego Stołu z polską branżą gier wideo. Efektem są właśnie Dni Polskich Gier Wideo, w którego organizację wkład mają również największe polskie studia produkujące gry oraz organizacje działające w otoczeniu polskiego gamedevu.
Tak o wydarzeniu mówi Marta Cienkowska, obecna ministra kultury z ramienia Polski 2050:
Polskie gry to jedna z naszych największych współczesnych historii sukcesu. Budują markę Polski, przyciągają miliony graczy i pokazują światu siłę naszej kreatywności. Dlatego uruchamiamy Dni Polskich Gier Wideo – inicjatywę, która wspiera branżę będącą dziś jednym z najmocniejszych filarów polskiej kultury i gospodarki kreatywnej.
GramTV przedstawia:
To z kolei słowa Radosława Dubisza z działu sektorów kreatywnych MKiDN:
Projekt, za którym chodzę od ponad roku dziś oficjalnie wchodzi w fazę realizacji: w tym roku pierwsza edycja Dni Polskich Gier Wideo! Przedsięwzięcie, które wykiełkowało z pomysłu Piotra Gnypa, a my w ministerstwie wcielamy w życie, jest unikalne w skali światowej – to pierwsza oficjalnie współorganizowana przez rząd celebracja gier rodzimych twórców. Z komponentem cyfrowym zbudowanym wokół akcji promocyjnej na polskiej platformie jaką jest GOG i komponentem w realu koordynowanym przez Instytut Przemysłów Kreatywnych. Promujemy wśród Polaków gry jako element kultury i jako to, co mamy w kulturze najlepszego wśród odbiorców zagranicznych. Więcej szczegółów wkrótce, ale warto zapamiętać – październik to miesiąc polskich gier wideo!
Dni Polskich Gier Wideo odbędą się w październiku 2026 roku. W ramach inicjatywy mamy zobaczyć wydarzenia zarówno online, jak i offline. Do tego dochodzi dedykowany event na platformie GOG.com, gdzie polskie studia będą mogły promować swoje produkcje na globalnym rynku. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego deklaruje, iż impreza ma mieć charakter cykliczny. Jej zadaniem będzie pokazanie osobom niezwiązanym na co dzień z branżą, iż gry to nie tylko rozgrywka, ale też nośnik kultury i wartości.
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