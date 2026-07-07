Cronos: Lazarus odsłania kolejne tajemnice. Twórcy podzielili się nowym zwiastunem

Gracze poznają przeszłość Pathfindera, który sprzeciwi się rozkazom The Collective.
Twórcy Cronos: Lazarus opublikowali nowy zwiastun, który przedstawia kolejne szczegóły fabularne oraz fragmenty rozgrywki z nadchodzącego dodatku. Fani czekają na premierę DLC do tytułu, który zadebiutował niecały rok temu – na szczęście twórcy umilają nam ten czas.
Cronos: Lazarus – kolejny materiał z rozszerzenia
Najnowszy trailer Cronos: Lazarus rzuca więcej światła na historię Pathfindera, jeszcze zanim stał się Wardenem. Bohater podejmuje działania wbrew rozkazom organizacji The Collective, próbując odnaleźć ważną dla siebie osobę. Z materiału wynika, że chodzi o Travellera, który padł ofiarą ataku Orphanów, a Pathfinder będzie próbował odzyskać jego wspomnienia mimo wyraźnego sprzeciwu swoich przełożonych.
Nowe informacje sugerują również, że The Collective nie jest tak jednolitą i bezwzględną organizacją, jak mogło się wydawać w podstawowej wersji gry. W trakcie kampanii ważną rolę odegra także The Envoy, a relacja pomiędzy bohaterami może mieć istotny wpływ na rozwój wydarzeń.
Twórcy zapowiadają także wyraźne zmiany w rozgrywce. Pathfinder dysponuje znacznie bardziej ofensywnym stylem walki niż protagonista z podstawowej gry. Na zwiastunie można zobaczyć wykorzystanie teleportacji, tworzenie wabików odciągających uwagę przeciwników oraz dynamiczne starcia z licznymi wrogami.
Wróć na pustkowia New Dawn jako niegdyś lojalny Pathfinder, który właśnie przechodzi przemianę w Strażnika, którego znasz i kochasz z podstawowej wersji gry. Odizolowany w Terminalu i odcięty od Kolektywu, poświęca każdą chwilę na przebudzenie zagubionej Esencji, której nie zamierza pozwolić zniknąć.
Twoje schronienie zostało jednak naruszone. Wysłano nowego rodzaju łowcę z jednym zadaniem: odnaleźć cię i wyeliminować.
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