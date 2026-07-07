Cronos: Lazarus odsłania kolejne tajemnice. Twórcy podzielili się nowym zwiastunem

Twórcy Cronos: Lazarus opublikowali nowy zwiastun, który przedstawia kolejne szczegóły fabularne oraz fragmenty rozgrywki z nadchodzącego dodatku. Fani czekają na premierę DLC do tytułu, który zadebiutował niecały rok temu – na szczęście twórcy umilają nam ten czas.

Cronos: Lazarus – kolejny materiał z rozszerzenia

Najnowszy trailer Cronos: Lazarus rzuca więcej światła na historię Pathfindera, jeszcze zanim stał się Wardenem. Bohater podejmuje działania wbrew rozkazom organizacji The Collective, próbując odnaleźć ważną dla siebie osobę. Z materiału wynika, że chodzi o Travellera, który padł ofiarą ataku Orphanów, a Pathfinder będzie próbował odzyskać jego wspomnienia mimo wyraźnego sprzeciwu swoich przełożonych.