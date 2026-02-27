Diablo 2: Reign of the Warlock to żadna czarna magia, tylko czysty marketing

Tym razem ruszamy na wschód u boku Czarnoksiężnika. Na nową zawartość w legendarnym klasyku Blizzarda czekaliśmy aż 25 lat. Czy było warto?

Grając w 11. sezon Diablo 4, z uśmiechem, ale i z ciarkami na plecach, przyjąłem powrót Andariel. Od razu przypomniało mi się, ile razy przyszło mi stawać naprzeciw bossa zamykającego pierwszy akt Diablo 2, nerwowo wspierając się kolejnymi antidotami. Jej powrót, podobnie jak powrót Duriela czy głośne wprowadzenie Paladyna, to wyraźne sygnały wysłane do społeczności graczy: Blizzard doskonale wie, że nic nie działa tak skutecznie jak odrobina nostalgii za legendarnym klasykiem. Ostatnio znów stanąłem naprzeciw Pani Bólu – tym razem w przestrzeni stworzonej specjalnie dla niej – przy okazji eliminując kilka innych potworów i przemierzając, zupełnie nową postacią, dawne lochy, jaskinie oraz pustynie tego kultowego RPG akcji.

GramTV przedstawia:

Trzecie drzewko, demon, otwiera przed graczem prawdziwe piekielne możliwości – przywoływanie maszkary, które mogą wziąć na siebie obrażenia, atakować z dystansu lub sponiewierać wrogów. To dzięki nim czarnoksiężnik kontroluje pole bitwy, kierując ich zachowaniem i poświęcając ich zdrowie dla większych efektów obszarowych. Opcji zabawy jest naprawdę wiele. Ja sam wybrałem styl, w którym Czarnoksiężnik rzuca potężny pocisk z oddali, podczas gdy przeciwnicy zajęci są walką z moimi wysłannikami. I muszę podkreślić, że dzięki temu Czarnoksiężnik jest w grze bardzo potężny. Tak potężny, że momentami gra staje się zbyt łatwa. Jeśli te same umiejętności trafią do Diablo 4, znając dynamikę tej gry obawiam się, że sytuacja może jeszcze bardziej eskalować, nie dając bossom najmniejszych szans. Czarna magia = czarny PR Paradoks unikalnej mocy Czarnoksiężnika idzie w parze z tym, że od teraz w grze można uświadczyć więcej kapliczek i mikstur, jakby Blizzard obawiał się o naszą kondycję podczas starć. Są też inne aspekty poprawiające komfort gry. Niestety ekwipunek jest nadal malutki, ale za to skrzynka na łupy zyskała funkcję porządkowania i kolekcjonowania kryształów. To drobiazg, ale bardzo ułatwiający życie. Szczerze mówiąc, chciałbym, żeby coś podobnego trafiło też do Diablo 4. Warto wspomnieć, że filtry łupów i dodatkowe miejsce w skrzyni to elementy, które moderzy dodawali do oryginalnej „dwójki” kilkanaście lat temu za darmo. Zamykanie więc takich podstawowych "praw" gracza w płatnym DLC budzi spory niesmak. Kolejna kwestia to endgame i możliwości, jakie daje nowa klasa. Grę zdynamizowano szczególnie z myślą o hardkorowych graczach (nie patrzcie na mnie). Z tego co mi wiadomo, Obszary Grozy zostały przyspieszone – potwory pojawiają się częściej, mapy zmieniają szybciej, a cykl rotacji skrócono z godziny do zaledwie 30 minut. Co więcej, Blizzard zapowiedział wyjątkowe wyróżnienie dla najpilniejszych: pierwsze 300 osób, które osiągną 99 poziom, zostanie uwiecznionych w pamiątkowej „Księdze Niepokonanych”. Świetna premia… kompletnie za to nieistotna dla regularnych graczy. Postać bez historii Jestem trochę zaskoczony tym, że niewiele komentarzy o Reign of the Warlock stawia sprawę jasno. Zewsząd docierają do mnie głównie podniosłe słowa. Podnoszony jest suchy fakt powrotu do gry po 25 latach i sentyment, jaki jest z tym związany. Nie powiem - mi także się udzielił. Ale po kilkunastu godzinach rozgrywki szybko schodzi się na ziemię. W głowie pojawia się myśl: trochę mało. Reign of the Warlock to taki gorący ziemniak, przerzucany z rąk do rąk, bo niby wielki powrót legendy, a jednak po chwili, gdy temperatura spada, traci na wartości. Druga myśl, korygująca pierwszą, brzmi: skąd w ogóle oczekiwania? Najwięcej tu pracuje zaskoczenie. Dostaliśmy coś, co jeszcze wczoraj nie istniało i dało powód do ponownej zabawy z ulubioną grą. To czasem wystarczy. To co mogłoby uciszyć malkontentów kryje się w jednym słowie: fabuła. Czy Blizzard popełnił strategiczny błąd nie wprowadzając nowej treści razem z postacią? Według mnie tak. Brak nowej historii doskwiera, bo postać i jej mroczne oblicze są na tyle ciekawe, że trochę szkoda, że nie jest nam dane zwiedzenie z nią nowego obszaru, o marzeniu o akcie szóstym już nawet nie wspomnę. Możliwe jednak, że wygrała tu zimna pragmatyka. Nowa fabuła, dodana do gry sprzed 25 lat, mogłoby nieco pokomplikować kanon, wprowadzając nieścisłości względem kolejnych odsłon. Coś mi się jednak wydaje, że dobry scenarzysta poradziłby sobie z tym fantem, czyniąc nawet z tych czasoprzestrzennych zawiłości atut. Ale ponownie - skąd w ogóle te oczekiwania? Quo vadis Blizzard? Powrót do klimatu, który pokochałem lata temu, i do mechanik, które wtedy wydawały się rewolucyjne, wciąż wywołuje uśmiech, ale trudno nazwać go zachwytem. W kontekście tego, co przygotował Blizzard, warto zadać pytanie o ewentualny następny krok – bo wszystko wskazuje na to, że Reign of the Warlock to przede wszystkim test: naszej lojalności i nowego sposobu wskrzeszania legend. Jeśli liczby będą korzystne, droga otwarta do kolejnych dodatków. Z biznesowego punktu widzenia – opłacalne. Ale czy płatne półprodukty, pozbawione nowej fabuły, nie są odrobinę nieuczciwe wobec graczy? Przypomnę, że pierwszy Diablo wciąż nie doczekał się DLC od Blizzarda – Hellfire powstało przecież pod szyldem Sierry. Nie zapomnijmy też o Diablo 3, które zostało w nowych zapowiedziach kompletnie pominięte. Możliwości jest sporo. Psy mogą więc szczekać, ale Blizzard skrupulatnie kalkuluje – i kto wie, może kiedy liczby będą sprzyjać, ta karawana napędzana nostalgią zajedzie na wschód tak daleko, jak to tylko możliwe.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









