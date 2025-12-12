Nowy dodatek do Diablo 4 ujawnia przełom w serii, jakiego gracze jeszcze nie doświadczyli

Podczas The Game Awards zapowiedziano Diablo 4: Lord of Hatred – nowe rozszerzenie, które zadebiutuje w kwietniu 2026 roku. Dodatek przyniesie dwie nowe klasy, w tym długo wyczekiwanego paladyna, ale prawdziwy przełom kryje się gdzie indziej. Lord of Hatred sprawi bowiem, że Diablo 4 stanie się pierwszą grą w historii serii, która otrzyma więcej niż jeden duży dodatek. Do tej pory każda odsłona mogła pochwalić się tylko jednym rozszerzeniem – nigdy dwoma.

Diablo 4: Lord of Hatred przełomowym DLC w serii Diablo

Historia dodatków serii Diablo zaczęła się w 1997 roku od Diablo: Hellfire, stworzonego nie przez Blizzard, lecz Sierra On-Line. Rozszerzenie zadebiutowało zaledwie rok po premierze oryginału i dodało nową klasę – Mnicha – oraz zestaw nowych lokacji, potworów i przedmiotów. Mimo że nie było oficjalnym dodatkiem Blizzarda, z czasem stało się kultowym uzupełnieniem pierwszego Diablo.