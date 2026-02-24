Blizzard zapowiada nowego Overwatcha, ale nie takiego jak się spodziewacie

Wiktor Keller 0 0

Blizzard Entertainment właśnie zapowiedział Overwatch Rush, nową odsłonę swojej serii zaprojektowaną od zera. Na razie jest w fazie wczesnego rozwoju i testów w wybranych regionach.

Nowy Overwatch został kompletnie przeprojektowany względem pierwowzoru. Choć odnajdziemy w nim znane z protoplasty postacie, to w zasadzie wszystkie elementy składowe uległy zmianie. Przede wszystkim gramy z innej perspektywy, zamiast widoku pierwszej osoby, mamy widok z góry. Jak mówią twórcy projekt ma przypominać twin-stick hero shooter z uproszczonym sterowaniem, ale zachować wysoki poziom jakości. Overwatch Rush – Blizzard zapowiedział nową wersję swojej serii na urządzenia mobilne Jak przystało na top-down strzelankę, sterujemy dwoma analogami, zaś przyciskami odpalamy konkretne, znane z dużej odsłony umiejętności. Wideo z rozgrywki z wczesnej wersji jasno pokazuje, że mapy i tryby mają charakter bitewny, szybki i zorientowany na tokeny/cele, nie zaś na długie, taktyczne starcia. To także sposób na testowanie równowagi i odbioru mikro-mechanik przed ewentualnym rozszerzaniem gry o systemy progresji i kosmetyki typu F2P.

Co jednak najważniejsze, Overwatch Rush to tytuł skrojony głównie pod platformy mobilne. Dzięki zastosowaniu auto-celowania, ma ułatwić wejście nowym graczom do gry, bez odebrania głębi mechanizmów rozgrywki. Blizzard podkreśla, że nad tytułem pracuje oddzielny zespół, doświadczony w grach komórkowych, a główny zespół Overwatch pozostaje skoncentrowany na dużej odsłonie. To wyraźny sygnał, że firma chce eksperymentować, nie ryzykując rdzenia marki. Zaprezentowane wczesne materiały pokazują klasyczne składy bohaterów, czyli między innymi Smugę, Łaskę, Reinhardta, czy Żołnierza: 76. Zaadaptowano ich jednak na nowe reguły czasem wiernie, czasem przerabiając mechanicznie, by lepiej działały w krótkich, pięciominutowych potyczkach.

Overwatch Rush wygląda jak odpowiedź ekspansji Blizzarda na nowe rynki. Projekt nie obiecuje rewolucji, lecz adaptację: znane twarze, inna perspektywa, szybsze mecze i model test-and-learn w wybranych regionach. Data premiery pozostaje nieznana. Obecnie trwa faza badań i dopracowywania gameplayu. Oficjalne ogłoszenie nowej produkcji od Blizzard Entertainment, to zawsze wielkie wydarzenie dla graczy. Jednak Overwatch Rush powstaje od podstaw jako top-down mobilny hero-shooter i jest to odrębny projekt, tworzony przez zespół z doświadczeniem w segmencie mobilnym. Jeżeli Blizzard zadba o odpowiedni balans i da grze uczciwy model F2P bez nadmiernego Pay-to-Win, to Overwatch Rush może być udanym, samodzielnym wejściem franczyzy w rynek przenośnych produkcji. Pytanie pozostaje otwarte, czy Blizzardowi uda się ugryźć coś z tortu, którego głównym cukiernikiem jest League of Legends: Wild Rift.