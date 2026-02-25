Genetycznie modyfikowane koty podbiły Steama. Mewgenics dostanie wsparcie dla modów i DLC

Niepozorne Mewgenics okazało się ogromnym hitem. Nic więc dziwnego, że twórcy zamierzają kuć żelazo, póki gorące.

Jeżeli chodzi o zawartość, to produkcja o genetycznie modyfikowanych kotach nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Co nas zatem czeka? Mewgenics czeka nowa zawartość od społeczności i od twórców Kwestią czasu jest, aż Mewgenics otrzyma prawdziwy wysyp nowej treści. Tym razem pochodzić on będzie jednak nie od samych twórców. Zamiast tego Tyler Glaiel i Edmund McMillen chcą uwolnić kreatywność swojej społeczności. W związku z tym prędzej niż później produkcja zacznie wspierać warsztat Steama. W przypadku The Binding of Isaac zdało to egzamin idealnie i wskazało twórcom kierunek, w którym warto rozwijać grę. Podobnie może być i tym razem.

O wszystkim za pośrednictwem portalu X opowiedział wspomniany Glaiel: Chcę oficjalny launcher i wsparcie dla warsztatu. Pierwotnie planowałem wykorzystać t en sam, który użyłem przy TEIN, ale wydaje mi się, że akurat ten launcher nie przeszedłby weryfikacji na Steam Decku, trzeba będzie więc poczekać nieco dłużej, aż znajdę czas, by stworzyć nową wersję. Na razie jestem zajęty wsparciem dla języków niełacińskich.

Ale to nie wszystko, bo również sam twórczy duet planuje dodać coś od siebie. Mowa tutaj o pełnoprawnym dodatku, o którym jednak wiemy na ten moment niewiele. Wygląda też na to, że przyjdzie nam na niego długo poczekać, bo sami deweloperzy chcą dać sobie kilka miesięcy, by ustalić, czego konkretnie oczekują gracze. To oznaczałoby, iż na DLC poczekamy nawet do 2027 roku. Przynajmniej tak wynika ze słów samego Glaiela: Wraz z Edmundem rozmawialiśmy i rozplanowywaliśmy to, co chcemy zrobić w ramach DLC 1. I muszę przyznać, że zaczynam się tym jarać. [...] W swoim założeniu DLC 1 ma być “małym” dodatkiem, idealnie więc byłoby wydać to np. pod koniec przyszłego roku. Ale kto wie. Mewgenics ukazało się na rynku 10 lutego 2026 roku i błyskawicznie podbiło Steama. W szczytowym momencie, który miał miejsce 10 dni temu, tytuł potrafił przyciągnąć ponad 115 tysięcy równocześnie grających. Jednocześnie gra może pochwalić się na platformie Valve 92% pozytywnych ocen. My sami oceniliśmy pozycję na solidne 9,5 na 10.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

