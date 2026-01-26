Blizzard nie czeka na BlizzCon. Nadchodzi maraton ogłoszeń dla fanów WoW, Diablo i Overwatch

Choć BlizzCon 2026 odbędzie się dopiero we wrześniu, „Zamieć” postanowiła nie trzymać nas w niepewności aż do jesieni.

Blizzard Entertainment świętuje swoje 35-lecie i robi to w najlepszy możliwy sposób – sypiąc konkretami na temat nadchodzących nowości. Johanna Faries, szefowa firmy, zapowiada, że nadchodzące pokazy to nie są „izolowane aktualizacje”, ale element większej wizji przyszłości studia. Zamiast jednej wielkiej konferencji, dostaniemy serię tematycznych prezentacji rozciągniętych na dwa tygodnie.

Blizzard – maraton ogłoszeń

Jeśli chcecie być na bieżąco, przygotujcie się na następujące terminy: