Blizzard nie czeka na BlizzCon. Nadchodzi maraton ogłoszeń dla fanów WoW, Diablo i Overwatch

Blizzard Entertainment świętuje swoje 35-lecie i robi to w najlepszy możliwy sposób – sypiąc konkretami na temat nadchodzących nowości. Johanna Faries, szefowa firmy, zapowiada, że nadchodzące pokazy to nie są „izolowane aktualizacje”, ale element większej wizji przyszłości studia. Zamiast jednej wielkiej konferencji, dostaniemy serię tematycznych prezentacji rozciągniętych na dwa tygodnie.
Blizzard – maraton ogłoszeń
Jeśli chcecie być na bieżąco, przygotujcie się na następujące terminy:
- 29 stycznia (18:00 czasu polskiego): World of Warcraft: State of Azeroth – spodziewamy się nowych wieści o dodatku Midnight.
- 4 lutego (19:00 czasu polskiego): Overwatch Spotlight – Aaron Keller zapowiadał na ten rok „coś wielkiego”, a plotki o wersji mobilnej od Nexona nie cichną.
- 9 lutego (18:30 czasu polskiego): Hearthstone – nowe karty i pewnie kolejny zwariowany tryb.
- 11 lutego (23:00 czasu polskiego): Diablo 30th Anniversary Spotlight – wielki finał z okazji trzydziestolecia serii. Spodziewajcie się konkretów o Lord of Hatred.