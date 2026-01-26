Zaloguj się lub Zarejestruj

Blizzard nie czeka na BlizzCon. Nadchodzi maraton ogłoszeń dla fanów WoW, Diablo i Overwatch

Mikołaj Berlik
2026/01/26 21:00
Choć BlizzCon 2026 odbędzie się dopiero we wrześniu, „Zamieć” postanowiła nie trzymać nas w niepewności aż do jesieni.

Blizzard Entertainment świętuje swoje 35-lecie i robi to w najlepszy możliwy sposób – sypiąc konkretami na temat nadchodzących nowości. Johanna Faries, szefowa firmy, zapowiada, że nadchodzące pokazy to nie są „izolowane aktualizacje”, ale element większej wizji przyszłości studia. Zamiast jednej wielkiej konferencji, dostaniemy serię tematycznych prezentacji rozciągniętych na dwa tygodnie.

Blizzard Entertainment
Blizzard Entertainment

Blizzard – maraton ogłoszeń

Jeśli chcecie być na bieżąco, przygotujcie się na następujące terminy:

  • 29 stycznia (18:00 czasu polskiego): World of Warcraft: State of Azeroth – spodziewamy się nowych wieści o dodatku Midnight.
  • 4 lutego (19:00 czasu polskiego): Overwatch Spotlight – Aaron Keller zapowiadał na ten rok „coś wielkiego”, a plotki o wersji mobilnej od Nexona nie cichną.
  • 9 lutego (18:30 czasu polskiego): Hearthstone – nowe karty i pewnie kolejny zwariowany tryb.
  • 11 lutego (23:00 czasu polskiego): Diablo 30th Anniversary Spotlight – wielki finał z okazji trzydziestolecia serii. Spodziewajcie się konkretów o Lord of Hatred.

Najwięcej emocji budzi jednak końcówka opublikowanego zwiastuna. Czujne oczy fanów dostrzegły tam grafikę sugerującą, że Blizzard może mieć w zanadrzu coś związanego z marką StarCraft. Czyżby plotki z 2024 roku o powrocie strzelanki w tym uniwersum miały się wreszcie ziścić? Nawet jeśli nie dostaniemy pełnej zapowiedzi w lutym, to obecność tej marki w materiałach promocyjnych sugeruje, że rok 2026 będzie dla fanów terran, protosów i zergów przełomowy.
35 lat historii i wielkie ambicje

„Nasze niezwykle utalentowane zespoły przygotowały gwiezdny zestaw nowości” – mówi Johanna Faries. „To dopiero początek tego, co udostępnimy w tym roku”. Blizzard wyraźnie chce odzyskać zaufanie graczy, stawiając na transparentność i regularne aktualizacje zamiast jednej, wielkiej pompy raz do roku.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 21:02

Przyznaje że trailer im się udał. Szkoda tylko że jak tylko zaczynam myśleć o obecnym Blizzardzie to cały ten czar pryska...




