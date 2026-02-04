Wielki reset. To koniec Overwatch 2

Nadejście Overwatcha 2 miało na nowo obudzić zapał graczy względem hero shotera od Blizzarda. Czy starania te okazały się sukcesem?

Nie do końca. Z jednej strony brakowało obiecywanej wcześniej kampanii singlowej. Z drugiej zaś sam fakt dołożenia nowej zawartości po kilkunastu miesiącach przerwy zadziałał tylko na krótki czas. Overwatch 2 to od teraz… Overwatch W tej sytuacji, dwa i pół roku po premierze Overwatch 2, Blizzard postawił na twardy reset. Na początek z tytułu gry zniknęła cyfra 2, a produkcja ponownie nazywa się po prostu Overwatch. Niemniej to jedynie początek, bo przez kolejny rok gigant z Kalifornii zamierza wreszcie mocniej rozwinąć aspekt fabularny swojej gry, co od dawna było traktowane wyraźnie po macoszemu. Oczywiście ku frustracji społeczności.

Pomóc w zmianie tego stanu rzeczy ma kampania The Reign of Talon, która trwać będzie od 1. do 6. sezonu, a więc właśnie przez cały rok. Główną oś historii stanowić będzie tutaj terrorystyczna organizacja Talon, której członkami są m.in. Doomfist, Moira, Reaper, Somba czy też Sigma, czyli postacie znane już z bogatego brona bohaterów OW. Za ich wpływem pojawiać się będą eventy, a nawet zmieniany będzie wygląd całych map, odpowiadając fabularnym wydarzeniom. To pierwszy w pełni spójna całoroczna linia fabularna w historii Overwatcha. W jej ramach cała budowa świata, wydarzenia, pojawianie się bohaterów i kierunek artystyczny skupiają się wokół globalnego powstania Talonu – zapowiada Blizzard w informacji prasowej.

Pierwszy tegoroczny sezon Overwatcha rozpocznie się 10 lutego, a wraz z nim w grze pojawi się aż 5 nowych agentów. Będą to tank Domina, DPS Emre i Anran oraz wspierający Mizuki i Jetpack Cat. W tym ostatnim wypadku twórcy niespodziewanie urzeczywistnili mema jeszcze z czasów pierwszego Overwatcha. Co istotne, to dopiero początek, bo w 2026 roku do puli ma trafić w sumie 10 nowych postaci. Ponadto Overwatch (już nie 2) doczekać się ma graficznych poprawek interfejsu. W pierwszym sezonie czekają nas też event Conquest, nowy stadion czy też… współpraca z Hello Kitty. Kolejne sezony to natomiast nowi bohaterowie czy nowe mapy – w tym zapowiedziane już Japan Night. Ponadto spodziewać się możemy reworków bohaterów, a w trakcie 2. sezonu Overwatch ma oficjalnie ukazać się na konsoli Nintendo Switch 2. Wczytywanie ramki mediów.

