Diablo 4 najszybciej sprzedającą się grą w historii Blizzarda

Diablo 4 zdecydowanie nie jest najcieplej przyjętą odsłoną piekielnej serii. Nie przeszkodziło to jednak grze w wykręceniu niezłych liczb.

Konkretów co prawda nie znamy. Wygląda jednak na to, że narzekania graczy i recenzentów niekoniecznie przełożyły się na samą sprzedaż. Diablo 4 zapisało się w historii Blizzarda O wszystkim w swoim opisie na profilu LinkedIn poinformowała Lauren Ashling Hill, pracująca w Blizzardzie od 4 lat i 7 miesięcy. Obecnie Brytyjska zajmuje stanowisko starszego menadżera do spraw komunikacji i początkowo pisała ona o Diablo 4 jako o najlepiej sprzedającej się grze w całej historii firmy. Najwyraźniej jednak było to stwierdzenie na wyrost, bo obecnie w jej bio widnieje nieco zmieniony tekst:

Wprowadziłam PlayStation 5 na brytyjski rynek, do tego pięć gier Call of Duty – Black Ops 6, Black Ops 7, Modern Warfare 3 (prowadząc wydarzenie Chase and Status Terminal w Londynie), Vanguard, Modern Warfare 2 oraz Diablo 4 – najszybciej sprzedającą się grę w historii – przede wszystkim poprzez eksperymentalny sklep z czekoladą Diablo, a także kilka rozszerzeń WoW-a. I nawet jeżeli Diablo 4 faktycznie nie jest najlepiej, a “tylko” najszybciej sprzedającą się produkcją w historii firmy, to nadal robi to wrażenie. Mówimy wszak o studiu, spod którego ręki wyszły takie gry jak World of Warcraft, kilka części StarCrafta, Warcrafta i Diablo czy też Overwatch. Wiele z tych pozycji dziś ma już status legendarnych, ale najwyraźniej nie znikały one z półek tak szybko jak czwarte Diablo.

To o tyle ciekawe, że mówimy o tytule, który na Steamie w ostatnich recenzjach został oceniony pozytywnie przez 73% użytkowników, co jak na tytuł AAA nie jest wynikiem szczególnie zadowalającym. Jeszcze gorzej jest na Metacriticu, gdzie User Score ostatniego tworu Blizzarda, obliczony na podstawie 10,5 tysiąca not graczy, wynosi zaledwie 2,6 na 10. Tak czy inaczej, ci, którym Diablo 4 jednak się podoba, mają teraz na co czekać. Wszak w kwietniu gra doczeka się dużego rozszerzenia o nazwie Lord of Hatred, wraz z którą do puli klas dodany zostanie paladyn. Będzie to drugie tego typu DLC – pierwsze, Vessel of Hatred, ukazało się w październiku 2024 roku.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

