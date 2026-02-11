Nowa klasa w Diablo 4 zaprezentowana! Można ją już przetestować w Diablo 2, które otrzymało wielką aktualizację

Blizzard oficjalnie zaprezentował nową klasę postaci, która trafi do Diablo 4, Diablo 2: Resurrected oraz Diablo Immortal.

Podczas zapowiedzianej jubileuszowej transmisji z okazji 30-lecia serii Diablo, Blizzard ujawnił kierunek rozwoju całej serii na 2026 roku. Pokaz skupił się na trzech produkcjach, czyli Diablo 4, Diablo 2: Resurrected oraz Diablo Immortal, a twórcy zaprezentowali zarówno nowe elementy rozgrywki, w tym zupełnie nową klasę, jak i konkretne zmiany, które gracze mogą sprawdzić już teraz. Diablo – Blizzard wprowadza nową klasę. Jest już dostępna do ogrania w Diablo 2: Resurrected Jednym z największych ogłoszeń jest wprowadzenie klasy Warlock. Wielu fanów spodziewało się jej debiutu w Diablo 4, szczególnie w kontekście nadchodzącego dodatku Lord of Hatred, jednak Blizzard zdecydował się na znacznie szerszy ruch. Warlock trafi nie tylko do czwartej odsłony serii, ale również do Diablo Immortal oraz Diablo 2: Resurrected, co jest jedną z największych niespodzianek całej prezentacji.

Warlock ma trzy główne drzewka umiejętności: Demonów, Wynaturzenia, Chaosu, z których ostatnie stanowi czysto magiczną, ofensywną formę. Mogą przywołać trzy różne demony: Kozłoludzi

Skalanych

Plugawiciela Warlock może także wiązać i pochłaniać „niemal każdego demona” napotkanego w grze. Wiązanie pozwala tej klasie korzystać z unikalnych zdolności demona, jednak w danym momencie można mieć związanego tylko jednego demona. Warlock mogą również pochłaniać demony, „usuwając je z gry” i otrzymując w zamian wzmocnienia. Wzmocnienia różnią się w zależności od pochłoniętego demona, ale zapewniają także regenerację życia oraz zwiększoną prędkość ruchu.

GramTV przedstawia:

Najwięcej zmian otrzymało Diablo 2: Resurrected. Z okazji trzydziestolecia marki gra doczekała się dodatku zatytułowanego Reign of the Warlock, które jest już dostępne do kupienia na wszystkich platformach. Rozszerzenie już teraz pozwala przetestować klasę Warlocka, która specjalizuje się w przyzywaniu i kontrolowaniu demonów, a także w ich pochłanianiu. To pierwsza tak duża ingerencja w klasyczną formułę Diablo 2 od ponad dwóch dekad. Warlock trafi do Diablo 4 w ramach dodatku Lord of Hatred, którego premiera została wyznaczona na 28 kwietnia. Z kolei w Diablo Immortal będzie dostępna w czerwcu tego roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.