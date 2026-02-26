Kongresmanka drwi z doradcy Trumpa, porównując go do NPC z World of Warcraft

Alexandria Ocasio-Cortez w komentarzu wykorzystała popularną grę MMO, by w krytyczny sposób odnieść się do przesadnie dramatycznego tonu pewnego polityka.

Kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortez, znana m.in. z transmisji na Twitchu i udziału w streamach gier wideo, znów przyciągnęła uwagę internautów. W nietypowy sposób skrytykowała doradcę Donalda Trumpa, Stephen’a Millera, porównując jego sposób mówienia do postaci NPC z gry World of Warcraft.

Drwiny w Kongresie USA z udziałem World of Warcraft

Chodziło o jego reakcję po wystąpieniu Trumpa w corocznym raporcie o stanie kraju, tzw. State of the Union, które odbyło się 24 lutego. Miller zarzucał Demokratom, że nie wstawali i nie klaskali podczas prawie dwugodzinnej przemowy prezydenta, nazywając ich zachowanie „głęboką nielojalnością wobec obywateli USA”. Ocasio-Cortez odpowiedziała na Twitterze pytaniem, mającym sugerować przesadny dramatyzm w wypowiedzi Millera: